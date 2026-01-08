Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
8 stycznia 2026
Kraj

Radykalny krok Trumpa. Przyszłość Grenlandii. 20 st. mrozu i zamknięte szkoły. 5 ważnych tematów na dziś

8 stycznia 2026
Donald Trump Donald Trump Official White House Photo by Daniel Torok / Flickr CC by SA
Polowanie na rosyjski tankowiec; co dalej z Grenlandią; 20 st. mrozu i zamknięte szkoły; rewolucja w Poczcie Polskiej; apel do Marty Nawrockiej w sprawie ochrony dzieci.

1. Polowanie na rosyjski tankowiec

Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych zajęło powiązany z Wenezuelą oraz Iranem tankowiec, który od dwóch tygodni ścigały amerykańskie okręty. Po Atlantyku poruszał się pod rosyjską banderą i ze zmienioną nazwą z Bella 1 na Marinera. W ten sposób próbował omijać amerykańskie sankcje, nałożone w 2024 r. na transport irańskiej ropy naftowej.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych ograniczyło się do odstraszających oświadczeń o tym, że statek płynął na międzynarodowych wodach zgodnie z prawem. „Rosja domaga się od Stanów Zjednoczonych zapewnienia humanitarnego i godnego traktowania rosyjskich obywateli na pokładzie tankowca zajętego przez siły USA na Atlantyku” – czytamy.

„Rosjan zaboli, że ich dyplomatyczne odstraszanie najwyraźniej nie zadziałało, a jeszcze bardziej, że Donald Trump zdecydował się na decyzję Rosji nieprzyjazną – bodaj najbardziej spektakularną z tych, o których wiemy. Nie jest ona bezpośrednio związana z jego nieskutecznymi zabiegami o zakończenie wojny Rosji z Ukrainą, ale zapewne się na nich odbije” – komentuje na Polityka.pl Marek Świerczyński.

2. Co dalej z Grenlandią

Pytania o losy Grenlandii powracają po weekendowej operacji w Wenezueli. Szef dyplomacji USA Marco Rubio oznajmił, że Donald Trump chce pozyskać wyspę w drodze zakupu, choć jak „każdy prezydent zawsze zachowuje opcję” użycia siły. Rubio zaznaczył też, że Trump nie jest pierwszym przywódcą USA, który ma takie zamiary; podobne zabiegi podejmował Harry Truman.

Podobne komunikaty płynęły z briefingu rzeczniczki Białego Domu Karoline Leavitt. Jak oceniła, prezydent i jego zespół „aktywnie dyskutują” na temat różnych możliwości zajęcia wyspy.

W odpowiedzi na zaostrzenie narracji wokół Grenlandii europejscy przywódcy wspólnie zadeklarowali, że nie przestaną bronić integralności terytorialnej i nienaruszalności jej granic.

3. 20 st. mrozu i zamknięte szkoły

Minionej nocy w rejonach podgórskich Sudetów temperatura spadła do –20 st. C.

W czwartek 8 stycznia na zachodzie i wschodzie kraju oraz w Sudetach przewidywane są opady – spadnie od 3 do 8 cm śniegu, a na wschodzie Podkarpacia i Lubelszczyzny do ok. 12 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie w ciągu dnia –5 st. C na wschodzie kraju, –4 st. C w centrum, –2 st. C na zachodzie i Wybrzeżu. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat (ok. –8 st. C). W Bieszczadach i Tatrach wiatr o sile do 60 km/h spowoduje zawieje i zamiecie.

W województwie warmińsko-mazurskim w związku z pogodą w kilku szkołach odwołano stacjonarne lekcje i nauka odbywa się zdalnie.

4. Rewolucja w Poczcie Polskiej

To nowość w komunikacji obywateli z administracją publiczną. Od 1 stycznia e-Doręczenia stały się podstawowym narzędziem wymiany korespondencji między urzędami a obywatelami i firmami. Dlatego – jak tłumaczy Cezary Kowanda – Poczta Polska zachęca do założenia tzw. adresu doręczeń elektronicznych. Chodzi o cyfrową skrzynkę odbiorczą, którą można bezpłatnie stworzyć poprzez portal Gov.pl, posługując się swoim profilem zaufanym. Gdy na tę skrzynkę przyjdzie elektroniczny list polecony, otrzymamy powiadomienie na podany przez nas adres mailowy. Dotąd założono w Polsce ok. 2 mln takich skrzynek.

Kto wciąż otrzymuje listy polecone w formie papierowej, nie zostanie od nich odcięty. Dostarczy je tradycyjnie listonosz, a jeśli nie zastanie odbiorcy w domu, zostawi awizo. Co ciekawe, nawet nieotwarty przez odbiorcę list na cyfrowej skrzynce jest uważany za skutecznie doręczony po 14 dniach. Tak samo jak ten papierowy, gdy przez dwa tygodnie od otrzymania pierwszego awizo nie odwiedzimy placówki pocztowej, aby go odebrać.

