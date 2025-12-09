Program własny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

„Rzeźba w przestrzeni publicznej” Nabór do VI edycji programu

Centrum Rzeźby Polskiej ma swoją siedzibę w niewielkiej mazowieckiej wsi Orońsko, w XIX – wiecznym założeniu dworskim rodzin Christianich, Pruszaków i Brandtów, z dominującym pałacem, kaplicą, oranżerią oraz budynkami gospodarczymi, które dostosowano do nowych funkcji wystawienniczych, administracyjnych i użytkowych. Położone jest w romantycznym parku krajobrazowym z malowniczymi stawami oraz starodrzewiem. Centrum jest miejscem, gdzie rzeźbę się uprawia, bada, archiwizuje, kolekcjonuje i upowszechnia. Poza organizacją wystaw w muzeum, przestrzeniach galeryjnych oraz w malowniczej przestrzeni parkowej, instytucja prowadzi działalność wydawniczą, naukową i badawczą, buduje reprezentatywną dla polskiej rzeźby współczesnej kolekcję dzieł sztuki, jest też miejscem spotkań artystów i wyspecjalizowanym zapleczem dla ich pracy twórczej.

Centrum to instytucja z prawie 45-letnią historią, która aktywnie wspiera rozwój rzeźby w Polsce, także w przestrzeni publicznej i w szerokim kontekście kulturowym. Działając na rzecz kształtowania odpowiedzialnej kultury wizualnej prowadzi inicjatywy i projekty, które przyczyniają się do rozwoju i dostępności sztuki rzeźbiarskiej dla szerokiego grona odbiorców. Od pięciu lat realizuje unikatowy w skali kraju inwestycyjny program dotacyjny, który jako program własny Centrum dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym jego obszarem jest wspieranie realizacji, które tworzą trwałe, wartościowe kulturowo i estetycznie punkty odniesienia w przestrzeni publicznej. Dzieła powstające w ramach programu nie tylko kształtują charakter miejsc, w których się znajdują, lecz także inicjują dialog społeczny, nadają przestrzeniom nowe znaczenia, wspierają procesy edukacyjne i otwierają dostęp do kultury dla szerokiego grona odbiorców. W założenia programu wpisane zostało również wypracowanie realnej zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni i odpowiedzialne budowanie jej kultury wizualnej. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa współpraca wielu podmiotów, m.in. artystów, architektów, urbanistów, decydentów itd.

Z edycji, na edycję znacząco rośnie liczba podmiotów zainteresowanych realizacją dzieła w ramach programu. W latach 2021–2025 nosił on nazwę „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”, a jego powołanie zainicjowano w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach budżetu na poziomie niemal 15,5 mln, dofinansowano wówczas 172 obiekty rzeźbiarskie, ulokowane przez 109 Beneficjentów w 57 miejscowościach w Polsce. Analizując efekty pięciu przeprowadzonych już edycji programu, można stwierdzić, iż najwięcej środków przeznaczono na realizację nowych projektów artystycznych oraz na konserwację dzieł już w przestrzeni funkcjonujących, co świadczy o równowadze pomiędzy wspieraniem współczesnych twórców a ochroną dziedzictwa artystycznego. W VI edycji, przewidzianej do realizacji na rok 2026, program nazwano „Rzeźba w przestrzeni publicznej”. W nowej odsłonie zyskał on nazwę podkreślającą jego otwarty i uniwersalny charakter, jednocześnie zachowując kluczowe idee, czyli kreowanie wspólnej przestrzeni i wprowadzanie sztuki współczesnej w codzienne otoczenie ludzi. Zmieniono także pulę środków na realizację zadania z 500 na 600 tys. zł. Wysokość budżetu na rok 2026 wynosi 4 mln zł a nabór odbywa się elektronicznie poprzez platformę Witkac.pl w terminie od 6 listopada 2025 do 30 stycznia 2026. Program adresowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz do organizacji pożytku publicznego. Wnioskodawcy mogą aplikować na realizację projektów rzeźb i instalacji artystycznych współczesnych twórców, zakup lub konserwację dzieł już istniejących, utrwalenie rzeźb, w celu umieszczenia ich w przestrzeni publicznej, w otoczeniu terenów zielonych lub architektury miejskiej, foyer, lobby czy na dziedzińcach siedzib beneficjenta.