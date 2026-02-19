Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Adam Szostkiewicz
Adam Szostkiewicz
19 lutego 2026
Książki

Chasydzka kraina cudów

Recenzja książki: „Opowieści chasydzkie”

19 lutego 2026
Opowieści przełożone z jidysz i hebrajskiego na polski wprowadzają nas w świat cadyków pełen cudów, mądrości, humoru, tańca, muzyki i śpiewu.

Żydowski świat chasydów, zrodzony na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, unicestwiony w naszej części Europy podczas Holokaustu, żyje nadal w Izraelu i w Nowym Jorku. Jest częścią kultury żydowskiej, ale i polskiej, w nowoczesnym rozumieniu polskości – otwartej na dziedzictwo narodów i społeczności żyjących kiedyś i teraz w granicach państwa polskiego. Z takiego inkluzywnego założenia wychodząc, redakcja Biblioteki Narodowej wydała w prestiżowej serii dzieł tworzących kanon literatury polskiej antologię „Opowieści chasydzkich”. Polscy judaiści z Uniwersytetu Wrocławskiego – Wojciech Tworek i Marcin Wodziński – zaznaczają we wstępie, że tom ma pokazać opowieści chasydów jako literaturę, a nie tylko źródło dla badań historycznych, ukazujących blaski i cienie chasydyzmu.

„Opowieści chasydzkie”mat. pr.„Opowieści chasydzkie”

Opowieści przełożone z jidysz i hebrajskiego na polski wprowadzają nas w ów świat cadyków pełen cudów, mądrości, humoru, tańca, muzyki i śpiewu, radości z Tory, nadziei wbrew beznadziei w czasie Zagłady i w innych opresjach wielkich i małych, jakie przez wieki spadały na społeczność żydowską. Śmiała i chlubna decyzja wydawnicza, dzieło imponujące jakością i skalą, przygoda poznawcza i literacka dla wszystkich, którzy po „Skrzypku na dachu” czy serialu „Shtisel”, „Austerii” Juliana Stryjkowskiego, „Barwinkowym wianku” Stanisława Vincenza chcą w ten chasydzki świat wniknąć jeszcze głębiej.

Biblioteka Narodowa, Opowieści chasydzkie. Antologia, wyd. I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2025, s. 997

Adam Szostkiewicz

Adam Szostkiewicz

Publicysta, tłumacz z języka angielskiego. Pracę magisterską o Edwardzie Stachurze i poezji beatników obronił na polonistyce UJ. Współpracownik opozycji demokratycznej w PRL, działacz pierwszej Solidarności, w przeszłości nauczyciel licealny. Internowany w stanie wojennym. W 1988 r. związał się z „Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 90. pracował w polskiej sekcji BBC w Londynie. Od 25 lat w „Polityce”. Pisze o polityce krajowej i zagranicznej, Kościele i szeroko pojętej religii. Laureat nagrody Krakowskiej Fundacji Kultury. Członek PEN Club Polska i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ma w dorobku ponad 20 przekładów, m.in. „Eichmanna w Jerozolimie” Hannah Arendt. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. „Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

    Aneta Kyzioł

  2. Sławek Gortych dla „Polityki”: W Karkonoszach jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia

    Aleksandra Żelazińska

  3. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Wichrowe Wzgórza” to piękna wydmuszka

    Jakub Demiańczuk

  4. Bad Bunny, latynoskie sumienie Ameryki. Trump go bojkotuje, na koncerty wysyła ICE

    Mariusz Herma

  5. Zmarła Bożena Dykiel. Temperament, energia, talent komediowy – miała to wszystko

    Aneta Kyzioł

Czytaj także

null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Kraj

Węzeł sądowy. To może być ostatnia szansa na zmianę systemu Ziobry. Uda się? W tym tunelu światła nie widać

Po ponad dwóch latach od upadku rządów PiS system, który w wymiarze sprawiedliwości stworzył Zbigniew Ziobro, trzyma się mocno. Jego gwarantem jest prezydent Nawrocki. Ustawy proponowane przez ministra Żurka to chyba ostatnia próba zmiany.

Ewa Siedlecka
12.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną