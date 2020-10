Korczakonline.pl, czyli spektakle dla młodszych widzów

W rzeczywistości żółtych stref na teatralnej widowni może zasiąść do jednej czwartej widzów, podczas gdy widownia wirtualna jest nieograniczona.

Wygląda na to, że znów przez pewien czas to teatr będzie musiał pofatygować się do swoich widzów, a nie na odwrót. W rzeczywistości żółtych stref na widowni może zasiąść do jednej czwartej widzów, podczas gdy widownia wirtualna jest nieograniczona. Teatry pracują więc nad dobrej jakości transmisjami, tworzą i rozwijają platformy internetowe. Na najnowszej z nich, Korczakonline.pl, do końca października można oglądać bez opłat świetne spektakle dla dzieci i młodzieży.

Sztuka empatii i z audiodeskrypcją

To spektakle świetne i nagrodzone w kolejnych edycjach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak – wiem, co piszę, bo bywałam w gronie jurorów, i część z nich wdziałam. Już można oglądać „Króla Maciusia Pierwszego” Janusza Korczaka w reż. Konrada Dworakowskiego z Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej, a premiery kolejnych transmisji będą się odbywać w niedziele o godz. 17. Wszystkie będą wyświetlane z audiodeskrypcją i towarzyszyć im będzie cykl działań Ognisko Online, przygotowany przez Ognisko Teatralne U Machulskich – to rodzaj pomocy lekcyjnej dla nauczycieli.

Najbliższa premiera to „Indianie” Teatru 21 i Nowego Teatru w Warszawie (11.10), spektakl pierwszy raz pokazany cztery lata temu. Justyna Sobczyk, reżyserka, tak o nim pisze: „Spektakl o odwadze. Podróż do źródeł odwagi ukrytych w tajemniczej historii Czarnego Węża. Czym jest dzisiaj odwaga? Jak być odważnym? Jak żyć odważnie? Jak zachęcać do odwagi? A może wcale jej nie potrzebujemy?”. To też przedstawienie wykorzystujące mitologię Dzikiego Zachodu do budowy żywiołowej, zaskakującej i dziejącej się współcześnie opowieści o inności i empatii. Spektakl dla dzieci od lat siedmiu.

Spektakl mi się podobał, nic bym nie zmieniła

A w kolejce czekają „Dziki” w reż. Klaudii Hartung-Wójciak z Teatru im. Szaniawskiego w Wałbrzychu (18.10) i „Kopciuszek” w reż. Anny Smolar ze Starego Teatru w Krakowie (25.10). Pierwszy, łącząc elementy horroru, historii superbohaterskich oraz... „Symfonii wiosennej” Benjamina Brittena, opowiada o 12-letnim Benjaminie, który musi się zmierzyć z rodzinną tragedią. Inspiracją była książka „Dzikus” Davida Almonda i Dave’a McKeana. Od lat 11.

„Kopciuszek” też jest opowieścią o wychodzeniu z traumy, jaką jest śmierć bliskiej osoby. Opowieścią oryginalną i świetnie zagraną przez aktorów Starego Teatru (w roli Wróżki bohaterów i widzów oczarowywał Bartosz Bielenia). Przerabiając znaną bajkę, francuski autor Joël Pommerat skupił się na fakcie półsieroctwa tytułowej bohaterki, ale jest też o (przełamywaniu) strachu przed starzeniem się, przed odrzuceniem i przed życiem. Dla dzieci od lat siedmiu.

W „Gazecie Wyborczej” tak recenzowała spektakl ośmioletnia Jagoda: „Bardzo mi się podobał ten spektakl i nic nie chcę w nim zmieniać, chociaż było strasznie głośno. Najbardziej to podobała mi się wróżka, która pokazywała niesamowite sztuczki, np. kiedy otworzyła książkę, to zapalił się ogień, a gdy zamknęła książkę, to on zgasł, albo kiedy z małej portmonetki wyjęła długą różdżkę. Albo jak cała sala zaczęła się śmiać, bo Kosia wyskoczyła z pudła w stroju żółwia nindża. Według mnie ten spektakl polegał na tym, że w życiu, żeby być szczęśliwym, nie trzeba wyjść za księcia, tylko mieć kochającą rodzinę”.

