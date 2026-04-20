Nowa stolica populizmu. Trwa awantura w PiS. Strajk w szpitalach powiatowych. 5 ważnych tematów na dziś

Przełomowe wybory w Bułgarii; negocjacje z Iranem pod znakiem zapytania; wojna w PiS; strajk w szpitalach powiatowych; Emmanuel Macron w Polsce.

1. Nowa stolica populizmu

W przeprowadzonych w niedzielę przyspieszonych wyborach parlamentarnych w Bułgarii Progresywna Bułgaria, ugrupowanie założone przez byłego prezydenta Rumena Radewa, zdobyło 38,7 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła formacja GERB, której pełna nazwa brzmi: Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (wynik: 14,8 proc. głosów). Frekwencja była nieco wyższa niż zwykle i wyniosła 46,7 proc.

Radew – przyszły premier Bułgarii – był prezydentem kraju (do stycznia 2026 r.), ma za sobą też karierę w wojsku, gdzie służył jako pilot myśliwca. W kampanii wyborczej budował wizerunek człowieka walczącego z elitami i korupcją, obrońcy interesów mniej zamożnych wyborców.

„Pod względem aktywności i orientacji na scenie międzynarodowej przypomina raczej Roberta Ficę, znanego w Europie krytyka unijnych regulacji, któremu zależy na budowaniu sojuszu energetycznego z Rosją Putina. Jeśli Radewowi uda się zawiązać większościową koalicję, Bułgaria pod jego rządami pójdzie w tym samym kierunku. (...) Radew powiela regularnie propagandowe założenia Kremla, powtarzając, że Europa traci na wojnie w Ukrainie, marnując pieniądze na zbrojenia i odcinając się od taniej i łatwo dostępnej rosyjskiej energii” – przewiduje Mateusz Mazzini.

2. Negocjacje z Iranem pod znakiem zapytania

Prezydent USA zapowiedział, że w poniedziałek 20 kwietnia w Islamabadzie rozpocznie się kolejna runda negocjacji z Iranem. Donald Trump od kilku dni utrzymuje, że porozumienie kończące wojnę jest już blisko. Na razie trwa zawieszenie broni – i kończy się w nocy z wtorku na środę.

Stanowiska amerykańskiego prezydenta nie potwierdzały sygnały płynące z Teheranu. Według CNN irańska delegacja ma przybyć do Pakistanu we wtorek. W jej skład mieliby wejść szef MSZ Iranu Abbas Aragczi oraz przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Teheran oczekuje, że zawieszenie broni zostanie przedłużone.

3. Wojna w PiS

Trwa otwarty konflikt polityków Prawa i Sprawiedliwości po powołaniu do życia przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym „nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna”.

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie Morawieckiego, miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie.

Morawiecki, pytany w sobotę w RMF FM o słowa prezesa PiS, odparł, że jest „absolutnie” spokojny o miejsca na listach dla posłów, którzy wstąpili do założonego przez niego stowarzyszenia. Poinformował też, że w poniedziałek spotka się z Jarosławem Kaczyńskim, by rozmawiać o podziałach w partii.

„Rozwiązanie konfliktu musi przyjść szybko, bo sondaże są dla Prawa i Sprawiedliwości bezlitosne: w badaniu CBOS partia Kaczyńskiego ma tylko 18 proc., tracąc aż 14 pkt proc. do Koalicji Obywatelskiej i wyprzedzając Konfederację zaledwie o 5 pkt proc. Koalicja PiS, Konfederacji i Korony Polskiej miałaby co prawda bezpieczną większość w przyszłym Sejmie, ale w tej konfiguracji nie byłoby już hegemona, tylko sojusz trzech równoprawnych sił. Dla Jarosława Kaczyńskiego sytuacja nie do zniesienia i nie do zaakceptowania” – komentuje na Polityka.pl Michał Danielewski.

4. Strajk w szpitalach powiatowych

20 kwietnia rozpocznie się „Czarny tydzień – protest w szpitalach powiatowych”, organizowany przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Nie będzie jednej manifestacji pod Ministerstwem Zdrowia, przewidziano za to lokalne protesty w szpitalach powiatowych na terenie całej Polski. Szpitale mają być oplakatowane, a personel ubrany na czarno. „Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie” – to hasło przewodnie akcji.

Zdaniem protestujących polityka finansowania ochrony zdrowia doprowadza szpitale powiatowe do załamania i zagraża zdrowiu oraz życiu pacjentów. Jako konkretne przykłady podają: brak rozliczeń za 2025 r. (szpitale wciąż nie otrzymały pełnej zapłaty za nadwykonania w opiece długoterminowej w tym okresie), ograniczanie środków na leczenie i diagnostykę oraz zaniżone wyceny. W kasie Narodowego Funduszu Zdrowia na ten rok brakuje 18 mld zł.

5. Macron w Polsce

W poniedziałek w Gdańsku odbędzie się I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Będzie to pierwszy szczyt po podpisaniu 9 maja 2025 r. w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją.

W programie szczytu przewidziano m.in. spotkanie szefa polskiego rządu z prezydentem Francji. Tusk i Macron mają też złożyć kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, zwiedzić wystawę w Europejskim Centrum Solidarności i umieścić zawieszki na Ścianie Wolności.