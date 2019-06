Recenzja wystawy: „Leonardo. Opera Omnia”

Nareszcie oryginalne dzieła sztuki mogą bezpiecznie spocząć w magazynach, a my możemy podziwiać ich awatary.

Podobno postęp polega na przełamywaniu schematów i nawyków. Jeśli tak, to dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie prof. Jerzy Miziołek wystrzelił kierowaną przez siebie placówkę w międzygalaktyczną przestrzeń muzealnej ewolucji. Połączył świat salonów Empiku, jarmarków na Podlasiu, wydawnictwa Arkady, Google Arts i historii sztuki w jej najbardziej szlachetnej odsłonie. Udowodnił też, że nie ma rzeczy niemożliwych. I gdy wszyscy podśmiewali się po kątach z jego projektu wystawy Leonarda da Vinci, on to po prostu zrobił. W stolicy możemy więc podziwiać „Mona Lisę”, „Zwiastowanie”, „Madonnę w grocie” i kilkanaście innych, najwybitniejszych prac włoskiego mistrza.

Leonardo. Opera Omnia, Muzeum Narodowe w Warszawie, do 30 czerwca