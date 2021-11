Listopad 2021: najciekawsze książki dla młodszych czytelników

Jak co miesiąc wybieramy książki mądre, ciekawe i estetycznie wydane. Dla najmłodszych czytelników.

Jest w tym komiksie coś uroczo pogańskiego (nie bójmy się tego słowa) i pierwotnego, dotykającego podstawowej potrzeby zarówno dorosłego, jak i dziecka – mowa o tożsamości i przynależności do miejsca. Tytułowy chłopiec żyjący w świecie pełnym magii, duchów i ożywionej natury wyrusza w pierwszą samotną podróż w poszukiwaniu wiatru mieszkającego na najwyższych szczytach gór. Wędrując, poznając świat, a jednocześnie siebie – jakkolwiek banalnie to brzmi. Ale w wykonaniu autorek – scenarzystki, która potrafi wycisnąć celną myśl z każdego dialogu, oraz rysowniczki posługującej się wyjątkowo lekką kreską oraz wspaniałym kolorem – ta historia ma ogromną siłę. Jeden z najlepszych komiksów wydanych dla dzieci w tym roku.

Wielkim hołdem dla natury jest również klasyka czeskiej ilustracji. To już kolejna książka Zavřela, która pojawia się w tej kolumnie, ale podobnie jak jego opowieść o Wenecji i tutaj – to tytuł z 1973 r. – jest przerażająco aktualny. A opowiada o słońcu, o którym ludzie zapomnieli, pochłonięci rozwojem miejskiej cywilizacji połączonej z porzuceniem troski o przyrodę. Konsekwencje ludzkich działań, jak nietrudno przewidzieć, okazują się ponure, choć w warstwie graficznej możemy podziwiać piękno techniki wodnej, pełnej niedopowiedzenia i swobody.

Wątki ekologiczne obecne są także w edukacyjnej książce „Tu jest nasz dom”, opowieści o dzieciach z całego świata i ich sposobie życia. Mamy tu zatem bohaterki i bohaterów z Amazonii , Mongolii, rezerwatu Indian w Ameryce Północnej czy Australii. Dzieci barwnie opowiadają o swoim codziennym życiu, szkole, zabawach i mieszkaniach. Co ciekawe, o ile autorzy poruszają wątek dewastacji przyrody, o tyle np. problemy ekonomiczne, rasowe czy klasowe w niektórych częściach świata są tu skrzętnie pomijane. To akurat mały minus.

Niejako ciekawym uzupełnieniem książki „Tu jest nasz dom” jest panorama wizualna świąt z całego świata, nowocześnie zilustrowana przez Agatę Dudek i Gosię Nowak. To jednak pozycja dla odrobinę starszych odbiorców: tekst porusza sporo etnograficznych i antropologicznych wątków, jest pełniejszy, w dodatku aspektów ekonomicznych czy historycznych nie pomija.

Tadeusz Kubiak (tekst), Juliusz Makowski (ilustracje), Nasza podróż, Dwie Siostry

Na koniec wyjątkowa podróż w czasie – reprint klasycznej pozycji z lat 60., która ukazuje się w serii „Bajki z okienkiem”. W czasach złotej ery książki dziecięcej dobry PRL ukazało się trochę tytułów, które zawierały elementy do wycięcia: ubieraliśmy misia, zbieraliśmy owoce czy – jak w „Naszej podróży” – wycinaliśmy pociąg. Po domowych testach na pięciolatce muszę przyznać ku własnemu zaskoczeniu, że wszelkie wycinanki nadal budzą spore zainteresowanie. Ciekawe jest też zderzenie krajobrazu Polski z tamtych lat z tym, co dziś widzimy za oknem, jadąc pociągiem. Widok krów i koni na łąkach nie jest już przecież standardem, za to nadal mamy dymiące kominy, z których autorzy w owych latach byli akurat dumni.