7 kwietnia 2026
Bartek Chaciński poleca nowy numer „Polityki”

7 kwietnia 2026
Wojna Trumpa i polska prawica. Czy szkolny zakaz smartfonów ma sens? Szczegóły rąbania i finansów w Lasach Państwowych. Czy Magyar wygra z Orbánem. Hity roku w polskiej architekturze. Rozmowa z handlarzem bronią. To wszystko i jeszcze więcej w nowej „Polityce”.
Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Leszek Zych/Polityka Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

Wojna Ameryki – i Izraela – podzieliła naszą prawicę na kilka obozów. Już dwa miesiące temu przewidywaliśmy, że stawianie wszystkiego na kartę Donalda Trumpa będzie dla PiS ryzykowną strategią. Mimo deklarowanej bliskości z Białym Domem partia została wojną na Bliskim Wschodzie zaskoczona i traci wizerunkowo, bo to atak przez większość Polaków uważany za niesłuszny.

Ekscesy trumpofilii kończą się więc kacem i wymuszają intelektualne fikołki. Opisuje je Rafał Kalukin w okładkowym tekście w najnowszym wydaniu „Polityki”, analizując sytuację poszczególnych obozów. Bo w świecie „frontu gaśnicowego” – jak pisze – „nie brakuje treści radykalniejszych. Ameryka i sam Trump coraz częściej są tam prezentowani jako wysłannicy diabła, a powstrzymać ich może wyłącznie front rosyjsko-chińsko-irański, do którego Polska powinna przystąpić”. Jest to lektura pouczająca, choć chwilami dla ludzi o mocnych nerwach.

Ponadto w najnowszym wydaniu „Polityki”:

Czy szkolny zakaz smartfonów ma sens? Powody dzisiejszej dyskusji o ustawie zakazującej smartfonów w szkołach znamy. Jakieś uregulowania tej sfery są masowo oczekiwane. Problem w tym, że raport „Diagnoza Młodzieży 2026”, który stał się punktem wyjścia dla pomysłu MEN, wcale nie postuluje zakazu. Przeciwnie: instytucjonalnych uregulowań nie opisuje jako skutecznej metody edukacji cyfrowej. O upraszczaniu złożonego problemu pisze Joanna Cieśla.

Jak Lasy rozdawały kasę. Ujawniamy sprawozdania z audytów w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych. Przy tej aferze osławiony Fundusz Sprawiedliwości wydaje się niewielką sprawą. Szczegóły wydawania pieniędzy z Funduszu Leśnego szokują, a wrażenie robią już kamuflujące wyprowadzanie środków nazwy konkursów. Szczegóły rąbania i rżnięcia publicznych finansów opisuje Anna Dąbrowska.

Okładka najnowszego numeru „Polityki”PolitykaOkładka najnowszego numeru „Polityki”

Wystraszony jak Polak. „Najczęstszym cierpieniem psyche Polaków, wbrew medialnym przekazom, nie jest depresja, tylko różne formy lęku” – opisuje Joanna Cieśla, podsumowując wyniki raportów z badań dotyczących zdrowia psychicznego naszych rodaków. „Napady paniki, fobie, fobie społeczne. Wielu woli się nie leczyć, bo i tego się boi”.

Czy Magyar wygra z Orbánem. Teraz albo nigdy – mówi węgierska opozycja. Możliwa wygrana partii Pétera Magyara w niedzielnych wyborach może jednak przynieść wiele rozczarowań, także dlatego, że to polityk, który aktualnego premiera Węgier atakuje w gruncie rzeczy od prawej flanki. Tylko czy Viktor Orbán pozwoli sobie odebrać władzę? Sytuację opisuje z Budapesztu Aleksander Kaczorowski.

Ile zmyślenia w serialach historycznych. Wysypały nam się ostatnio i zyskały popularność wielkie produkcje poświęcone najnowszej historii Polski – ale i w wypadku „Heweliusza”, i przy „Ołowianych dzieciach” pojawiły się duże kontrowersje związane ze zgodnością fabuł z faktami. Ile wolno, ale i trzeba zmyślić przy tworzeniu takich seriali i filmów, zastanawia się Mirosław Pęczak.

Hity roku w polskiej architekturze. Poznaliśmy finalistów 15. edycji Nagrody Architektonicznej „Polityki”. Ta piątka wyraźnie pokazuje, co było w ostatnich miesiącach najważniejsze: rok należał mianowicie do edukacji. Piotr Sarzyński opisuje całą najlepszą piątkę.

Poza tym w nowym numerze „Polityki”:

Rozmowa z handlarzem bronią, który opisuje swoje perypetie w stosunkach z ukraińskimi klientami i nietransparentne finansowe zaplecze wojny. • Piszemy o tym, jak Warszawiacy żegnali cara Aleksandra I oraz • jak się dziś czują wywłaszczani z terenów Centralnego Portu Komunikacyjnego, zwanego obecnie Portem Polska. • Rozmawiamy z pisarzem Radkiem Rakiem o literaturze dziecięcej. • Śledzimy bunt technologicznej firmy od sztucznej inteligencji przeciwko wciąganiu jej w upolitycznione działania wojenne. • Straszymy łowcą z Tindera. • I uspokajamy opowieścią o kolorach – tych widzialnych i tych wyobrażonych. Jest to zestaw bardziej różnorodny niż • propozycje Medycznego Słowa Roku (które wyliczamy) i bardziej pożywny • niż wiosenna sałatka ziemniaczana (na którą przepis też mamy na łamach). Życzymy miłej lektury.

Bartek Chaciński
Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

Redakcja „Polityki”

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

    Anna Dąbrowska

  2. Z Trumpem przy stole? Może zróbmy sobie przerwę i wyprośmy go

    Jerzy Baczyński

  3. „Polityka” w wersji audio. To co, słyszymy się?

    Aleksandra Żelazińska, Zbigniew Pendel

  4. Trump psuje Wielkanoc politykom PiS. O co będziemy się kłócić przy świątecznym stole?

    Michał Danielewski

  5. Notatnik polityczny. Rząd nie miał wyjścia, musiał coś zrobić. Dokąd dojedzie benzynowy ekspres Tuska?

    Wojciech Szacki, Polityka Insight

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Społeczeństwo

Marian Dziędziel dla „Polityki”: Wydawało mi się, że jestem po drugiej stronie. Żal, gdyby miało tam nic nie być

Niekiedy rozmawiam z tym lustrzastym gościem: dobra facet, trzymaj się, tylko uważaj na siebie. Nie mam do niego pretensji specjalnie, chociaż nieraz należałoby go opierniczyć – mówi aktor filmowy i teatralny Marian Dziędziel.

Janusz Wróblewski
04.04.2026
null
Rynek

Wielkie centrum danych w środku podwarszawskich Reguł. Mieszkańcy mówią: nie!

W zamożnej podwarszawskiej wsi spokój mieszkańców zburzył plan amerykańskiego biznesu cyfrowego. Sąsiedzkie stowarzyszenie broni się przed nim od czterech lat.

Marcin Piątek
24.03.2026
null
Historia

Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz
04.04.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Kraj

Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

„Zluzuj zbroję” – mawia Karol Nawrocki do swoich współpracowników, zaniepokojonych wizerunkowymi konsekwencjami jego ostatnich zachowań. Ale jego otoczenie, nawet to z politycznym doświadczeniem, też jest zagubione i popełnia zaskakujące błędy.

Anna Dąbrowska
31.03.2026
null
Społeczeństwo

Jak kradną Polacy. W środku dnia wynieśli rowery do busa. I teraz szukaj wiatru w polu

Statystyki są bezwzględne. Dziennie łupem złodziei pada w Polsce 30–37 rowerów. W 2023 r. policja przyjęła zgłoszenia kradzieży ponad 13 tys. jednośladów. Ile zginęło ich rzeczywiście, nie wiadomo, bo właściciele tego nie zgłaszają, wiedząc, że szanse na odzyskanie mienia są niewielkie.

Katarzyna Kaczorowska
29.03.2026
null
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
Pokaż więcej
