Nowe rozmowy między Ukrainą a Rosją. Uwaga na gołoledź. Olimpijczycy już startują. 5 tematów na dziś

W Abu Zabi toczą się rozmowy między wysłannikami Rosji, Ukrainy i USA. Uzgodniono wymianę jeńców, ale trwa impas w sprawie porozumienia pokojowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed gołoledzią.

1. Kolejna tura rozmów o pokoju w Ukrainie

W środę w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło do kolejnego trójstronnego spotkania Ukraina–USA–Rosja w sprawie zakończenia walk. Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, ocenił, że spotkanie było „treściwe i produktywne”: „Praca była skupiona na praktycznych rozwiązaniach”. Oprócz Umierowa w skład ukraińskiej delegacji wchodzą: szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow oraz doradca Biura Prezydenta Ołeksandr Bewz.

Prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach wysłuchał raportu ukraińskiej delegacji. „Omówiliśmy pośrednie rezultaty negocjacji, rozmowy będą kontynuowane w czwartek” – przekazał. Podkreślił, że stanowisko Kijowa na temat ewentualnego porozumienia pokojowego pozostaje to samo. „Wojnę trzeba realnie zakończyć. To Rosja musi być na to gotowa” – napisał na Telegramie. Poinformował również, że w najbliższym czasie dojdzie do wymiany jeńców.

2. Zarzuty dla zatrzymanego pracownika MON

Zatrzymany pracownik departamentu strategii Ministerstwa Obrony Narodowej usłyszał w środę zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy skierowano również wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Mężczyźnie grozi kara od ośmiu lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

Jak pisze w „Polityce” Marek Świerczyński, jeśli zatrzymany urzędnik posiadał najwyższe poświadczenia bezpieczeństwa, mógł mieć dostęp do najtajniejszych dokumentów planistycznych Polski i NATO. Przekazanie takiej wiedzy Moskwie wyrządziłoby wielkie szkody w kluczowym momencie dostosowywania się państwa do realiów rosyjskiej agresji.

Do zatrzymania wieloletniego pracownika MON doszło we wtorek rano w siedzibie resortu. Zatrzymania dokonała Służba Kontrwywiadu Wojskowego w koordynacji z departamentem ds. wojskowych Prokuratury Krajowej i Żandarmerią Wojskową.

3. Wyrok za próbę zamachu na Trumpa

Ryan Routh, z zawodu robotnik budowlany, pochodzący z Karoliny Północnej, a ostatnio mieszkający na Hawajach, został w środę skazany na dożywotnią karę pozbawienia wolności za próbę zamachu na Donalda Trumpa na polu golfowym na Florydzie w 2024 r. Trump był wówczas kandydatem na prezydenta. Obrońca wnioskował o 27 lat więzienia, zwracając uwagę na wiek skazanego, który w lutym skończy 60 lat.

Sędzia Aileen Cannon, zwracając się do Routha, oświadczyła, że jest dla niej ewidentne, że „uczestniczył w obmyślonym, wyrachowanym planie pozbawienia życia ludzkiego”.

4. Uwaga na gołoledź!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla znacznej części kraju, ostrzegający przed możliwym marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenie wzywa do ostrożności na drogach i chodnikach. Alert obowiązuje na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, a także znacznej części województwa lubelskiego.

5. Pierwsze występy w zimowych igrzyskach

Ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026 odbędzie się w piątek na stadionie San Siro w Mediolanie, ale na olimpijskich arenach już startują pierwsi zawodnicy i zawodniczki. Dziś m.in. można śledzić zawody w curlingu i hokeju na lodzie kobiet. Pełen rozkład zawodów można sprawdzić na oficjalnej stronie imprezy.