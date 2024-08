Covid się rozpędza. Przybywa infekcji, są pierwsze zgony. Czy Polska znów się spóźni ze szczepionkami?

Najnowsza wersja szczepionki przeciw covid na sezon 2024/2025 jest już dostępna w USA, Wielkiej Brytanii i wielu krajach UE. To ważne w obliczu obserwowanego ponownie wzrostu zakażeń i hospitalizacji. W Polsce na nowe preparaty wciąż czekamy.

W naszej strefie klimatycznej stopniowego nasilania się infekcji SARS-CoV-2 można się spodziewać już latem, wraz z kolejnymi wzrostami w okresie jesienno-zimowym, gdy uaktywniają się też inne patogeny dróg oddechowych, jak wirusy grypy, RSV czy rinowirusy. Nawet z oficjalnych danych, które przecież nie są obecnie w stanie oddać pełni obrazu, wynika, iż w ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Obecnie jest to koło tysiąca nowych infekcji wykrywanych dziennie, w rzeczywistości jest ich przynajmniej kilka razy więcej. Co ważne, lekarze zwracają uwagę na wzrost liczby pacjentów, którzy trafiają do szpitali. I, co gorsza, są już pierwsze zgony.

Niestety, w Polsce do dziś nie doczekaliśmy się refundacji jedynego doustnego leku przeciw SARS-COV-2, który może być stosowany w warunkach pozaszpitalnych i którego celem jest zmniejszanie wystąpienia ciężkiego covid u osób z grup ryzyka. Tym ważniejsza jest profilaktyka. Po pierwsze, warto przypomnieć sobie o starej i sprawdzonej metodzie regularnej higieny rąk, która przerywa łańcuchy szerzenia się różnych zakażeń. Po drugie, uzasadnione wydaje się rekomendowanie noszenia maseczek w tłocznych, zamkniętych przestrzeniach, jak przychodnie, apteki czy sklepy, zwłaszcza przez osoby starsze, z chorobami współistniejącymi czy deficytami odporności, po to, by chronić je przed zakażeniem. Ale i każda osoba, która odwiedza takie miejsca, a czuje się przeziębiona, nosząc maseczkę, chroni innych przed infekcją – i to nie tylko koronawirusem.