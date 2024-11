Recenzja książki: Ignacy Karpowicz, „Ludzie z nieba”

Karpowicz po latach milczenia wraca w niezłym stylu.

Autor, który wskrzesił greckich bogów na długo, zanim to zrobił serial „Kairos” Netflixa, w najnowszej powieści ożywia legendarne postacie Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, pilota oraz inżyniera, znanych dziś patronów ulic. Czyni to w sposób charakterystyczny dla siebie, z fabularnym szaleństwem, które dezorientuje i pociąga na równi. Z powieściowym Frankiem jest podobnie: pogubił się, ale prze naprzód siłą dziwnej inercji. Nie pamięta przeszłości, skąd pochodzi ani jak się nazywa. Jest ranny, instynkt każe mu postępować właściwie i zdać się na ludzi, których los mu rzuca nie bez powodu. Jedną z tych osób jest Andriej, Rosjanin, który ściąga go do Moskwy i uczy latać.

Ignacy Karpowicz, Ludzie z nieba, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2024, s. 344