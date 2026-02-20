Przejdź do treści
Violetta Krasnowska
Violetta Krasnowska
20 lutego 2026
Kultura

Bój o Muzeum Literatury. Wszyscy umyli ręce. Radna Michalec zostaje

20 lutego 2026
Beata Michalec Beata Michalec Andrzej Hulimka / Forum
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rezygnuje ze współprowadzenia Muzeum Literatury – cały zarząd oddaje w ręce samorządowców Mazowsza.

Oto oświadczenie, jakie przed chwilą otrzymaliśmy: „Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 19 lutego 2026 r. wypowiedziało umowę w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie”.

„Mimo jednoznacznych opinii ekspertów i środowiska literackiego samorząd mazowiecki woli kierować się interesem partyjnym. To postawa głęboko szkodliwa i niszcząca dla wspólnej kultury. (…) Wobec otwartego łamania zasad i wobec wyczerpania możliwości porozumienia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypowiedziało umowę współprowadzenia Muzeum Literatury” – powiedziała ministra Marta Cienkowska.

Wojna o Muzeum Literatury

Wypowiedzenie oznacza, że od 1 stycznia 2027 r. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie pozostanie samorządową instytucją kultury prowadzoną wyłącznie przez województwo mazowieckie. Pełna decyzyjność to pełna odpowiedzialność – również finansowa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie będzie finansowało eksperymentów samorządowców na żywych organizmach instytucji kultury.

O co chodzi? W najnowszym numerze „Polityki” opisywaliśmy awanturę wokół Muzeum Literatury, gdzie Zarząd Województwa powołał działaczkę PO Beatę Michalec na dyrektorkę. Sprzeciwiało się temu ministerstwo kultury, które wystąpiło do wojewody mazowieckiego (PO) o uznanie za niezgodną z prawem uchwały powołującej działaczkę PO na dyrektora tej placówki. Pisaliśmy, że 4 lutego wojewoda dostał wszystkie dokumenty dotyczące tego konkursu i miał zdecydować.

I okazało się, że zdecydował. W poniedziałek wysłał swoje stanowisko minister Cienkowskiej. Jakie było? Jak przekazał „Polityce” rzecznik ministerstwa kultury Piotr Jędrzejowski: „Wojewoda Mazowiecki uznał, że sposób powoływania dyrektora określa umowa między organizatorami, a on jako organ nadzoru nie ma ustawowych podstaw do kontrolowania wykonania tej umowy”.

Jak to wygląda prawnie i kto w tej wojnie o Muzeum Literatury umył ręce – będziemy się dowiadywać.

Violetta Krasnowska

Violetta Krasnowska

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce sądowo-kryminalnej i problematyce praworządności w Polsce. Laureatka Grand Pressa w kategorii wywiad za rozmowę z prof. Ewą Łętowską (2021), nagrody głównej II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dziennikarzy Publicystów Prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, Izbę Notarialną oraz „Dziennik Gazeta Prawna” (2004), a także Nagrody Wolności Słowa przyznawanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (2006). Autorka książki „Będziesz siedzieć” o polskim systemie niesprawiedliwości (2020).
