Radykalny krok Trumpa. Przyszłość Grenlandii. 20 st. mrozu i zamknięte szkoły. 5 ważnych tematów na dziś

Polowanie na rosyjski tankowiec; co dalej z Grenlandią; 20 st. mrozu i zamknięte szkoły; rewolucja w Poczcie Polskiej; apel do Marty Nawrockiej w sprawie ochrony dzieci.

1. Polowanie na rosyjski tankowiec

Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych zajęło powiązany z Wenezuelą oraz Iranem tankowiec, który od dwóch tygodni ścigały amerykańskie okręty. Po Atlantyku poruszał się pod rosyjską banderą i ze zmienioną nazwą z Bella 1 na Marinera. W ten sposób próbował omijać amerykańskie sankcje, nałożone w 2024 r. na transport irańskiej ropy naftowej.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych ograniczyło się do odstraszających oświadczeń o tym, że statek płynął na międzynarodowych wodach zgodnie z prawem. „Rosja domaga się od Stanów Zjednoczonych zapewnienia humanitarnego i godnego traktowania rosyjskich obywateli na pokładzie tankowca zajętego przez siły USA na Atlantyku” – czytamy.

„Rosjan zaboli, że ich dyplomatyczne odstraszanie najwyraźniej nie zadziałało, a jeszcze bardziej, że Donald Trump zdecydował się na decyzję Rosji nieprzyjazną – bodaj najbardziej spektakularną z tych, o których wiemy. Nie jest ona bezpośrednio związana z jego nieskutecznymi zabiegami o zakończenie wojny Rosji z Ukrainą, ale zapewne się na nich odbije” – komentuje na Polityka.pl Marek Świerczyński.

2. Co dalej z Grenlandią

Pytania o losy Grenlandii powracają po weekendowej operacji w Wenezueli. Szef dyplomacji USA Marco Rubio oznajmił, że Donald Trump chce pozyskać wyspę w drodze zakupu, choć jak „każdy prezydent zawsze zachowuje opcję” użycia siły. Rubio zaznaczył też, że Trump nie jest pierwszym przywódcą USA, który ma takie zamiary; podobne zabiegi podejmował Harry Truman.

Podobne komunikaty płynęły z briefingu rzeczniczki Białego Domu Karoline Leavitt. Jak oceniła, prezydent i jego zespół „aktywnie dyskutują” na temat różnych możliwości zajęcia wyspy.

W odpowiedzi na zaostrzenie narracji wokół Grenlandii europejscy przywódcy wspólnie zadeklarowali, że nie przestaną bronić integralności terytorialnej i nienaruszalności jej granic.

3. 20 st. mrozu i zamknięte szkoły

Minionej nocy w rejonach podgórskich Sudetów temperatura spadła do –20 st. C.

W czwartek 8 stycznia na zachodzie i wschodzie kraju oraz w Sudetach przewidywane są opady – spadnie od 3 do 8 cm śniegu, a na wschodzie Podkarpacia i Lubelszczyzny do ok. 12 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie w ciągu dnia –5 st. C na wschodzie kraju, –4 st. C w centrum, –2 st. C na zachodzie i Wybrzeżu. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat (ok. –8 st. C). W Bieszczadach i Tatrach wiatr o sile do 60 km/h spowoduje zawieje i zamiecie.

W województwie warmińsko-mazurskim w związku z pogodą w kilku szkołach odwołano stacjonarne lekcje i nauka odbywa się zdalnie.

4. Rewolucja w Poczcie Polskiej

To nowość w komunikacji obywateli z administracją publiczną. Od 1 stycznia e-Doręczenia stały się podstawowym narzędziem wymiany korespondencji między urzędami a obywatelami i firmami. Dlatego – jak tłumaczy Cezary Kowanda – Poczta Polska zachęca do założenia tzw. adresu doręczeń elektronicznych. Chodzi o cyfrową skrzynkę odbiorczą, którą można bezpłatnie stworzyć poprzez portal Gov.pl, posługując się swoim profilem zaufanym. Gdy na tę skrzynkę przyjdzie elektroniczny list polecony, otrzymamy powiadomienie na podany przez nas adres mailowy. Dotąd założono w Polsce ok. 2 mln takich skrzynek.

Kto wciąż otrzymuje listy polecone w formie papierowej, nie zostanie od nich odcięty. Dostarczy je tradycyjnie listonosz, a jeśli nie zastanie odbiorcy w domu, zostawi awizo. Co ciekawe, nawet nieotwarty przez odbiorcę list na cyfrowej skrzynce jest uważany za skutecznie doręczony po 14 dniach. Tak samo jak ten papierowy, gdy przez dwa tygodnie od otrzymania pierwszego awizo nie odwiedzimy placówki pocztowej, aby go odebrać.

5. Apel do Marty Nawrockiej

132 ekspertów napisało list do pierwszej damy w sprawie aktu o usługach cyfrowych, który ma chronić młodych obywateli Unii przed pornografią czy treściami gloryfikującymi samobójstwa. „Jako osoby zawodowo zajmujące się wpływem nowych technologii na społeczeństwo, w szczególności na zdrowie i prawa dzieci – a także jako rodzice – zwracamy się do Pani jako Pierwszej Damy (...) z prośbą o interwencję u Pani małżonka, Prezydenta Karola Nawrockiego. To od jego podpisu zależą obecnie losy ustawy mającej chronić Polki i Polaków (także najmłodszych) przed szkodliwym wpływem platform (anty-)społecznościowych, takich jak TikTok, YouTube, Facebook czy WhatsApp” – czytamy w apelu zainicjowanym przez Fundację Panoptykon.

Chodzi o akt o usługach cyfrowych (DSA), unijne rozporządzenie, które Parlament Europejski przyjął dwa lata temu. Nakłada na wielkie platformy internetowe m.in. obowiązek informowania użytkowników o powodach skasowania lub blokady ich postów, a także zapewnienia obywatelom UE procedury odwoławczej. Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt wdrażający DSA w grudniu trafił na biurko prezydenta. Karol Nawrocki zdaje się skłaniać ku wetu.

„Jak czytamy w raporcie fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, aż 62 proc. młodych użytkowników mediów społecznościowych doświadczyło na nich sytuacji niekomfortowych. Z badania fundacji Dbam o mój zasięg wiemy z kolei, że między 15 a 24 proc. uczniów i uczennic konfrontowało się za pośrednictwem platform z treściami suicydalnymi” – przypomina w swoim tekście Mateusz Witczak.