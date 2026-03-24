Bohaterowie gitary. Festiwal w Bielsku-Białej będzie gościł samych mistrzów

Cavatina Guitar Festival łączy w jednej sali gitarzystów wszelkich stylistyk.

„Bohater gitary to zawsze bohater gitary” – mawiał Alan Licht, awangardowy gitarzysta z Nowego Jorku. Niezależnie od tego, czy gra flamenco, death metal, jazz czy rocka. I podobnie spoglądają na to twórcy Cavatina Guitar Festival w Bielsku-Białej, proponując hasło: „Wszystkie oblicza gitary. Jeden festiwal”. Rzecz jest inicjatywą nową (odbyły się dotąd dwie edycje), ale zbudowaną na solidnych podstawach. Po pierwsze, zainteresowanie tym instrumentem od czasu pandemii znowu rośnie. Po drugie, polscy gitarzyści w wielu muzycznych stylistykach należą do absolutnej światowej czołówki.

Tak jest z bohaterem tegorocznej edycji CGF, klasycznym gitarzystą i wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie Mateuszem Kowalskim. Niedawno nominowanym do Grammy za album „Slavic Sessions” (wspólnie ze Słoweńcem Makiem Grgiciem), chwalonym przez „Classical Guitar Magazine” i na łamach „Polityki”. Dzięki nominacji do Grammy udało mu się – jak mówił w wywiadzie dla „Ruchu Muzycznego” – dotrzeć do szerokiego grona odbiorców”. „Przewija się przy tym informacja, że Polska słynęła w XIX w. ze świetnych gitarzystów i kompozytorów piszących na ten instrument” – dodawał Kowalski, który jest przy tym ambasadorem dawnej polskiej muzyki gitarowej.

Współczesną polską scenę na tegorocznej edycji bielskiego festiwalu reprezentować będą liderzy piszący piosenki na zespoły, w których gitara stanowi po prostu ważny środek wyrazu: Artur Rojek (wystąpi w towarzystwie Cavatina Philharmonic Orchestra) i tworzący jako Cinnamon Gum Maciej Milewski. Z Francji przyjedzie do nas Asaf Avidan, również twórca ekspresyjnych piosenek z pogranicza rocka i folku, który śpiewa i akompaniuje sobie na gitarze, akustycznej lub elektrycznej. Z Wielkiej Brytanii – uwielbiany w Polsce zespół Archive. Z Austrii – Cari Cari, świeże odkrycie, gitarowo-perkusyjny duet nieco przypominający surowością koncepcji The White Stripes. Wszystko to wpisze się w program Bielska-Białej jako Polskiej Stolicy Kultury 2026.