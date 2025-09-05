Przejdź do treści
Reklama
Justyna Sobolewska
Justyna Sobolewska
5 września 2025
Kultura

Siódemka nominacji do Nike. Eseistyczna proza rządzi

5 września 2025
Widać, że proza, która płynnie przechodzi w esej, być może najlepiej potrafi korespondować z dzisiejszymi czasami. Widać, że proza, która płynnie przechodzi w esej, być może najlepiej potrafi korespondować z dzisiejszymi czasami. Tumblr
Widać, że proza, która płynnie przechodzi w esej, być może najlepiej potrafi korespondować z dzisiejszymi czasami.

Poznaliśmy książki finalistki 29. edycji Nagrody Literackiej Nike 2025. I okazało się, że zwycięzcą finału jest wydawnictwo Karakter – w siódemce znalazły się aż trzy książki autorek tego wydawnictwa. Widać też, że proza, która płynnie przechodzi w esej, być może najlepiej potrafi korespondować z dzisiejszymi czasami. Siódemka wygląda tak:

1. Biografia: Beata Guczalska, „Konrad Swinarski. Biografia ukryta”, Wydawnictwo Literackie

Monumentalna biografia legendarnego reżysera teatralnego, który nigdy sam nie opowiedział historii swojej rodziny: matki, która stała się Niemką w 1939 r. Tajemnicą poliszynela była z kolei jego tożsamość seksualna.

2. Powieść: Ignacy Karpowicz, „Ludzie z nieba”, Wydawnictwo Literackie

Karpowicz ożywia legendarne postacie Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, pilota oraz inżyniera, i robi to z charakterystycznym dla siebie szaleństwem.

3. Proza/esej: Eliza Kącka, „Wczoraj byłaś zła na zielono”, wyd. Karakter

To jest manifest innego myślenia i umysłu. Ta książka jest opowieścią o podwójnym doświadczeniu inności, o relacji matki i córki. Udało się Kąckiej pokazać osobność Rudej i poetyckości jej języka.

4. Esej: Kora Tea Kowalska, „Patrz pod nogi. O zbieraniu rzeczy”, wyd. Karakter

Kowalska w swoim eseju uważnie patrzy pod nogi w Gdańsku, gdzie można znaleźć pamiątki z wielu czasów, opisuje różne oblicza zbieractwa i kolekcjonerstwa, i zajmuje się tym, jakie znaczenia nadajemy przedmiotom.

5. Opowiadania: Dorota Masłowska, „Magiczna rana”, wyd. Karakter

Te opowiadania (które tworzą całość) można czytać jako historię o spełnionej apokalipsie albo też o sile fikcji, która ma moc tworzenia zaświatów, choćby z dykty. Masłowska pokazuje rozdźwięk między językiem a rzeczywistością, życiem i sztucznym blichtrem. Nic tu nie jest tym, czym się wydaje.

6. Poezja: Tomasz Różycki, „Hulanki & Swawole”, wyd. a5

Nowa książka poetycka Tomasza Różyckiego wyrasta z doświadczenia wojny, która jest obok. I z naszego poczucia bezradności wobec Ukraińców, ludzi, którzy biorą w niej udział. Te wiersze pokazują, że poezja mierzy się z najtrudniejszymi tematami i przekształca to, co bolesne.

7. Proza/esej: Paweł Sołtys, „Sierpień”, wyd. Czarne

Wędrówka po Warszawie jest punktem wyjścia do najbardziej niespodziewanych spotkań. To wędrowny esej, w którym konkretne warszawskie miejsca stają się przestrzenią do spotkań z duchami.

Czego brakuje? Każdy może dopisać swoją listę braków. Szkoda choćby „Środków do pielęgnacji chmur” Piotra Sommera. Laureatkę lub laureata, który otrzyma 100 tys. zł, poznamy 5 października. Można również głosować w plebiscycie czytelników „Gazety Wyborczej”.

Justyna Sobolewska

Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka tygodnika „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020). Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej z Anną Dziewit-Meller (2021). Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, zasiada w jury Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Mieszka w Warszawie.
Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Kraj

Wszystkie fronty Tuska. W PiS czują krew. „Szykują uderzenie w sam splot słoneczny koalicji”

Polityczna jesień za pasem. Wraz z nią nadciągną burzliwe spory, niekorzystne prądy społeczne, grad ataków i wewnątrzkoalicyjne zawirowania. Czy premier Tusk i jego ekipa są na to przygotowani?

Anna Dąbrowska, Malwina Dziedzic
28.08.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Społeczeństwo

Ustalenia „Polityki”. Znani aktorzy odpowiedzą za reklamę alkoholu. To przełomowa sprawa

Czy znany aktor i znana aktorka świadomie łamali prawo? Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec aktora Bogusława L. i aktorki Magdaleny C. za nielegalną reklamę alkoholu. Sprawa jest przełomowa, bo aktem oskarżenia objęci zostali również przedstawiciele zarządu alkoholowego giganta.

Juliusz Ćwieluch
26.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

W turystyce trwa czeska inwazja na Polskę. Szokująco zmienili podejście. „Zazdroszczą nam”

Ilu Czechów wypoczywa właśnie nad Bałtykiem? W całym roku zbierze się ich zapewne ponad pół miliona. Ubocznym skutkiem tego turystycznego trendu jest szokująca zmiana wizerunku Polski w Czechach.

Jakub Medek
23.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Kultura

Rapowa chłopomania. Za co polski inteligent pokochał fantazję o blokersach?

O rapowej chłopomanii, czyli jak polski inteligent pokochał fantazję o życiu bohatera ulicy i stworzył jego imitację.

Łukasz Krajnik
12.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną