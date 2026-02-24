Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
24 lutego 2026
Kraj

Konsekwencje afery Epsteina: brytyjski polityk aresztowany. Wkrótce ważne przemówienie Trumpa. 5 tematów na dziś

24 lutego 2026
Peter Mandelson Peter Mandelson Matt Writtle/Evening Standard / East News
Były ważny polityk Partii Pracy Peter Mandelson aresztowany w związku z aferą Epsteina; Donald Trump wygłosi we wtorek orędzie przed połączonymi izbami Kongresu; Węgry blokują sankcje na Rosję.

Mandelson zatrzymany w związku z aferą Epsteina

„Funkcjonariusze aresztowali 72-letniego mężczyznę pod zarzutem nadużycia urzędu publicznego” – taką informację przekazała w poniedziałek po południu londyńska policja. Brytyjskie media nie zostawiły wątpliwości, o kogo chodzi, publikując zdjęcia z zatrzymania polityka Partii Pracy Petera Mandelsona. Dokumenty ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina sugerują, że Mandelson przyjmował od niego pieniądze i przekazywał mu poufne informacje brytyjskiego rządu.

Zatrzymany polityk był ministrem w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, a po powrocie Partii Pracy do władzy w 2024 r. premier Keir Starmer powołał go na stanowisko ambasadora w USA. Mandelson został odwołany z funkcji ambasadora we wrześniu 2025 r., gdy wyszło na jaw, że jego związki z Epsteinem trwały dłużej, niż początkowo twierdził.

„Peter Mandelson – kiedyś gwiazda brytyjskiej lewicy, dziś bohater afery Epsteina – uosabia wszystko to, co złego dzieje się z zachodnimi demokracjami. I jest w tym podobny do Donalda Trumpa” – tak pisał o Mandelsonie w ostatniej „Polityce” Piotr Wójcik.

- Brytyjczyk wielokrotnie korzystał z nowojorskiej rezydencji Epsteina, nawet gdy ten ostatni przebywał już za kratkami. W 2009 r. finansista pedofil odmówił mu jednak gościny, a potem czule przepraszał. Mandelson odpowiedział: „Bez obrazy, nie martw się! Nadal cię kocham”. Nieco później Epstein narzekał jednak w mailu, że ich przyjaźń jest zbyt jednostronna. Tym bardziej że wcześniej – jak pokazują ujawnione dokumenty – wysyłał Mandelsonowi dziesiątki tysięcy dolarów. Raz nawet obiecał przelać 3225 funtów, aby pomóc partnerowi Mandelsona w opłaceniu studiów osteopatii.

Ale nie ma nic za darmo. Mandelson m.in. poinformował Epsteina o terminie zbliżającej się interwencji finansowej europejskich rządów w celu ratowania strefy euro: „Zostanie ona ogłoszona dziś wieczorem”. W drugim roku kryzysu finansowego bardzo przejmował się opodatkowaniem premii dla pracowników sektora finansów. Przekonywał Epsteina, że jest „w pogotowiu”, aby w razie możliwości zablokować tę inicjatywę premiera – czytamy w tekście Wójcika.

Trump przemówi do narodu

Prezydent Donald Trump w nocy z wtorku na środę polskiego czasu wygłosi coroczne orędzie do narodu przed połączonymi izbami Kongresu.

Wystąpienie Trumpa przypada na najtrudniejszy do tej pory moment jego drugiej kadencji: notowania prezydenta pikują (w ostatnim sondażu Ipsos dezaprobatę wobec jego działań wyraża aż 60 proc. Amerykanów), Sąd Najwyższy właśnie unieważnił jako niekonstytucyjne decyzje Trumpa dotyczące nakładania ceł w handlu międzynarodowym, a Republikanie coraz mocniej się obawiają, że polityka Trumpa doprowadzi do ich klęski w listopadowych wyborach do Kongresu.

Obserwatorzy spodziewają się, że prezydent skupi się na polityce wewnętrznej, reszta świata będzie słuchać, czy padną jakieś nowe informacje w sprawie ewentualnej interwencji USA w Iranie. W poniedziałek ambasada USA ewakuowała swoich pracowników w Libanie, wciąż rośnie również obecność wojsk amerykańskich w regionie, która przekracza już siły zgromadzone przed interwencją w Iraku za rządów George'a W. Busha.

Węgry blokują sankcje na Rosję

Rząd Viktora Orbána blokuje nowe sankcje UE przeciw Rosji. I ostrzega, że zawetuje 90 mld euro pomocy dla Kijowa, jeśli rosyjska ropa znów nie popłynie rurociągiem „Przyjaźń”. Rozgrywanie tematu Ukrainy ma też pomóc Orbánowi w wyborach.

