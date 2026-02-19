Recenzja książki: „Opowieści chasydzkie”

Opowieści przełożone z jidysz i hebrajskiego na polski wprowadzają nas w świat cadyków pełen cudów, mądrości, humoru, tańca, muzyki i śpiewu.

Żydowski świat chasydów, zrodzony na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, unicestwiony w naszej części Europy podczas Holokaustu, żyje nadal w Izraelu i w Nowym Jorku. Jest częścią kultury żydowskiej, ale i polskiej, w nowoczesnym rozumieniu polskości – otwartej na dziedzictwo narodów i społeczności żyjących kiedyś i teraz w granicach państwa polskiego. Z takiego inkluzywnego założenia wychodząc, redakcja Biblioteki Narodowej wydała w prestiżowej serii dzieł tworzących kanon literatury polskiej antologię „Opowieści chasydzkich”. Polscy judaiści z Uniwersytetu Wrocławskiego – Wojciech Tworek i Marcin Wodziński – zaznaczają we wstępie, że tom ma pokazać opowieści chasydów jako literaturę, a nie tylko źródło dla badań historycznych, ukazujących blaski i cienie chasydyzmu.