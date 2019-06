Recenzja filmu: „X-Men: Mroczna Phoenix”, reż. Simon Kinberg

Prosta opowiastka science fiction, pozbawiona spektakularnych efektów specjalnych i wiarygodnych konfliktów moralnych, kończy po 20 latach serię filmów o X-Menach.

Prosta opowiastka science fiction, pozbawiona spektakularnych efektów specjalnych i wiarygodnych konfliktów moralnych, kończy po 20 latach serię filmów o X-Menach. Choć prostota tego filmu mogłaby być intrygującym antidotum dla rozbuchanych finałów „Avengersów” czy „Gry o tron”, to efekt ten nie został bynajmniej zaplanowany. Gdy scenarzysta i reżyser Simon Kinberg zaczął pracować nad „Mroczną Phoenix”, nie wiedział jeszcze, że będzie to pożegnanie z serią. Może dlatego historia skoncentrowana jest wokół Jean Grey (Sophie Turner, znana właśnie z „Gry o tron”), postaci do tej pory raczej drugoplanowej, choć też ujawniającej talenty zdolnej telepatki.

X-Men: Mroczna Phoenix, (X-Men: Dark Phoenix), reż. Simon Kinberg, prod. USA 2019, 114 min