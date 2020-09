Teatralny weekend na YouTubie. Co do nadrobienia?

W ten weekend – od 18 do 20 września – wybrane rejestracje przedstawień można będzie obejrzeć bez opłat w ramach festiwalu „YouTube Dni Kultury”.

Ruszył nowy sezon. Teatry z werwą zabrały się za nadrabianie zaległości spowodowanych najpierw trzymiesięcznym pandemicznym zamknięciem, a potem wakacjami. Zapraszają widzów – w trybie sanitarnym – na zaległe i nowe premiery. Jednocześnie nie zamykają się na internet – sfera online była podczas lockdownu jedyną platformą kontaktu z widzami, a teraz może być dodatkową przestrzenią spotkań. W ten weekend – od 18 do 20 września – wybrane rejestracje przedstawień można będzie obejrzeć bez opłat w ramach festiwalu „YouTube Dni Kultury”.

Polskie teatry z dostawą na YouTube′a

Do wyboru jest 13 teatrów, głównie warszawskich, choć można będzie także wirtualnie wybrać się do Radomia („Kapelusz Gombrowicza” w reż. Małgorzaty Potockiej z Teatru Powszechnego im. Witolda Gombrowicza), Poznania (punkrockowy „Beniowski. Ballada bez bohatera” w reż. Małgorzaty Warsickiej z Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego) czy do Łodzi („Sierpniowe wieczory z gwiazdami”, reż. Michał Kocimski, Teatr Wielki).

Jest klasyka, są sztuki współczesne, dużo spektakli w rozmaity sposób muzycznych, a także balet i oryginalna pantomima („Utwór sentymentalny na czterech aktorów” w reż. Piotra Cieplaka, Teatr Montownia).

Musicalowa jazda historycznym rollercoasterem

Zacznie Teatr Powszechny w Warszawie. W piątek o godz. 17 zaprezentuje „Nieznośnie długie objęcia” Iwana Wyrypajewa w reżyserii autora i w świetnej obsadzie. Czwórkę poszukiwaczy harmonii w życiu grają Karolina Gruszka, Julia Wyszyńska, Dobromir Dymecki i Maciej Buchwald. Następny będzie nieustępujący „Objęciom” pod względem efektu zaskoczenia „Saturn i Mel, czyli człowiek, który chciał być rzeczą” w reż. Michała Sufina z Klubu Komediowego.

„Saturn…” jest spektaklem, w którym równie dużą rolę co słowa gra muzyka i wykonywane na żywo piosenki. Podobnie jest w kolejnym zaskakującym dziele – musicalu „Bem! Powrót człowieka-armaty” Macieja Łubieńskiego i Michała Walczaka, koprodukcji Teatru Syrena w Warszawie, Pożaru w Burdelu i Teatru Żeromskiego w Kielcach. Twórcy zapowiadają „musicalową jazdę historycznym rollercoasterem” i słowa dotrzymują.

Pandemiczne eksperymenty teatralne

Teatr Buffo przypomni polskie szlagiery z lat 20. i 30. XX w. (fragmenty widowiska „Tyle miłości” w reż. Janusza Józefowicza), a Teatr Wielki-Opera Narodowa błyśnie vlogiem operowym („Operowym głosem”, autorem jest śpiewak Jasin Rammal-Rykała) oraz chwaloną baletową wersją „Męża i żony” Aleksandra Fredry do muzyki Stanisława Moniuszki, w choreografii i reż. Anny Hop.

Fredrę można będzie zobaczyć także w wykonaniu Teatru Polonia, który obok „Pana Jowialskiego” pokaże „Na czworakach” Tadeusza Różewicza, oba w gwiazdorskich obsadach, z Krystyną Jandą, Anną Polony, Jerzym Stuhrem, Magdaleną Zawadzką i Wojciechem Malajkatem na czele.

Do tego m.in. Teatr Kwadrat z komedią „Klub kobiet porzuconych”, pandemiczne eksperymenty wideo Teatru Studio oraz rozmowy z artystami.

Cały program wraz z godzinami rozpoczęcia i linkami do spektakli można znaleźć tutaj.