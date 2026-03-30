Redakcja „Polityki”
30 marca 2026
Skandal w Jerozolimie. Rekordowe „No Kings”. Drożej czy taniej przed świętami? 5 ważnych tematów na dziś

Rekordowe protesty pod hasłem „No Kings". Times Square, Nowy Jork, 28 marca 2026 r.
Zamknięte drzwi Bazyliki Grobu Pańskiego. Rekordowe protesty pod hasłem „No Kings” w USA i nie tylko. Wojna na Bliskim Wschodzie pączkuje: Trump myśli o desancie, Netanjahu dociska Liban. Kamil Stoch oddał pożegnalny skok w Planicy. Podsumowujemy ceny przed Wielkanocną – co podrożało, a co wręcz przeciwnie?

1. Zamknięte drzwi Bazyliki Grobu Pańskiego

Izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła wejść na mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kard. Pierbattiście Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej o. Francesco Ielpo. Incydent odbił się szerokim echem na całym świecie.

Działania izraelskiej policji były podyktowane względami bezpieczeństwa – z powodu wojny Izraela i USA z Iranem miejsca kultu trzech największych religii monoteistycznych zostały zamknięte dla wiernych. W Jerozolimie odwołano część uroczystości Wielkiego Tygodnia, w tym tradycyjną procesję z Góry Oliwnej w Niedzielę Palmową. Wizyta duchownych z dwiema osobami towarzyszącymi w Bazylice Grobu Pańskiego miała być jednak uzgodniona wcześniej – jako symboliczne zadośćuczynienie wielowiekowej tradycji. Liturgia Niedzieli Palmowej odbywała się w tym miejscu nieprzerwanie od IV w., a kard. Pizzaballa i o. Ielpo mieli ją celebrować bez udziału wiernych. Sprawa wywołała szok i niedowierzanie, spotkała się z szeroką krytyką – nie tylko hierarchów kościelnych, ale i przedstawicieli wielu państw. Pod jej ciężarem biuro premiera Izraela zapewniło w końcu, że chrześcijańscy hierarchowie będą mogli odprawiać msze w Bazylice Grobu Pańskiego. Wydarzenie szeroko opisuje Agnieszka Zagner.

2. USA: Rekordowa fala protestów pod hasłem „No Kings”

Stany Zjednoczone zalała trzecia i największa dotąd fala manifestacji ruchu „No Kings”. Według organizatorów w sobotnich protestach wzięło udział blisko 8 mln osób w ponad 3 tys. miejscowości we wszystkich 50 stanach. Demonstracje odbyły się także w kilkunastu krajach świata, na wszystkich kontynentach (pięć osób protestowało na Antarktydzie).

Najwięcej, bo od 100 do 200 tys. ludzi zgromadziło się w Minneapolis, gdzie z rąk funkcjonariuszy ICE śmierć poniosło dwoje aktywistów: Renee Nicole Good i Alex Pretti. „We’ll remember the names of those who died. On the streets of Minneapolis” – Bruce Springsteen zaśpiewał dla tłumu napisaną dla upamiętnienia tych wydarzeń balladę. Na scenie pojawili się tam także Bernie Sanders i Jane Fonda.

Uczestnicy protestowali przeciwko działaniom administracji Donalda Trumpa: od masowych deportacji i brutalności sił federalnych po rosnące ceny i wojnę w Iranie.

Biały Dom bagatelizuje marsze, nazywając je „sesjami terapeutycznymi”, politolodzy zwracają jednak uwagę na ich zasięg: protesty odbyły się nie tylko w metropoliach, ale też w mniejszych miejscowościach stanów znanych jako bastiony konserwatyzmu. Dla Trumpa to niepokojący prognostyk przed wyborami połówkowymi do parlamentu.

3. Trump myśli o desancie w Iranie, Netanjahu idzie na Liban

Zwiększa się napięcie w relacjach USA–Iran. Mimo deklaracji działań dyplomatycznych administracja Donalda Trumpa przygotowuje scenariusze operacji lądowej. Pentagon zwiększył obecność wojskową w regionie do ponad 50 tys. żołnierzy, wysyłając na Bliski Wschód m.in. okręt desantowy USS Tripoli oraz spadochroniarzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Choć pełnoskalowa inwazja lądowa na Iran wciąż nie wydaje się prawdopodobna, realne jest zajęcie przez USA strategicznych punktów, jak wyspa Chark, by odblokować cieśninę Ormuz. Teheran oskarża Waszyngton o dwulicowość i grozi odwetem.

Jednocześnie Benjamin Netanjahu nakazał „rozszerzenie strefy buforowej” w południowym Libanie, by wyprzeć siły Hezbollahu. Izrael jest zdeterminowany, by „całkowicie zmienić sytuację” na swojej północnej granicy. Ofensywa libańska już zbiera dramatyczne żniwo – libański resort zdrowia poinformował w niedzielę o 1238 ofiarach śmiertelnych, w tym w tym 124 dzieciach.

Wojna na Bliskim Wschodzie pączkuje. Sytuację podsumowuje i o polikonflikcie XXI w., przed którym od lat przestrzegali analitycy i stratedzy, pisze Marek Świerczyński z Polityki Insight.

