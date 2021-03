Modne baleriny - jakie buty na co dzień wybrać?

Damskie baleriny to buty bardzo lubiane przez kobiety. Takie obuwie jest cenione przez panie, którym zależy na wygodzie i komforcie.

Cechą charakterystyczną balerinek jest miękka podeszwa, bez obcasa, a także szeroki wybór wzorów i kolorów. Jakie modne baleriny wybrać i czy warto nosić je na co dzień? Podpowiadamy.

Czym charakteryzują się baleriny i kiedy warto je nosić?

Baleriny damskie są jednym z najbardziej popularnych rodzajów damskich butów. Ten typ obuwia powstał w latach pięćdziesiątych XX wieku i był lubiany nawet przez znane aktorki i celebrytki, na przykład Bridgette Bardot. Od tamtego czasu baleriny stały się jednym z najczęściej wybieranych typów obuwia. Charakteryzują się one płaską podeszwą, bez żadnego obcasa. Właśnie dlatego takie buty dobrze sprawdzą się w przypadku pań, które nie lubią szpilek lub koturnów. Baleriny mogą być wsuwane na nogę lub zapinane. Niektóre modele mają gumkę na pięcie, żeby jeszcze lepiej dopasować się do kształtu stopy. Takie obuwie bardzo dobrze sprawdza się do chodzenia na co dzień, na przykład na spacer, do pracy, na uczelnię. Baleriny można także wziąć ze sobą na imprezę ze znajomymi, albo na wesele. Szeroki wybór balerin damskich można znaleźć na stronie https://modivo.pl/m/kobiety-moda.html