Jak pisze w „Polityce” Tomasz Bielecki, państwa UE usiłowały uzgodnić 20. pakiet sankcji przed czwartą rocznicą pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę, by Ursula von der Leyen i António Costa (szefowie Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej) mogli we wtorek ogłosić sukces w Kijowie. Głównym elementem nowego pakietu jest zakaz świadczenia usług przy morskim transporcie rosyjskiej ropy (przewóz, załadunek, ubezpieczenia, obsługa finansowa), które są dotąd legalne w razie respektowania limitu cenowego narzucanego od 2022 r. przez grupę G7. Plan zamiany tego limitu na pełny zakaz usług, który Unia chciałaby rozszerzyć na całą grupę G7, był już konsultowany z USA.

„Niestety, nie udało nam się uzgodnić nowego pakietu sankcji. To porażka. Nie takie przesłanie chcieliśmy dzisiaj wystosować” – powiedziała w poniedziałek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po poniedziałkowych obradach ministrów spraw zagranicznych państw UE. Węgry już w ostatni weekend zapowiedziały, że nie zgodzą się ani na sankcje, ani na sformalizowanie nowej pomocy UE dla Ukrainy (90 mld euro na lata 2026–27), dopóki Ukraina nie doprowadzi do wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy rurociągiem „Przyjaźń” na Węgry i Słowację. Węgierską blokadę wobec nowych sankcji poparła Słowacja.

Chaos w Meksyku

W kilku regionach Meksyku trwają starcia służb z gangami narkotykowymi po zabiciu w niedzielę przez policję Nemesia Oseguerę Cervantesa, znanego jako „El Mencho”, który był szefem kartelu z Jalisco, jednej z najpotężniejszych organizacji kryminalnych na świecie.

Jak pisze w „Polityce” Mateusz Mazzini, sytuacja w wielu miejscach Meksyku jest mocno napięta. W Guadalajarze, stolicy stanu Jalisco, ale też w innych dużych miastach regionu zawieszona jest komunikacja publiczna; szkoły, uniwersytety i inne instytucje są zamknięte. Władze lokalne przestrzegają przed wychodzeniem z domu, jeśli nie jest to konieczne. Meksykańskie władze poinformowały, że w starciach zginęło co najmniej 25 członków Gwardii Narodowej.

Jak wskazuje Mazzini, eksperci sugerują, że może to być demonstracja siły ze strony nie tylko kartelu z Jalisco, ale też innych grup przestępczych. Wywołując falę przemocy, pokazują, że są zdolne zaburzać funkcjonowanie wszystkich właściwie gałęzi gospodarki i życia publicznego w Meksyku. W internecie pojawiają się też odezwy o ryzyku dalszej eskalacji, jeśli władze federalne nie zaprzestaną polowania na najważniejszych bossów narkotykowych.

Prokuratura powołała zespół śledczy w sprawie Epsteina

W Prokuraturze Krajowej został powołany zespół śledczy ds. międzynarodowej grupy zajmującej się handlem ludźmi i werbowaniem małoletnich w celu ich seksualnego wykorzystania – informuje Polska Agencja Prasowa. Chodzi o polskie wątki w procederze organizowanym przez amerykańskiego finansistę Jeffreya Epsteina. Jak czytamy, rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że śledczy będą zajmowali się sprawą działalności „zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, z udziałem obywateli Polski, zajmującej się handlem ludźmi poprzez werbowanie osób małoletnich przy użyciu podstępu oraz wprowadzanie ich w błąd co do możliwości zrobienia kariery w agencjach mody, w celu ich seksualnego wykorzystania oraz dopuszczania się przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Kogo słucha Nawrocki? Oklapł nieco pogubiony. Mocarna sylwetka i miłość własna już nie wystarczą

    Rafał Kalukin

  2. Nie odwracajmy oczu. Chocholi taniec prawicy, gdy obok toczy się bardzo nasza wojna

    Jerzy Baczyński

  3. Korona w Łochowie. Wiemy, kto podpisał umowę na wynajęcie hotelu braunistom. Co na to Grochowski?

    Anna Dąbrowska

  4. Jak prawica atakuje „zdeprawowane elity”. Ten chwyt nadal jest skuteczny, trwa intensywna operacja

    Mariusz Janicki

  5. Notatnik polityczny. Zradykalizowany PiS coraz mniej przypomina siebie, a coraz bardziej Solidarną Polskę

    Wojciech Szacki, Polityka Insight

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

Rozmowa z terapeutą Piotrem Mosakiem o tym, czy miłość ma przyszłość i jak zwiększyć jej szanse.

Joanna Cieśla
14.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kultura

„Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

Serial „Ołowiane dzieci” przywołuje walkę lekarki z autorytarnym systemem i ludzką mentalnością. Pokazuje Górny Śląsk od strony kosztów industrializacji. I pyta, czy wyciągnęliśmy wnioski.

Aneta Kyzioł
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną