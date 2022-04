Recenzja serialu: „Odwilż”, reż. Xawery Żuławski

To pierwszy polski serial sygnowany logo HBO Max, który ma światową premierę.

Akcja „Odwilży” toczy się w Szczecinie (z krótką przerwą na wyjazd do Niemiec), ale równie dobrze mogłaby rozgrywać się w jakimś posępnym portowym mieście Skandynawii lub północnych Stanów. Wyreżyserowany przez Xawerego Żuławskiego serial to kryminał uniwersalny – w tym znaczeniu, że lokalne realia są jedynie dekoracjami, w których poruszają się bohaterowie. Dochodzenie toczy się tu w sprawie brutalnego morderstwa popełnionego na córce prokuratora okręgowego i – prawdopodobnie – jej nowo narodzonym dziecku. W śmierć noworodka nie wierzy jednak doświadczona policjantka Katarzyna Zawieja, która angażuje się w śledztwo, by uciec od własnych rodzinnych kłopotów. Jej mąż, również policjant, kilka miesięcy wcześniej popełnił samobójstwo, ona sama nie potrafi zaś sobie poradzić z wychowaniem kilkuletniej córki.

Odwilż, reż. Xawery Żuławski, Polska, 6 odc., HBO Max