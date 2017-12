Agata Duda zignorowała rękę Trumpa. Czy popełniła gafę?

Anna Dąbrowska: – Agata Kornhauser-Duda trafiła na czołówki światowych mediów po tym, jak zignorowała wyciągniętą do niej rękę Donalda Trumpa i podeszła do amerykańskiej Pierwszej Damy, żeby to z nią się najpierw pożegnać. Kto tu popełnił faux pas?

Adam Jarczyński: – Myślę, że to wydarzyło się przez przypadek. Wyciągnięta ręka prezydenta została po prostu niezauważona. Choć mogłoby się to wydawać niemożliwe, to tak się czasem dzieje podczas powitań. W innym wypadku, o co nie posądzam pani Kornhauser-Dudy, bo jest kobietą kulturalną, niepodjęcie dłoni, która została skierowana w naszym kierunku do powitania, byłoby faux pas. Czasem dzieje się tak przy okazji chęci zamanifestowania czegoś, ale to bardzo ryzykowna gra.

W środę na lotnisku w Warszawie w delegacji, która witała prezydenta USA Donalda Trumpa, był minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.