19 listopada 2025
Kraj

Dwaj Ukraińcy podejrzani o dywersję na kolei. Czarzasty za Hołownię. 5 tematów na dziś

19 listopada 2025
Premier Donald Tusk Premier Donald Tusk Kancelaria Prezesa RM
Nowe szczegóły dotyczące aktu dywersji na kolei; Włodzimierz Czarzasty objął funkcję marszałka Sejmu; Ziobro bez paszportu dyplomatycznego; głosowanie w sprawie akt Epsteina; jest już nowa „Polityka”.

1. Ukraińcy podejrzewani o dywersję na torach

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek w Sejmie, że o akt dywersji na linii Warszawa–Lublin podejrzewani są dwaj obywatele Ukrainy współpracujący z rosyjskimi służbami. Jeden z nich w maju został skazany przez sąd we Lwowie za akty dywersji, drugi jest pracownikiem prokuratury z Donbasu. Jesienią obaj przedostali się do Polski z Białorusi. Po dokonaniu zamachu opuścili kraj przez Terespol. Polska podjęła natychmiastowe działania dyplomatyczne wobec Białorusi i Rosji w celu wydania jej podejrzanych.

Donald Tusk zapowiedział zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na określonych liniach kolejowych. Jak przypomniał, pierwszy akt dywersji miał miejsce w styczniu 2024 r. we Wrocławiu, w sumie w podobnych sprawach zatrzymano 55 osób (i osiem za próby rozpoznania różnych obiektów krytycznych).

Jak chronić kolej przed dywersją? Wyjaśniają Michał i Jacek Fiszerowie: „Wydaje się, że w miejscach, gdzie sabotaż jest najbardziej prawdopodobny (nasypy, mosty itp.), należy ustawić czujniki ruchu i kamery monitoringu. Przede wszystkim należy te miejsca wytypować, a to już jest wyzwanie”. Co o sprawie piszą zachodnie media, sprawdził Mateusz Mazzini.

2. Czarzasty zastąpił Hołownię

Mimo obaw, że nie wszyscy posłowie rządzącej koalicji poprą kandydaturę Włodzimierza Czarzastego, głosowanie przebiegło zgodnie z oczekiwaniami. „Za” głosowało we wtorek 236 parlamentarzystów: 153 posłów klubu KO (wstrzymał się Michał Kołodziejczak), 31 z 32 posłów PSL (nie głosował Zbigniew Ziejewski), 28 polityków Polski 2050 (Agnieszka Buczyńska była przeciw, wstrzymał się Sławomir Ćwik, Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i 21 posłów Lewicy. Przeciw Czarzastemu głosowali posłowie PiS, Konfederacja, koło Razem, koło Wolni Republikanie oraz koło Konfederacji Korony Polskie – w sumie 182 osoby. Spośród posłów niezrzeszonych „za” opowiedziało się trzech, przeciw zagłosował Tomasz Rzymkowski.

„Szymonus obiit, natus est Włodekus: rotacja marszałkowska stała się faktem. Włodzimierz Czarzasty ma działać inaczej niż poprzednik. Rządzić będzie rząd, a prezydent trafi do zamrażarki” – pisze Michał Tomasik. Czarzasty jest pierwszym od 20 lat marszałkiem Sejmu reprezentującym lewicę (ostatni był Włodzimierz Cimoszewicz). Zapowiada „bardzo lojalną współpracę z rządem”. Relacje między Sejmem a prezydentem Karolem Nawrockim mają z kolei zależeć od obu stron.

3. Ziobro bez paszportu dyplomatycznego

Kolejne złe wieści dla przebywającego w Budapeszcie Zbigniewa Ziobry. Szef dyplomacji Radosław Sikorski poinformował, że na wniosek prokuratury unieważnił mu paszport dyplomatyczny. W zeszłym tygodniu do sądu wpłynął wniosek prokuratury o trzymiesięczny areszt dla byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa chce mu postawić 26 zarzutów dotyczących nadużyć w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć w drugiej połowie grudnia.

Ziobro nie zadeklarował, czy wróci do Polski, czy śladem Marcina Romanowskiego wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech. Utrzymuje, że jest niewinny, a próbę ścigania go nazywa „czystą zemstą Tuska”.

4. Kartoteka Epsteina ma być ujawniona

Izba Reprezentantów USA poparła projekt ustawy zakładającej pełne ujawnienie akt sprawy Jeffreya Epsteina, miliardera skazanego za przestępstwa seksualne. Jeszcze niedawno Donald Trump, który naciskał na republikańskich kongresmenów, by głosowali przeciw, nagle zmienił zdanie. „Nie mamy nic do ukrycia i czas skończyć z tym demokratycznym szwindlem radykalnych lewicowych szaleńców, którzy chcą odwrócić uwagę od wielkiego sukcesu Partii Republikańskiej” – tłumaczył.

Sprawa akt Epsteina od dawna rozgrzewa amerykańską opinię publiczną i samą Partię Republikańską. Już nawet zagorzali zwolennicy Trumpa z ruchu MAGA coraz głośniej domagają się wyjaśnień. Departament sprawiedliwości ujawnił do tej pory 30 tys. stron dokumentów, ale znaczna ich część jest ocenzurowana. „Uchwalenie ustawy nie oznacza, że poznamy teraz na pewno całą prawdę o zbrodniach Epsteina i o tym, kto korzystał z jego sutenerskich usług. Trump od dawna powtarza, że nie miał o nich pojęcia, ale w zestawie tysięcy maili Epsteina przekazanych przez departament sprawiedliwości komisji kontroli rządu w Kongresie jego nazwisko pojawiało się wielokrotnie” – relacjonuje z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.

5. Jest już nowy numer „Polityki”

Najnowszy numer „Polityki” już jest dostępny w wersji papierowej i cyfrowej. O tym piszemy: wolność słowa po aferze Bogdana Rymanowskiego; dlaczego w Polsce rodzi się tak mało dzieci; ostra konfrontacja Nawrockiego z rządem Tuska; przyszłość Grzegorza Brauna; co się dzieje w polskich szkołach; jakie skarby można znaleźć w elektrośmieciach; dlaczego miasta są na ogół lewicowe, a prowincja prawicowa i co z tego wynika dla polityki. Ponadto: jak szantażuje AI; Chiny – nieoczekiwani liderzy zielonej transformacji; Jan Komasa o swoim pierwszym anglojęzycznym filmie i książki pisane z wygnania. Pełen spis treści do sprawdzenia pod tym adresem.

Przypominamy, że „Politykę” można znaleźć od środy w punktach sprzedaży tradycyjnej, m.in. w części sieci Lidl i Biedronka, a od wtorku jest dostępna w formie Polityki Cyfrowej. Na Black Friday uruchomiliśmy specjalną promocję.

Redakcja „Polityki”

