Bartek Chaciński poleca nowy numer „Polityki”

Wojna Trumpa i polska prawica. Czy szkolny zakaz smartfonów ma sens? Szczegóły rąbania i finansów w Lasach Państwowych. Czy Magyar wygra z Orbánem. Hity roku w polskiej architekturze. Rozmowa z handlarzem bronią. To wszystko i jeszcze więcej w nowej „Polityce”.

Wojna Ameryki – i Izraela – podzieliła naszą prawicę na kilka obozów. Już dwa miesiące temu przewidywaliśmy, że stawianie wszystkiego na kartę Donalda Trumpa będzie dla PiS ryzykowną strategią. Mimo deklarowanej bliskości z Białym Domem partia została wojną na Bliskim Wschodzie zaskoczona i traci wizerunkowo, bo to atak przez większość Polaków uważany za niesłuszny.

Ekscesy trumpofilii kończą się więc kacem i wymuszają intelektualne fikołki. Opisuje je Rafał Kalukin w okładkowym tekście w najnowszym wydaniu „Polityki”, analizując sytuację poszczególnych obozów. Bo w świecie „frontu gaśnicowego” – jak pisze – „nie brakuje treści radykalniejszych. Ameryka i sam Trump coraz częściej są tam prezentowani jako wysłannicy diabła, a powstrzymać ich może wyłącznie front rosyjsko-chińsko-irański, do którego Polska powinna przystąpić”. Jest to lektura pouczająca, choć chwilami dla ludzi o mocnych nerwach.

Ponadto w najnowszym wydaniu „Polityki”:

Czy szkolny zakaz smartfonów ma sens? Powody dzisiejszej dyskusji o ustawie zakazującej smartfonów w szkołach znamy. Jakieś uregulowania tej sfery są masowo oczekiwane. Problem w tym, że raport „Diagnoza Młodzieży 2026”, który stał się punktem wyjścia dla pomysłu MEN, wcale nie postuluje zakazu. Przeciwnie: instytucjonalnych uregulowań nie opisuje jako skutecznej metody edukacji cyfrowej. O upraszczaniu złożonego problemu pisze Joanna Cieśla.

Jak Lasy rozdawały kasę. Ujawniamy sprawozdania z audytów w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych. Przy tej aferze osławiony Fundusz Sprawiedliwości wydaje się niewielką sprawą. Szczegóły wydawania pieniędzy z Funduszu Leśnego szokują, a wrażenie robią już kamuflujące wyprowadzanie środków nazwy konkursów. Szczegóły rąbania i rżnięcia publicznych finansów opisuje Anna Dąbrowska.