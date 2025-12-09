Przejdź do treści
9 grudnia 2025
Kultura

Program własny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

9 grudnia 2025
Maciej Szańkowski, Leżący, 2024, Toruń, Beneficjent programu: Instytut Badania i Upowszechniania Kultury, fot. Szymon Wykrota FOTAK Maciej Szańkowski, Leżący, 2024, Toruń, Beneficjent programu: Instytut Badania i Upowszechniania Kultury, fot. Szymon Wykrota FOTAK mat. pr.
„Rzeźba w przestrzeni publicznej” Nabór do VI edycji programu

Centrum Rzeźby Polskiej ma swoją siedzibę w niewielkiej mazowieckiej wsi Orońsko, w XIX – wiecznym założeniu dworskim rodzin Christianich, Pruszaków i Brandtów, z dominującym pałacem, kaplicą, oranżerią oraz budynkami gospodarczymi, które dostosowano do nowych funkcji wystawienniczych, administracyjnych i użytkowych. Położone jest w romantycznym parku krajobrazowym z malowniczymi stawami oraz starodrzewiem.

Centrum jest miejscem, gdzie rzeźbę się uprawia, bada, archiwizuje, kolekcjonuje i upowszechnia. Poza organizacją wystaw w muzeum, przestrzeniach galeryjnych oraz w malowniczej przestrzeni parkowej, instytucja prowadzi działalność wydawniczą, naukową i badawczą, buduje reprezentatywną dla polskiej rzeźby współczesnej kolekcję dzieł sztuki, jest też miejscem spotkań artystów i wyspecjalizowanym zapleczem dla ich pracy twórczej.

Maurycy Gomulicki, Gaja, 2025, Busko-Zdrój, Beneficjent programu: Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki, fot. z archiwum beneficjentamat. pr.Maurycy Gomulicki, Gaja, 2025, Busko-Zdrój, Beneficjent programu: Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki, fot. z archiwum beneficjenta

Centrum to instytucja z prawie 45-letnią historią, która aktywnie wspiera rozwój rzeźby w Polsce, także w przestrzeni publicznej i w szerokim kontekście kulturowym. Działając na rzecz kształtowania odpowiedzialnej kultury wizualnej prowadzi inicjatywy i projekty, które przyczyniają się do rozwoju i dostępności sztuki rzeźbiarskiej dla szerokiego grona odbiorców. Od pięciu lat realizuje unikatowy w skali kraju inwestycyjny program dotacyjny, który jako program własny Centrum dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym jego obszarem jest wspieranie realizacji, które tworzą trwałe, wartościowe kulturowo i estetycznie punkty odniesienia w przestrzeni publicznej. Dzieła powstające w ramach programu nie tylko kształtują charakter miejsc, w których się znajdują, lecz także inicjują dialog społeczny, nadają przestrzeniom nowe znaczenia, wspierają procesy edukacyjne i otwierają dostęp do kultury dla szerokiego grona odbiorców. W założenia programu wpisane zostało również wypracowanie realnej zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni i odpowiedzialne budowanie jej kultury wizualnej. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa współpraca wielu podmiotów, m.in. artystów, architektów, urbanistów, decydentów itd.

Jan Sajdak, Kolonia, 2024, Warszawa, Beneficjent programu: Fulltura - Stowarzyszenie Form Twórczych, fot. Szymon Wykrota FOTAKmat. pr.Jan Sajdak, Kolonia, 2024, Warszawa, Beneficjent programu: Fulltura - Stowarzyszenie Form Twórczych, fot. Szymon Wykrota FOTAK

Z edycji, na edycję znacząco rośnie liczba podmiotów zainteresowanych realizacją dzieła w ramach programu. W latach 2021–2025 nosił on nazwę „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”, a jego powołanie zainicjowano w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach budżetu na poziomie niemal 15,5 mln, dofinansowano wówczas 172 obiekty rzeźbiarskie, ulokowane przez 109 Beneficjentów w 57 miejscowościach w Polsce. Analizując efekty pięciu przeprowadzonych już edycji programu, można stwierdzić, iż najwięcej środków przeznaczono na realizację nowych projektów artystycznych oraz na konserwację dzieł już w przestrzeni funkcjonujących, co świadczy o równowadze pomiędzy wspieraniem współczesnych twórców a ochroną dziedzictwa artystycznego.