4. Pożegnanie mistrza. Kamil Stoch zakończył karierę

W słoweńskiej Planicy Kamil Stoch oddał ostatni skok w zawodowej karierze. Na skoczni Letalnica nie zabrakło wzruszeń: sygnał chorągiewką do ostatniej próby dała mu żona, a koledzy z kadry utworzyli szpaler honorowy. Trzykrotny mistrz olimpijski zakończył swój finałowy występ w Pucharze Świata na 30. miejscu. Sezon zwieńczył triumf Norwega Mariusa Lindvika, a małą Kryształową Kulę za loty zdobył Domen Prevc.

Jak podkreśla Krzysztof Matlak, choć Stochowi „ledwie starczyło sił, żeby dobrnąć do Planicy”, to jego dorobek pozostaje bezdyskusyjny. „Wygrywał właściwie wszędzie, w tym dwukrotnie w Turnieju Czterech Skoczni. Ma także dwie Kryształowe Kule w Pucharze Świata. Nie zabrakło zwycięstw w mistrzostwach świata: indywidualnie i z drużyną” – wylicza nasz komentator. Ostatnie sezony były trudne, ale Stoch i tak odchodzi jako ikona profesjonalizmu.

Z kadrą Niemiec pożegnał się z kolei trener Stefan Horngacher, który – wiele na to wskazuje – wróci do pracy z polskimi skoczkami.

5. Mniej słodki koszyk wielkanocny. Co podrożało, a co jeszcze nie

Jeśli do koszyka świątecznych zakupów nie włożymy gorzkiej czekolady, to zapłacimy za niego tylko 1,8 proc. więcej niż w zeszłym roku – dowodzi Joanna Solska, która tradycyjnie przed Wielkanocą sprawdziła dla nas ceny żywności. Obserwacje ma już za to zupełnie nietradycyjne: nowością tej wiosny jest to, że oprócz rekordzistów, których ceny poszły w górę najbardziej (gorzka czekolada właśnie – 85,7 proc., jajka – 31 proc., ale też sok jabłkowy i pomarańcze – po ok. 23 proc.), jest też spora lista artykułów spożywczych, które staniały.

Dlaczego mimo kryzysu na Bliskim Wschodzie nie jesteśmy skazani na dużo droższe święta – i ile czasu minie, zanim ceny poszybują w górę i u nas?

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Rozwód z Kościołem? „Oj, wy załgani biskupi”. Prawica atakuje episkopat za list o Żydach

    Jakub Halcewicz

  2. Teatr jednego rektora. Nowe odkrycia w sprawie Collegium Humanum. Minister Czarnek dawał na to pieniądze

    Anna Dąbrowska

  3. Prezydent krzyczy na dziennikarza jak kibol na piłkarza, czyli autoparodia Nawrockiego

    Michał Danielewski

  4. Polska kocha Polskę. Adam Leszczyński dla „Polityki”: Tak dobrze nie żyło nam się nigdy. To paradoks

    Ewa Wilk

  5. Unia wyluzowanych kontra USA. Sympatyczna Ameryka przeminęła z Trumpem

    Bartek Chaciński

Czytaj także

null
Świat

Wet za wet. Wojna z Iranem zaczyna być droga. Ajatollahowie wcale jej nie przegrywają

Amerykanie szykują się do lądowej inwazji w pobliżu cieśniny Ormuz, Izraelczycy – w Libanie, Iran strzela na 4 tys. km, a wojna trwa już prawie miesiąc.

Łukasz Wójcik
24.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Historia

Ocalenie i nawrócenie kapitana Cierpicy. W Białym Domu mówił: Jezus tak chciał

Kręta droga kapitana Karola Cierpicy do Jezusa wiodła przez Afganistan. Tam spotkał anioła, który uratował mu życie. O tym wszystkim opowiadał w Białym Domu, stojąc koło Donalda Trumpa.

Juliusz Ćwieluch
16.03.2026
null
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
null
Kraj

Teatr jednego rektora. Nowe odkrycia w sprawie Collegium Humanum. Minister Czarnek dawał na to pieniądze

Dotarliśmy do wyników audytu w Collegium Humanum. Przemysław Czarnek przekazywał uczelni pieniądze na promocję, choć już było wiadomo, że to fabryka fikcyjnych dyplomów.

Anna Dąbrowska
25.03.2026
null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Kraj

Polska kocha Polskę. Adam Leszczyński dla „Polityki”: Tak dobrze nie żyło nam się nigdy. To paradoks

Rozmowa z prof. Adamem Leszczyńskim, historykiem i socjologiem, o tym, jak się świetnie sami oceniamy, choć rządzących już gorzej. I o innych wnioskach z badania IBRIS zrealizowanego na zlecenie Instytutu Narutowicza.

Ewa Wilk
26.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Społeczeństwo

Ostro i szczerze o porno. Jak wyjść z tego uzależnienia? „Ta rozmowa to jest taka moja pokuta”

Zacząłem się bać samego siebie w tym wszystkim. Wchodzisz w to, tarzasz się w tym, masz z tego jakąś frajdę. Ale w tym samym momencie czujesz się brudny, czujesz się jak szmata – mówi Dominik Mądrachowski, muzyk, menedżer studia tatuażu.

Juliusz Ćwieluch
22.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
Pokaż więcej
