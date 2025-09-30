Przejdź do treści
30 września 2025
Kultura

Opowiem Wam o półsnach – wystawa prac z kolekcji m jak malarstwo w Muzeum Narodowym w Gdańsku

mat. pr.
Od 10 października w Zielonej Bramie – oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku – będzie można zobaczyć drugą odsłonę wystawy dzieł z kolekcji „m jak malarstwo”, zatytułowaną Opowiem Wam o półsnach.

Spotkanie ze sztuką współczesną w sercu Gdańska

Bogaty zbiór prac młodych polskich artystów został przekazany przez mBank Muzeum Narodowemu w Gdańsku w czerwcu 2025 roku. Po sukcesie wystawy Opowiem Wam o sobie/o nas organizatorzy zapraszają na kolejną jej odsłonę, w jednej z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni Gdańska – w Zielonej Bramie. Opowiem Wam o półsnach to prezentacja wybranych dzieł z bogatej kolekcji rozwijanej od lat jako świadomy i konsekwentny zbiór sztuki współczesnej.

Półsen to moment, w którym świat jeszcze nie zbudził się do końca, ale już nie śni. To stan rozmycia i zawieszenia, w którym rzeczy znane przybierają nowe kształty, a wspomnienia i wyobrażenia przenikają się z codziennością. Taka właśnie w swoim założeniu jest wystawa Opowiem Wam o półsnach – intymna i osobista, a zarazem otwarta na wspólne doświadczenie, zawieszona gdzieś pomiędzy jawą a snem, emocją a obrazem. Wystawa potrwa od 10 października 2025 do 22 marca 2026.

Agata Kusmat. pr.Agata Kus

Artyści i dzieła – różnorodne perspektywy

Kuratorzy wystawy – Piotr Sarzyński i Maja Murawska – zdecydowali się podzielić prezentację kolekcji na dwie odsłony. Pierwsza Opowiem Wam o sobie/o nas skupiała się na wątkach osobistych, emocjonalnych i społecznych. Druga odsłona kontynuuje i pogłębia opowieść rozpoczętą w pierwszej, ukazując różnorodność formalną i tematyczną jednej z najciekawszych kolekcji młodego polskiego malarstwa ostatnich lat. Prezentowane prace tworzą portret pokolenia, które dojrzewało artystycznie w świecie zdominowanym przez kryzysy klimatyczne, społeczne i emocjonalne, a jednocześnie starało się odnaleźć w nim własny język i wrażliwość.

Artyści, których prace można zobaczyć na wystawie, to: Marta Antoniak, Karolina Balcer, Edna Baud, Tomek Baran, Jędrzej Bieńko, Dobrosława Borkała, Martyna Borowiecka, Bolesław Chromry, Jakub Gliński, Krzysztof Gil, Maria Gil, Karolina Jabłońska, Marcin Janusz, Marcin Jasik, Karolina Jarzębak, Emilia Jechna, Katarzyna Jarząb, Natalia Karczewska, Alicja Kubicka, Kamil Kukla, Katarzyna Kukuła, Agata Kus, Radim Koros, Julia Kowalska, Tomasz Kręcicki, Nikita Krzyżanowska, Konrad Krzyżanowski, Linda Lach, Ula Madera, Krzysztof Mętel, Jan Możdżyński, Katarzyna Olma, Karol Palczak, Małgorzata Pawlak, Szaweł Płóciennik, Grzegorz Pieniak, Mateusz Piestrak, Cezary Poniatowski, Cyryl Polaczek, Zuza Romańska, Mateusz Sarzyński, Mikołaj Sobczak, Paulina Sosińska, Patryk Staruch, Paulina Stasik, Łukasz Stokłosa, Zuzanna Szary, Szymon Szewczyk, Stach Szumski, Małgorzata Werla, Sebastian Winkler, Joanna Woś, Natalia Załuska, Konrad Żukowski.

Łukasz Stokłosamat. pr.Łukasz Stokłosa

m jak malarstwo – od funduszu do muzeum

Fundusz m jak malarstwo powstał w czerwcu 2020 roku i w ciągu pięciu lat stworzył kolekcję liczącą 152 obiekty. To niezwykle zróżnicowany zbiór dzieł sztuki nowoczesnej. Zawiera zarówno prace publicystyczne, komentujące rzeczywistość, jak i bardzo osobiste, humorystyczne czy skłaniające do głębszej refleksji.

W 2025 roku mBank przekazał kolekcję Muzeum Narodowemu w Gdańsku, dzięki czemu powstał największy zbiór młodego malarstwa współczesnego w Polsce. Więcej informacji o projekcie pod adresem https://www.mjakmalarstwo.pl/

Termin: 10.10.2025 – 22.03.2026
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Zielona Brama
Bilety: dostępne w kasie muzeum

Materiał przygotowany przez mBank.

Karol Palczakmat. pr.Karol Palczak

Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Kultura; s. 88