W VI edycji, przewidzianej do realizacji na rok 2026, program nazwano „Rzeźba w przestrzeni publicznej”. W nowej odsłonie zyskał on nazwę podkreślającą jego otwarty i uniwersalny charakter, jednocześnie zachowując kluczowe idee, czyli kreowanie wspólnej przestrzeni i wprowadzanie sztuki współczesnej w codzienne otoczenie ludzi. Zmieniono także pulę środków na realizację zadania z 500 na 600 tys. zł. Wysokość budżetu na rok 2026 wynosi 4 mln zł a nabór odbywa się elektronicznie poprzez platformę Witkac.pl w terminie od 6 listopada 2025 do 30 stycznia 2026. Program adresowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz do organizacji pożytku publicznego. Wnioskodawcy mogą aplikować na realizację projektów rzeźb i instalacji artystycznych współczesnych twórców, zakup lub konserwację dzieł już istniejących, utrwalenie rzeźb, w celu umieszczenia ich w przestrzeni publicznej, w otoczeniu terenów zielonych lub architektury miejskiej, foyer, lobby czy na dziedzińcach siedzib beneficjenta.

Waldemar Musik, Rejs, 2025, Kielce, Beneficjent programu: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, fot. Katarzyna Samczyńskamat. pr.Waldemar Musik, Rejs, 2025, Kielce, Beneficjent programu: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, fot. Katarzyna Samczyńska

Poza wprowadzeniem rzeźb do przestrzeni publicznej, integralną część programu, stanowią kongresy naukowe, które stały się ogólnopolską platformą refleksji, okazją do spotkań przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i społecznych zaangażowanych w badanie i kształtowanie przestrzeni wspólnej. W 2021 odbyło się 13 wykładów w formie spotkań online, a w latach 2022-2024 Centrum zrealizowało trzy kongresy pod wspólnym tytułem „Rzeźba wszędzie?”. Teksty wygłoszonych referatów zostały opublikowane w pracy „Rzeźba wszędzie. Problematyka sztuki w przestrzeni publicznej. Materiały pokongresowe z lat 2021-2024” (red. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 2025).

W roku 2025, w ramach programu Centrum przygotowało we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie IV Kongres „Rzeźba w przestrzeni publicznej”. Rozważania uczestników wydarzenia szły dwutorowo, łącząc analizę efektów samego programu z badaniami tematu rzeźby w przestrzeni publicznej w perspektywie współczesnej i historycznej, nie tylko polskiej, ale także po raz pierwszy w szerokiej perspektywie międzynarodowej. Prelegentami I dnia Kongresu byli m.in. artyści, którzy opowiedzieli o swoich propozycjach rzeźbiarskich realizowanych na zamówienie beneficjentów tegorocznej edycji programu: Maurycy Gomulicki, Jan Sajdak, Jerzy Norkowski, Jerzy Dobrzański, Tomasz Domański i Katarzyna Lipecky. Drugi dzień kongresu miał charakter międzynarodowy. Jego program poświęcony parkom rzeźby w Europie Środkowej opracował zespół Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie a celem była analiza zjawiska nie tylko w ujęciu koncepcji artystycznych, ale też w kontekście innych czynników warunkujących powstanie tych unikalnych przestrzeni, w których wybrzmiewa kulturowy i polityczny krajobraz regionu, z jego skomplikowaną historią i tożsamością. Wśród prelegentów tego dnia znaleźli się: Anna Podsiadły (CRP Orońsko), Erwin Kessler (Muzeum Sztuki w Bukareszcie, Rumunia), Barbora Kundračíková (Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, Czechy), Kristina Mizgirytė (AV17, Gallery, Litwa), Deja Bečaj (Galeria Božidara Jakaca, Słowenia), Leonarda Kestere (Muzeum Turaida, Łotwa), Michał Wiśniewski (MCK Kraków).

Program „Rzeźba w przestrzeni publicznej” oprócz tego, że wzbogaca krajobraz miejsc publicznych, jest także platformą dialogu pomiędzy artystami, mieszkańcami oraz samorządami. W ten sposób sztuka staje się trwałym elementem życia kulturalnego i społecznego Polski. Jest to projekt długofalowy, w którym Centrum pełni rolę inicjatora, koordynatora i ośrodka opiniotwórczego. Ma ku temu pełnię kompetencji jako centrum łączące różne środowiska i jako podmiot zarządzający programem inwestycyjnym, dysponujący bazą, infrastrukturą i kompetentną kadrą, a także kontaktami branżowymi i naukowymi.

Więcej o programie: https://rzezba-oronsko.pl/rzezba-w-przestrzeni/#o-nbsp-programie

Nabór: https://rzezba-oronsko.pl/niepodlegla/nabor-do-programu-rzezba-w-przestrzeni-publicznej-2026/

Materiał przygotowany przez Centrum Rzeźby w Orońsku.

