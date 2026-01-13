Przejdź do treści
Redakcja „Polityki"
13 stycznia 2026
Kraj

Ziobro z azylem na Węgrzech. Trump o Iranie. Unieważnione wybory w Polsce 2050. 5 ważnych tematów na dziś

Kraj
Zbigniew Ziobro i Viktor Orbán Zbigniew Ziobro i Viktor Orbán Viktor Orbán / Facebook
Były minister sprawiedliwości otrzymał wsparcie Viktora Orbána; decyzja Donalda Trumpa w sprawie Iranu; co z Grenlandią; wybory w Polsce 2050; próbne egzaminy ósmoklasisty.

1. Ziobro pod skrzydłami Orbána

Były minister sprawiedliwości i poseł PiS uzyskał na Węgrzech ochronę międzynarodową. Władze w Budapeszcie uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Waldemar Żurek, szef Ministerstwa Sprawiedliwości i prokurator generalny, ocenił we wpisie na platformie X, że „postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna”. Zwrócił uwagę, że wobec Ziobry w Polsce toczy się postępowanie karne dotyczące m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Sam Ziobro oświadczył w poniedziałek na X, że pozostanie za granicą do czasu, gdy „w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności”. 15 stycznia sąd rozpozna wniosek prokuratury o areszt dla niego.

„Azyl dla Ziobry oznacza, że prokuratura nie zdoła go postawić przed sądem. By postawić podejrzanego w stan oskarżenia, niezbędne jest, by został chociaż raz przesłuchany i ustosunkował się do stawianych mu zarzutów. I tu widać, jakim błędem było odrzucenie przez prokuraturę propozycji obrońcy Zbigniewa Ziobry, żeby przesłuchać go na Węgrzech lub w Brukseli w ramach pomocy prawnej albo dyplomatycznej” – analizuje Ewa Siedlecka.

2. Odpowiedź na irańskie protesty

Donald Trump spotka się we wtorek z członkami gabinetu i wojska, by omówić sposób odpowiedzi na irańskie protesty. Opcje działań w Iranie mają obejmować m.in. wzmocnienie antyrządowych głosów w internecie, cyberataki przeciwko irańskim obiektom wojskowym i cywilnym, nałożenie większych sankcji na reżim oraz ataki wojskowe. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, że prezydent Donald Trump wolałby rozwiązać kryzys w Iranie w dyplomatyczny sposób, choć nie rezygnuje z opcji siłowych.

„Sensacyjna operacja militarna USA w Wenezueli sprzed parunastu dni zdaje się zwiększać prawdopodobieństwo, że ośmielony sukcesem prezydent zdecyduje się na ponowną interwencję zbrojną w Iranie, gdzie w czerwcu samoloty USA wraz z siłami izraelskimi zbombardowały instalacje nuklearne” – pisze Tomasz Zalewski.

3. Aneksja Grenlandii

Republikański kongresmen Randy Fine zgłosił projekt ustawy uprawniającej prezydenta USA do aneksji Grenlandii i uznania jej za nowy stan. „Postawmy sprawę jasno: nasi przeciwnicy próbują zadomowić się w Arktyce i nie możemy na to pozwolić. Zdobywając Grenlandię, uniemożliwilibyśmy naszym przeciwnikom kontrolowanie regionu Arktyki i zabezpieczylibyśmy naszą północną flankę przed Rosją i Chinami” – oświadczył.

To nie pierwszy projekt na ten temat. Podobny złożył już w styczniu 2024 r. kongresmen Andy Ogles z Tennessee. Demokraci zapowiedzieli, że zgłoszą projekt rezolucji zabraniającej prezydentowi użycia siły przeciwko Grenlandii.

Z kolei w miniony weekend, w czasie rozmowy z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, Trump ponownie zapowiedział, że „będzie miał Grenlandię w ten czy inny sposób”.

4. Wybory w Polsce 2050

W poniedziałek w drugiej turze wyborów (zorganizowanej na wzór wyborów prezydenckich) członkowie Polski 2050 wybierali lidera swojego ugrupowania. O stanowisko ubiegały się ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Wyniki, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie zostały jednak ogłoszone wieczorem, po zakończeniu głosowania. Dopiero po północy poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka przekazał, że „z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania” i w związku z tym druga tura wyborów „została w całości unieważniona”.

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni walczyło w sumie pięcioro kandydatów. Ci, którzy nie weszli do drugiej tury – czyli Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha – w drugiej turze wspierali Hennig-Kloskę. Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia już pod koniec września ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję szefa partii.

5. Próbne egzaminy ósmoklasisty

W poniedziałek 12 stycznia ruszyły próbne egzaminy ósmoklasistów i maturalne. Próbny egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 12–14 stycznia: 12 stycznia z języka polskiego, 13 stycznia z matematyki i 14 stycznia – z języka angielskiego (jest najczęściej wybieranym przez uczniów na egzaminie językiem obcym).

Próbne matury zostaną zorganizowane w dwóch turach: 12–16 stycznia i 4–6 marca. 12 stycznia odbył się próbny egzamin z historii sztuki i z historii muzyki, 13 stycznia odbędą się egzaminy z fizyki i z filozofii, 14 stycznia z biologii i z historii, 15 stycznia z chemii i z geografii, 16 stycznia z wiedzy o społeczeństwie.

„Wszystkie reformy oświaty, jakie z upodobaniem fundują nam kolejne rządy, tylko wzmacniają tę zasadę, że nauka jest podporządkowana egzaminom, właściwie tylko im służy, natomiast nie rozwija u nastolatków potrzebnych umiejętności” – komentuje Dariusz Chętkowski.

Redakcja „Polityki”

