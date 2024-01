Kultura cyfrowa: Starward Industries z Paszportem POLITYKI

Za znakomity przekład klasycznego dzieła Stanisława Lema na język interaktywnego medium.

Nagroda za wyróżniający się artystycznym smakiem i zrozumieniem intencji autora przekład klasycznego dzieła Stanisława Lema na język interaktywnego medium, z akcentem na aktualne dziś – w dobie ekspansji inteligencji maszynowej – ostrzeżenie przed ułudą antropocentryzmu.

Starward Industries – niezależne krakowskie studio, którego debiutancka gra wideo „The Invincible” bazuje na powieści Stanisława Lema „Niezwyciężony” (1964 r.) o konfrontacji astronautów przybyłych na planetę Regis III z obcą formą bytu, zręcznie przypominając zawarte w książce myśli. Przenikliwy umysł Lema przewidział zagrożenia związane z rozwojem cywilizacji maszynowej, finalnie kumulującej w nowe, autonomiczne formy istnienia. Gra nie replikuje opowieści Lema, ale prowokuje do podobnych refleksji. „Niezwyciężony” w formie interaktywnego spektaklu to dzieło zbiorowe. Do jego powstania w największym stopniu przyczynili się Magdalena Kucenty (writerka, a przy tym autorka literatury fantastycznej), Marek Markuszewski (game director oraz CEO firmy), Maciej Dobrowolski (członek zarządu i CMO), Olga Piech (creative brand managerka, copywriterka i writerka) oraz Wojciech Ostrycharz (art director, ilustrator, animator).

Nominowani w kategorii Kultura cyfrowa byli także Paweł Koźmiński (Panstasz) i Robert Latoś (Well of Art).