5. Apel do Marty Nawrockiej

132 ekspertów napisało list do pierwszej damy w sprawie aktu o usługach cyfrowych, który ma chronić młodych obywateli Unii przed pornografią czy treściami gloryfikującymi samobójstwa. „Jako osoby zawodowo zajmujące się wpływem nowych technologii na społeczeństwo, w szczególności na zdrowie i prawa dzieci – a także jako rodzice – zwracamy się do Pani jako Pierwszej Damy (...) z prośbą o interwencję u Pani małżonka, Prezydenta Karola Nawrockiego. To od jego podpisu zależą obecnie losy ustawy mającej chronić Polki i Polaków (także najmłodszych) przed szkodliwym wpływem platform (anty-)społecznościowych, takich jak TikTok, YouTube, Facebook czy WhatsApp” – czytamy w apelu zainicjowanym przez Fundację Panoptykon.

Chodzi o akt o usługach cyfrowych (DSA), unijne rozporządzenie, które Parlament Europejski przyjął dwa lata temu. Nakłada na wielkie platformy internetowe m.in. obowiązek informowania użytkowników o powodach skasowania lub blokady ich postów, a także zapewnienia obywatelom UE procedury odwoławczej. Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt wdrażający DSA w grudniu trafił na biurko prezydenta. Karol Nawrocki zdaje się skłaniać ku wetu.

„Jak czytamy w raporcie fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, aż 62 proc. młodych użytkowników mediów społecznościowych doświadczyło na nich sytuacji niekomfortowych. Z badania fundacji Dbam o mój zasięg wiemy z kolei, że między 15 a 24 proc. uczniów i uczennic konfrontowało się za pośrednictwem platform z treściami suicydalnymi” – przypomina w swoim tekście Mateusz Witczak.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Trump cesarzem lokalnych „trumpków”. Ale 2026 może być rokiem korekty

    Jerzy Baczyński

  2. Błąd Kaczyńskiego, ambicje Nawrockiego, sufit Brauna. 10 kluczowych pytań na 2026 rok, jedno za sto punktów

    Rafał Kalukin

  3. Notatnik polityczny. Jak Mentzen przestał się martwić i pokochał kraj migrantów

    Michał Danielewski

  4. Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

    Rafał Kalukin

  5. Raport z sondaży na początek roku: PiS trwale poniżej 30 proc. Dlaczego tak stracił? Czy to już stagnacja?

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Kraj

Trump cesarzem lokalnych „trumpków”. Ale 2026 może być rokiem korekty

Donald Trump jest twarzą nowej bucowatej, aroganckiej, handlarskiej Ameryki. Wiele wskazuje na to, że poprawki będą szły w stronę realizmu i rozsądku. Oby! W drugim roku ery Trumpa (2 a.T.) wciąż wszystko jest możliwe – nawet zmiana na lepsze.

Jerzy Baczyński
29.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Kultura

13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej

Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Fajnie być bluźniercą. Czy duchowość bez religii jest możliwa? Mówi „Polityce” były dominikanin

Rozmowa z Piotrem Augustyniakiem, autorem m.in. książki „Jezus Niechrystus”, o duchowości bez Boga, świętości życia i pielgrzymkach niewierzącego.

Joanna Podgórska
25.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Świat

Chiny budują największy system zapór wodnych na świecie. Mogą być z tego kłopoty

Projekt na Yarlung Tsangpo/Brahmaputrze stanowi poważne wyzwanie inżynieryjne. Nie dość, że warunki są górskie, to jeszcze nikt niczego podobnego nie zbudował, przynajmniej nie w tej skali. To projekt wysokiego ryzyka.

Jędrzej Winiecki
27.12.2025
null
Społeczeństwo

Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

Sterydy anaboliczne Polacy serwują sobie jak cukierki. Na sexy wygląd, lepszą wydolność, wydajność w pracy i dobry humor. Nie trzeba ani recept, ani nawet dilerów. Polska trafiła na pierwsze miejsce w Unii, jeśli chodzi o skalę nielegalnego wytwarzania substancji zabronionych.

Joanna Cieśla
02.12.2025
null
Kraj

Cztery polityczne lekcje 2025 r. To był rollercoaster, a następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze

Mijający rok rozpoczął się dla obozu demokratycznego od wielkich nadziei, potem nadeszła dotkliwa wyborcza trauma, a po niej powolne podnoszenie się z politycznych gruzów. Ale też sporo przez te 12 miesięcy nauczyliśmy się na przyszłość.

Mariusz Janicki
16.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną