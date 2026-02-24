Konsekwencje afery Epsteina: brytyjski polityk aresztowany. Wkrótce ważne przemówienie Trumpa. 5 tematów na dziś

Były ważny polityk Partii Pracy Peter Mandelson aresztowany w związku z aferą Epsteina; Donald Trump wygłosi we wtorek orędzie przed połączonymi izbami Kongresu; Węgry blokują sankcje na Rosję.

Mandelson zatrzymany w związku z aferą Epsteina

„Funkcjonariusze aresztowali 72-letniego mężczyznę pod zarzutem nadużycia urzędu publicznego” – taką informację przekazała w poniedziałek po południu londyńska policja. Brytyjskie media nie zostawiły wątpliwości, o kogo chodzi, publikując zdjęcia z zatrzymania polityka Partii Pracy Petera Mandelsona. Dokumenty ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina sugerują, że Mandelson przyjmował od niego pieniądze i przekazywał mu poufne informacje brytyjskiego rządu.

Zatrzymany polityk był ministrem w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, a po powrocie Partii Pracy do władzy w 2024 r. premier Keir Starmer powołał go na stanowisko ambasadora w USA. Mandelson został odwołany z funkcji ambasadora we wrześniu 2025 r., gdy wyszło na jaw, że jego związki z Epsteinem trwały dłużej, niż początkowo twierdził.

„Peter Mandelson – kiedyś gwiazda brytyjskiej lewicy, dziś bohater afery Epsteina – uosabia wszystko to, co złego dzieje się z zachodnimi demokracjami. I jest w tym podobny do Donalda Trumpa” – tak pisał o Mandelsonie w ostatniej „Polityce” Piotr Wójcik.

- Brytyjczyk wielokrotnie korzystał z nowojorskiej rezydencji Epsteina, nawet gdy ten ostatni przebywał już za kratkami. W 2009 r. finansista pedofil odmówił mu jednak gościny, a potem czule przepraszał. Mandelson odpowiedział: „Bez obrazy, nie martw się! Nadal cię kocham”. Nieco później Epstein narzekał jednak w mailu, że ich przyjaźń jest zbyt jednostronna. Tym bardziej że wcześniej – jak pokazują ujawnione dokumenty – wysyłał Mandelsonowi dziesiątki tysięcy dolarów. Raz nawet obiecał przelać 3225 funtów, aby pomóc partnerowi Mandelsona w opłaceniu studiów osteopatii.

Ale nie ma nic za darmo. Mandelson m.in. poinformował Epsteina o terminie zbliżającej się interwencji finansowej europejskich rządów w celu ratowania strefy euro: „Zostanie ona ogłoszona dziś wieczorem”. W drugim roku kryzysu finansowego bardzo przejmował się opodatkowaniem premii dla pracowników sektora finansów. Przekonywał Epsteina, że jest „w pogotowiu”, aby w razie możliwości zablokować tę inicjatywę premiera – czytamy w tekście Wójcika.

Trump przemówi do narodu

Prezydent Donald Trump w nocy z wtorku na środę polskiego czasu wygłosi coroczne orędzie do narodu przed połączonymi izbami Kongresu.

Wystąpienie Trumpa przypada na najtrudniejszy do tej pory moment jego drugiej kadencji: notowania prezydenta pikują (w ostatnim sondażu Ipsos dezaprobatę wobec jego działań wyraża aż 60 proc. Amerykanów), Sąd Najwyższy właśnie unieważnił jako niekonstytucyjne decyzje Trumpa dotyczące nakładania ceł w handlu międzynarodowym, a Republikanie coraz mocniej się obawiają, że polityka Trumpa doprowadzi do ich klęski w listopadowych wyborach do Kongresu.

Obserwatorzy spodziewają się, że prezydent skupi się na polityce wewnętrznej, reszta świata będzie słuchać, czy padną jakieś nowe informacje w sprawie ewentualnej interwencji USA w Iranie. W poniedziałek ambasada USA ewakuowała swoich pracowników w Libanie, wciąż rośnie również obecność wojsk amerykańskich w regionie, która przekracza już siły zgromadzone przed interwencją w Iraku za rządów George'a W. Busha.

Węgry blokują sankcje na Rosję

Rząd Viktora Orbána blokuje nowe sankcje UE przeciw Rosji. I ostrzega, że zawetuje 90 mld euro pomocy dla Kijowa, jeśli rosyjska ropa znów nie popłynie rurociągiem „Przyjaźń”. Rozgrywanie tematu Ukrainy ma też pomóc Orbánowi w wyborach.

Jak pisze w „Polityce” Tomasz Bielecki, państwa UE usiłowały uzgodnić 20. pakiet sankcji przed czwartą rocznicą pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę, by Ursula von der Leyen i António Costa (szefowie Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej) mogli we wtorek ogłosić sukces w Kijowie. Głównym elementem nowego pakietu jest zakaz świadczenia usług przy morskim transporcie rosyjskiej ropy (przewóz, załadunek, ubezpieczenia, obsługa finansowa), które są dotąd legalne w razie respektowania limitu cenowego narzucanego od 2022 r. przez grupę G7. Plan zamiany tego limitu na pełny zakaz usług, który Unia chciałaby rozszerzyć na całą grupę G7, był już konsultowany z USA.

„Niestety, nie udało nam się uzgodnić nowego pakietu sankcji. To porażka. Nie takie przesłanie chcieliśmy dzisiaj wystosować” – powiedziała w poniedziałek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po poniedziałkowych obradach ministrów spraw zagranicznych państw UE. Węgry już w ostatni weekend zapowiedziały, że nie zgodzą się ani na sankcje, ani na sformalizowanie nowej pomocy UE dla Ukrainy (90 mld euro na lata 2026–27), dopóki Ukraina nie doprowadzi do wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy rurociągiem „Przyjaźń” na Węgry i Słowację. Węgierską blokadę wobec nowych sankcji poparła Słowacja.

Chaos w Meksyku

W kilku regionach Meksyku trwają starcia służb z gangami narkotykowymi po zabiciu w niedzielę przez policję Nemesia Oseguerę Cervantesa, znanego jako „El Mencho”, który był szefem kartelu z Jalisco, jednej z najpotężniejszych organizacji kryminalnych na świecie.

Jak pisze w „Polityce” Mateusz Mazzini, sytuacja w wielu miejscach Meksyku jest mocno napięta. W Guadalajarze, stolicy stanu Jalisco, ale też w innych dużych miastach regionu zawieszona jest komunikacja publiczna; szkoły, uniwersytety i inne instytucje są zamknięte. Władze lokalne przestrzegają przed wychodzeniem z domu, jeśli nie jest to konieczne. Meksykańskie władze poinformowały, że w starciach zginęło co najmniej 25 członków Gwardii Narodowej.

Jak wskazuje Mazzini, eksperci sugerują, że może to być demonstracja siły ze strony nie tylko kartelu z Jalisco, ale też innych grup przestępczych. Wywołując falę przemocy, pokazują, że są zdolne zaburzać funkcjonowanie wszystkich właściwie gałęzi gospodarki i życia publicznego w Meksyku. W internecie pojawiają się też odezwy o ryzyku dalszej eskalacji, jeśli władze federalne nie zaprzestaną polowania na najważniejszych bossów narkotykowych.

Prokuratura powołała zespół śledczy w sprawie Epsteina

W Prokuraturze Krajowej został powołany zespół śledczy ds. międzynarodowej grupy zajmującej się handlem ludźmi i werbowaniem małoletnich w celu ich seksualnego wykorzystania – informuje Polska Agencja Prasowa. Chodzi o polskie wątki w procederze organizowanym przez amerykańskiego finansistę Jeffreya Epsteina. Jak czytamy, rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że śledczy będą zajmowali się sprawą działalności „zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, z udziałem obywateli Polski, zajmującej się handlem ludźmi poprzez werbowanie osób małoletnich przy użyciu podstępu oraz wprowadzanie ich w błąd co do możliwości zrobienia kariery w agencjach mody, w celu ich seksualnego wykorzystania oraz dopuszczania się przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”.