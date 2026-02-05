Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
5 lutego 2026
Kraj

Nowe rozmowy między Ukrainą a Rosją. Uwaga na gołoledź. Olimpijczycy już startują. 5 tematów na dziś

5 lutego 2026
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Wołodymyr Zełenski / Facebook
W Abu Zabi toczą się rozmowy między wysłannikami Rosji, Ukrainy i USA. Uzgodniono wymianę jeńców, ale trwa impas w sprawie porozumienia pokojowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed gołoledzią.

1. Kolejna tura rozmów o pokoju w Ukrainie

W środę w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło do kolejnego trójstronnego spotkania Ukraina–USA–Rosja w sprawie zakończenia walk. Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, ocenił, że spotkanie było „treściwe i produktywne”: „Praca była skupiona na praktycznych rozwiązaniach”. Oprócz Umierowa w skład ukraińskiej delegacji wchodzą: szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow oraz doradca Biura Prezydenta Ołeksandr Bewz.

Prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach wysłuchał raportu ukraińskiej delegacji. „Omówiliśmy pośrednie rezultaty negocjacji, rozmowy będą kontynuowane w czwartek” – przekazał. Podkreślił, że stanowisko Kijowa na temat ewentualnego porozumienia pokojowego pozostaje to samo. „Wojnę trzeba realnie zakończyć. To Rosja musi być na to gotowa” – napisał na Telegramie. Poinformował również, że w najbliższym czasie dojdzie do wymiany jeńców.

2. Zarzuty dla zatrzymanego pracownika MON

Zatrzymany pracownik departamentu strategii Ministerstwa Obrony Narodowej usłyszał w środę zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy skierowano również wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Mężczyźnie grozi kara od ośmiu lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

Jak pisze w „Polityce” Marek Świerczyński, jeśli zatrzymany urzędnik posiadał najwyższe poświadczenia bezpieczeństwa, mógł mieć dostęp do najtajniejszych dokumentów planistycznych Polski i NATO. Przekazanie takiej wiedzy Moskwie wyrządziłoby wielkie szkody w kluczowym momencie dostosowywania się państwa do realiów rosyjskiej agresji.

Do zatrzymania wieloletniego pracownika MON doszło we wtorek rano w siedzibie resortu. Zatrzymania dokonała Służba Kontrwywiadu Wojskowego w koordynacji z departamentem ds. wojskowych Prokuratury Krajowej i Żandarmerią Wojskową.

3. Wyrok za próbę zamachu na Trumpa

Ryan Routh, z zawodu robotnik budowlany, pochodzący z Karoliny Północnej, a ostatnio mieszkający na Hawajach, został w środę skazany na dożywotnią karę pozbawienia wolności za próbę zamachu na Donalda Trumpa na polu golfowym na Florydzie w 2024 r. Trump był wówczas kandydatem na prezydenta. Obrońca wnioskował o 27 lat więzienia, zwracając uwagę na wiek skazanego, który w lutym skończy 60 lat.

Sędzia Aileen Cannon, zwracając się do Routha, oświadczyła, że jest dla niej ewidentne, że „uczestniczył w obmyślonym, wyrachowanym planie pozbawienia życia ludzkiego”.

4. Uwaga na gołoledź!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla znacznej części kraju, ostrzegający przed możliwym marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenie wzywa do ostrożności na drogach i chodnikach. Alert obowiązuje na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, a także znacznej części województwa lubelskiego.

5. Pierwsze występy w zimowych igrzyskach

Ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026 odbędzie się w piątek na stadionie San Siro w Mediolanie, ale na olimpijskich arenach już startują pierwsi zawodnicy i zawodniczki. Dziś m.in. można śledzić zawody w curlingu i hokeju na lodzie kobiet. Pełen rozkład zawodów można sprawdzić na oficjalnej stronie imprezy.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

    Anna Dąbrowska

  2. Gra w Trumpa. To może być w Polsce kluczowa polityczna batalia tego roku

    Mariusz Janicki

  3. Polska Partia Kibolska? Wchodzą na salony za Nawrockim, chowają tatuaże i wtapiają się w tłum

    Michał Danielewski

  4. Kongres od kulis: jak brauniści zawłaszczyli Folwark Łochów. Perspektywa gościa hotelowego

    Anna Dąbrowska

  5. Morawiecki nie chce przyhamować. Zbiera druhów, ma plan. To wcale nie musi być wstęp do rozłamu w PiS

    Wojciech Szacki

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną