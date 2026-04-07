Bartek Chaciński poleca nowy numer „Polityki”
Wojna Ameryki – i Izraela – podzieliła naszą prawicę na kilka obozów. Już dwa miesiące temu przewidywaliśmy, że stawianie wszystkiego na kartę Donalda Trumpa będzie dla PiS ryzykowną strategią. Mimo deklarowanej bliskości z Białym Domem partia została wojną na Bliskim Wschodzie zaskoczona i traci wizerunkowo, bo to atak przez większość Polaków uważany za niesłuszny.
Ekscesy trumpofilii kończą się więc kacem i wymuszają intelektualne fikołki. Opisuje je Rafał Kalukin w okładkowym tekście w najnowszym wydaniu „Polityki”, analizując sytuację poszczególnych obozów. Bo w świecie „frontu gaśnicowego” – jak pisze – „nie brakuje treści radykalniejszych. Ameryka i sam Trump coraz częściej są tam prezentowani jako wysłannicy diabła, a powstrzymać ich może wyłącznie front rosyjsko-chińsko-irański, do którego Polska powinna przystąpić”. Jest to lektura pouczająca, choć chwilami dla ludzi o mocnych nerwach.
Ponadto w najnowszym wydaniu „Polityki”:
Czy szkolny zakaz smartfonów ma sens? Powody dzisiejszej dyskusji o ustawie zakazującej smartfonów w szkołach znamy. Jakieś uregulowania tej sfery są masowo oczekiwane. Problem w tym, że raport „Diagnoza Młodzieży 2026”, który stał się punktem wyjścia dla pomysłu MEN, wcale nie postuluje zakazu. Przeciwnie: instytucjonalnych uregulowań nie opisuje jako skutecznej metody edukacji cyfrowej. O upraszczaniu złożonego problemu pisze Joanna Cieśla.
Jak Lasy rozdawały kasę. Ujawniamy sprawozdania z audytów w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych. Przy tej aferze osławiony Fundusz Sprawiedliwości wydaje się niewielką sprawą. Szczegóły wydawania pieniędzy z Funduszu Leśnego szokują, a wrażenie robią już kamuflujące wyprowadzanie środków nazwy konkursów. Szczegóły rąbania i rżnięcia publicznych finansów opisuje Anna Dąbrowska.
Wystraszony jak Polak. „Najczęstszym cierpieniem psyche Polaków, wbrew medialnym przekazom, nie jest depresja, tylko różne formy lęku” – opisuje Joanna Cieśla, podsumowując wyniki raportów z badań dotyczących zdrowia psychicznego naszych rodaków. „Napady paniki, fobie, fobie społeczne. Wielu woli się nie leczyć, bo i tego się boi”.
Czy Magyar wygra z Orbánem. Teraz albo nigdy – mówi węgierska opozycja. Możliwa wygrana partii Pétera Magyara w niedzielnych wyborach może jednak przynieść wiele rozczarowań, także dlatego, że to polityk, który aktualnego premiera Węgier atakuje w gruncie rzeczy od prawej flanki. Tylko czy Viktor Orbán pozwoli sobie odebrać władzę? Sytuację opisuje z Budapesztu Aleksander Kaczorowski.
Ile zmyślenia w serialach historycznych. Wysypały nam się ostatnio i zyskały popularność wielkie produkcje poświęcone najnowszej historii Polski – ale i w wypadku „Heweliusza”, i przy „Ołowianych dzieciach” pojawiły się duże kontrowersje związane ze zgodnością fabuł z faktami. Ile wolno, ale i trzeba zmyślić przy tworzeniu takich seriali i filmów, zastanawia się Mirosław Pęczak.
Hity roku w polskiej architekturze. Poznaliśmy finalistów 15. edycji Nagrody Architektonicznej „Polityki”. Ta piątka wyraźnie pokazuje, co było w ostatnich miesiącach najważniejsze: rok należał mianowicie do edukacji. Piotr Sarzyński opisuje całą najlepszą piątkę.
Poza tym w nowym numerze „Polityki”:
• Rozmowa z handlarzem bronią, który opisuje swoje perypetie w stosunkach z ukraińskimi klientami i nietransparentne finansowe zaplecze wojny. • Piszemy o tym, jak Warszawiacy żegnali cara Aleksandra I oraz • jak się dziś czują wywłaszczani z terenów Centralnego Portu Komunikacyjnego, zwanego obecnie Portem Polska. • Rozmawiamy z pisarzem Radkiem Rakiem o literaturze dziecięcej. • Śledzimy bunt technologicznej firmy od sztucznej inteligencji przeciwko wciąganiu jej w upolitycznione działania wojenne. • Straszymy łowcą z Tindera. • I uspokajamy opowieścią o kolorach – tych widzialnych i tych wyobrażonych. Jest to zestaw bardziej różnorodny niż • propozycje Medycznego Słowa Roku (które wyliczamy) i bardziej pożywny • niż wiosenna sałatka ziemniaczana (na którą przepis też mamy na łamach). Życzymy miłej lektury.
Bartek Chaciński
Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”