Bilety na koncert… tylko z dźwiękiem, bez wizji. Ktoś się skusi?

Koszty biletów zestawione z opłatami transakcyjnymi przygotował magazyn „The Hustle”. Z samych opłat na Twitterze zażartował pisarz i poeta Michael Harriot. W Polsce na razie widnieje informacja, że ceny biletów zawierają opłaty serwisowe, więc trudno dokładnie sprawdzić, ile wynosi koszt biletu, a ile prowizji.

Ticketmaster be like:



Concert ticket: $40

Venue fee: 21.32

Access fee $18.32

Paperless transmission fee: $12.03

Fee Fee: $8.84

Fi Fo Fum: $3.43

Cuz We Can Fee: $2.01

Might as well fee: $1.89

WTF you gonna do nigga, not go? fee: $1.38

Another dollar won’t hurt nobody fee: $1.00