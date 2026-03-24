Silesius wraca. We Wrocławiu zobaczymy Serhija Żadana

Wśród gości 11. edycji wrocławskiego festiwalu literackiego zobaczymy m.in. Serhija Żadana.

W maju czeka nas 11. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius we Wrocławiu, Mieście Literatury UNESCO, a organizowana jest przez Wrocławski Dom Literatury, z główną sceną w postaci klubu Proza. Tegorocznym hasłem będzie „Konflikt”, a gościem honorowym – Słowenia. Do programu wraca Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius.

Festiwal Silesius jak co roku stanie się miejscem ciekawych dyskusji i premier poetyckich. Czeka na nas choćby debiut poetycki nagrodzonego Paszportem POLITYKI Jula Łyskawy. Zaplanowane są dyskusje wokół antologii – te w ostatnich latach zdają się ukazywać niczym grzyby po deszczu. Skąd ten trend? O to pytać będziemy m.in. Piotra Śliwińskiego, Olę Kołodziejek czy Jakuba Kornhausera. Sztuczna inteligencja w poezji? Wiemy już, że to nie przyszłość, lecz teraźniejszość. Wrocław pamięta też o zmarłej w 2025 r. Urszuli Kozioł – w programie pojawią się czytania jej poezji, przewidziane jest także odsłonięcie muralu upamiętniającego poetkę. Pamięta wreszcie o Rafale Wojaczku – turniej poetycki imienia poety to już nieodzowny element festiwalu.

Nagroda Silesius wręczona zostanie po raz 19. W sobotę 23 maja poznamy nazwiska osób nagrodzonych w kategoriach debiut i książka roku; wcześniej, bo już w kwietniu, ogłoszone zostanie nazwisko poety bądź poetki, który otrzyma Silesiusa za całokształt pracy twórczej (wtedy poznamy też nominacje). Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius pod względem finansowym pozostaje najwyższym wyróżnieniem w Polsce – w puli znajduje się 205 tys. zł (w tym 100 tys. zł dla laureata/laureatki nagrody za całokształt).

Od 2019 r. Wrocław jest członkiem Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Literatury. Wspólnie z partnerami z Lublany wybrano trzy słoweńskie poetki: Anje Zag Golob (poetkę, tłumaczkę, publicystkę oraz współzałożycielkę i redaktorkę naczelną wydawnictwa VigeVageKnjige), Ninę Dragičević (poetkę i kompozytorkę, współredaktorkę magazynu literackiego „Idiot”) oraz Anę Pepelnik (poetkę, tłumaczkę z języka angielskiego i performerkę związaną z lublańskim środowiskiem literackim i muzycznym), które w maju odwiedzą Wrocław. W ramach pasma słoweńskiego odbędą się też warsztaty skierowane do osób tłumaczących na język polski poezję słoweńską. Będzie dyskusja wokół antologii „Literatura na uchodźstwie” z udziałem autorek i autorów, którzy musieli uciekać z własnych krajów i – dzięki Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN – znaleźli bezpieczną przystań w polskich miastach wchodzących w skład sieci (w Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu).

Kolejnym międzynarodowym akcentem tej edycji Festiwalu Silesius będzie konferencja naukowa organizowana przez Wydziały Filologii i Neofilologii Uniwersytetu Wrocławskiego, której Festiwal i Wrocławski Dom Literatury będą partnerami. Związana ona będzie z przyznaniem przez uczelnię doktoratu honoris causa ukraińskiemu poecie i pisarzowi Serhijowi Żadanowi. Z tej okazji we Wrocławiu pojawi się nie tylko sam nagrodzony, ale też inne postacie z kręgu literatury ukraińskiej.