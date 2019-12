Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

• Pod hasłem „Co Cię napędza” ruszyła kampania Škody promująca samochody elektryczne i hybrydowe. Jej twarzą został Grzegorz Turnau. Brawo za odwagę. Mam tylko nadzieję, że w nowych silnikach będzie więcej energii niż w jego nowych piosenkach.

• Jest już skład na „Sylwester Marzeń” TVP. Czuć gust i rączkę prezesa Jacka. Dla narodu zagrają bowiem m.in. Boys, Milano, Weekend, Zenek Martyniuk i Bayer Full. No cóż, różne ludzie mają marzenia. Miałem kolegę, który mając siedem lat, marzył o ferrari. Teraz marzy, żeby go chociaż mercedes potrącił.

• Szymon Hołownia ogłosił oficjalnie swój akces do wyborów prezydenckich. Po mediach rozsypały się spekulacje, komu zabierze, komu odbierze i kto za to wszystko zapłaci. Okazuje się, że 200 tys. już wydał z własnej kieszeni. To niedużo. Zazwyczaj komedie romantyczne są droższe.

• To może być rewolucja. Mateusz Borek, Tomasz Smokowski, Michał Pol i Krzysztof Stanowski planują wspólne otwarcie kanału sportowego na YouTube. Próbowałem niedawno obejrzeć mecz krajowej ligi. Nawet czterech facetów może tego nie udźwignąć.

• Odmieniony i stuningowany Tomasz Sekielski otrzymał tytuł Dziennikarza Roku 2019 za film dokumentalny „Tylko nie mów nikomu”. Jak to się kiedyś mówiło o Polonii Warszawa: kolejne zwycięstwo czarnych koszul.

• Po piętach telewizji publicznej w kategorii „Noc sylwestrowa” depcze „Sylwester z Polsatem”. Skład jest równie nośny: DJ BoBo, Captain Jack, Ronnie Ferrari, Daj To Głośniej czy Long&Junior. Jak widać, jest wybór. Jak w tej historii: czy lepiej zabić niewierną żonę, czy co tydzień innego faceta?

• W tym roku utwór do świątecznej reklamy Coca-Coli pt. „Poczuj magię świąt” wykonuje Natalia Kukulska. Coca-Cola na wigilijnym stole to w Polsce tradycja. Jak sianko pod obrusem, cukrzyca, wieńcówka, miażdżyca i ostatnia gwiazdka.

• Michał Wiśniewski poskarżył się, że autorzy programu „Dzień Dobry TVN” nie chcieli wesprzeć jego świątecznej akcji charytatywnej „Wiśnia dzieciom”. Warunkiem miało być zaprezentowanie nowej partnerki wokalisty. Widocznie chcieli ją poznać zanim tych dzieci przybędzie.

• Krzysztof Bosak, niegdyś lider Młodzieży Wszechpolskiej, a obecnie wiceprzewodniczący Konfederacji, bierze ślub. A wszystko dlatego, że będzie prawdopodobnie prawicowym kandydatem na prezydenta. Dzięki takim newsom mam w tygodniu więcej okazji do picia niż tydzień dni.

• Kilka dni temu odbyła się premiera filmu „Artyści przeciwko nienawiści”, ukazującego przygotowania do koncertu, który odbył się pod tym samym tytułem w lutym tego roku. Media skoncentrowały się głównie na dekolcie Dody. Ja bym zaczął od inicjatywy „Artyści przeciwko bezmyślności”.

• Wielkim hitem okazał się start programu TVP2 „The Voice Senior”, w którym debiutują uczestnicy po 60. roku życia. Ich potyczki oglądało ponad 4 mln widzów. Starość to piękny czas. Dalej można robić głupoty. Tylko wolniej.

• W Teatrze Kamienica odbył się bankiet z okazji jubileuszu 35-lecia działalności artystycznej Piotra Gąsowskiego. Gratulacje. Jeśli goście na wydarzeniu mieliby ilustrować drogę aktora do sukcesu, to była ona lokalna, niestrzeżona i źle odśnieżona.

• Wokalistka Margaret ogłosiła, że zawiesza karierę, znika ze sceny, studia, salonów i internetu. Czyli robi sobie przerwę. Odważny ruch. W show-biznesie ciągle więcej jest osób, z którymi to kariera zrobiła sobie przerwę.

• Łukasz Warzecha, zwany człowiekiem szkatułką, błysnął w TVN24 stwierdzeniem, że nigdy nie czytał i nie zamierza czytać Olgi Tokarczuk, a z polskich noblistów to najbardziej lubi Sienkiewicza i Prusa. Lubię przemyślenia Łukasza. Są jak impreza, na którą nikt nie przyszedł.

• Do walki o sylwestrowego widza przystąpił też tradycyjnie TVN. Na placu Bankowym w Warszawie zagrają Edyta Górniak, Perfect, Sylwia Grzeszczak, Bajm, Kombi czy Grzegorz Hyży. Doskonałe 3. miejsce w porażce w kategorii o nazwie wychowanie muzyczne w klasach 1–3.

• Królowa polskiej gastronomii Magda Gessler wystartowała z własnym kanałem na YouTube. Tym samym została chyba najstarszą youtuberką w kraju. Gratulacje. Magda na własnym kanale… gotuje. Nie rzuca mięsem, nie ulecza i nie demoluje. Dla wielu to może być niestrawne.