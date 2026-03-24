Bartek Chaciński
24 marca 2026
Kultura

Dialog zaoczny

Coltrane i Davis: jazzowy jubileusz. W tym roku będziemy świętować nad Odrą

Ravi Coltrane Ravi Coltrane Erin O’Brien
Podwójny jubileusz Davisa i Coltrane’a świętujemy w tym roku także w Polsce, dokładniej: we Wrocławiu.

Wrocławski Jazz nad Odrą to jeden z najstarszych festiwali jazzowych w Polsce. Kiedy w 1964 r. odbywał się po raz pierwszy, jeszcze bez wielkich zagranicznych gwiazd, Miles Davis ściągał właśnie do swojego kwintetu Wayne’a Shortera, a John Coltrane był tuż przed sesjami „A Love Supreme”. Obaj należeli nie tylko do największych gwiazd całej generacji, ale pracowali na opinię najwybitniejszych liderów w historii jazzu. Miles uważał Coltrane’a za geniusza porównywalnego z Charliem Parkerem. Coltrane twierdził, że Davis poszerza granice jazzu. Wspólnie grali ze sobą w drugiej połowie lat 50., co dokumentują m.in. płyty „Milestones” czy „Kind of Blue”.

Terence BlanchardStudio CTerence Blanchard

Ślady muzyki wybitnego trębacza i wielkiego saksofonisty słychać dziś wszędzie. Szczególnie w tym roku, kiedy obchodzimy kolejno – w maju i we wrześniu – setne rocznice urodzin jednego i drugiego z muzyków. Tylko co mają wspólnego Davis i Coltrane z programem tegorocznej edycji Jazzu nad Odrą?

Otóż dojdzie tu do ich spotkania na poziomie czysto symbolicznym. 64-letni Terence Blanchard, wielka gwiazda współczesnej trąbki, od młodości chciał być jak Davis i zyskał nawet aprobatę samego Milesa. Mieli okazję się poznać, choć nigdy nie zdążył z nim współpracować. Z kolei 60-letni saksofonista Ravi Coltrane – syn Johna z jego związku z Alice Coltrane – nie może pamiętać swojego ojca, który zmarł, gdy Ravi miał niecałe dwa lata. Syn wychował się jednak na jego muzyce i dziś wydaje się jego naturalnym reprezentantem.

Obaj pojawią się w finale tegorocznej edycji Jazzu nad Odrą na scenie Impart Centrum w projekcie „Miles/Coltrane Legacy”. Hołdów dla obu wielkich jazzmanów będzie w tym roku więcej, ale trudno dziś o bliższą perspektywę niż ta.

Polityka 13.2026 (3557) z dnia 24.03.2026; Kultura+; s. 79
Oryginalny tytuł tekstu: "Dialog zaoczny"
Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
