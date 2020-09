Kto powinien wybrać materac do spania Hilding Anders w rozmiarze 80x190?

Szerokość materaca jest kwestią raczej indywidualną, jednak idealnie, aby z każdej strony osoby śpiącej pozostało około 20 cm wolnego miejsca. Gwarantuje to lepszą swobodę ruchów w trakcie snu.

Ważne aby pamiętać, że mniej więcej co pół roku konieczna jest zmiana strony, aby wnętrze materaca było odpowiednio wentylowane i na dłużej podłoże do snu zachowało swoje właściwości i trwałość. Jednocześnie zapewnimy tym śpiącemu bardziej higieniczne środowisko w sypialni, ponieważ cykliczna zmiana stron minimalizuje ryzyko gromadzenia się bakterii i roztoczy.

Materac powinien również zapewnić prawidłową wentylację, co wpłynie jakościowo na higienę snu. Perfekcyjnie dopasowany materac 80x190 to klucz do efektywnie przespanej nocy.

Jaki model z oferty producenta Hilding Anders wybrać?

Na szczególną uwagę zasługuje materac piankowy Hilding Breakdance, którego wkład wykonany jest z dwóch niezwykle elastycznych i przewiewnych pianek Flexifoam. Każda z pianek cechuje się inną twardością, dlatego gdy zajdzie potrzeba mocniejszego i twardszego podparcia, wystarczy przełożyć materac na drugą stronę. Obie pianki są profilowane tak by zapewnić doskonałą wentylację. Materac oddycha wydłużając tym samym swoją trwałość. Breakdance zapewni idealny relaks i odpoczynek każdemu nastolatkowi, dzięki czemu poranna pobudka do szkoły będzie od tej pory stanowiła przyjemność. Co istotne, wraz z materacem dostępne są dwa modele pokrowca: Teenage oraz Young. Oba pokrowce wyprodukowane zostały z solidnego materiału o podwyższonej odporności na ścieranie i charakteryzują się miłym dla oka designem. Są zdejmowalne i można je prać w temperaturze do 60 C. Materac w pokrowcu Teenage posiada twardość H2, która jest zalecana osobom o wadze nie przekraczającej 80 kg. Materac w pokrowcu Young posiada dwie różne twardości: H2 oraz H3. Po obu jego stronach zastosowano materiały o różnych właściwościach, dzięki czemu każda ze stron dostarcza śpiącemu innego komfortu. Twardość H3 jest odpowiednia dla osób o wadze powyżej 80 kg.

Drugi rekomendowany materac do spania przeznaczony dla nastolatków to model Hilding Funky. Został on stworzony z myślą o dzieciach w okresie dorastania, charakteryzuje się dobrą wytrzymałością oraz młodzieżowym designem. Przy produkcji położono mocny nacisk na to, aby odpowiadał on na potrzeby młodych użytkowników. Wnętrze materaca również wypełnione jest dwoma warstwami pianki Flexifoam o wysokiej elastyczności i plastyczności. Wypełnienie zostało wyprofilowane w taki sposób, aby uzyskać siedem stref twardości, w efekcie czego powierzchnia materaca dopasowuje się w indywidualny sposób do każdej z partii ciała.

Ten materac piankowy nie tylko zapewnia wygodę, ale pozytywnie wpływa na mięśnie i stawy. W zestawie z materacem znajduje się wysokiej jakości pokrowiec Young, który pozwala zachować czystość materaca i odpowiednią higienę snu. Młodzieżowy nadruk powinien trafić w nastoletnie gusta, a gwarancja dwóch różnych twardości (H2 i H3) to komfortowy wypoczynek przez długie lata.

