Pasieki Rodziny Sadowskich – skorzystaj z bogactwa natury

Pszczoły to bardzo pożyteczne zwierzęta. Dlatego jeśli widzisz pszczołę, nie walcz z nią. Nie krzywdź jej, ona boi się ciebie bardziej niż ty jej.

Pszczołom warto pomagać. Otwórz jej okno, a jeśli przysiądzie zmęczona i nie będzie miała sił się ruszać, możesz podać jej na łyżeczce trochę wody z cukrem. Na pewno doceni taki poczęstunek. Zaraz po nim nabierze sił i będzie gotowa do dalszej drogi. Natura jest fascynująca. Może dać ci naprawdę wiele, a wszyscy ci, którzy są w stanie czerpać z jej bogactwa, mogą uważać się za prawdziwych szczęściarzy. Nie musisz jednak wcale mieć pasieki czy samemu toczyć oleju, by mieć pewność, że to, co otrzymasz jest zdrowe i wartościowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, byś odwiedził pasiekę, która da ci to wszystko.

Dlaczego warto odwiedzić pasiekę? Bogactwo natury a twoje zdrowie Właściwości kremowego miodu wielokwiatowego Właściwości oleju rzepakowego Właściwości oleju lnianego Właściwości oleju konopnego

Pasieki – naturalny miód, oleje tłoczone na zimno

Jeśli nie znasz jeszcze żadnej pasieki, o której mógłbyś powiedzieć, że jest pewna i sprawdzona, czas to zmienić. Pasieki Rodziny Sadowskich to firma rodzinna, która powstała z miłości do pszczół i fascynacji naturą. Zakupisz tu różne miody, w tym miody smakowe, a także cenny i bardzo wartościowy pyłek pszczeli. Prozdrowotne właściwości miodu są szeroko znane już od tysięcy lat. Miód jest w stanie chronić przed przeziębieniem, wzmacniać system odpornościowy, zadbać o twoje serce, układ krążenia, układ pokarmowy i wiele innych. Naturalny miód to bogactwo cennych witamin i innych składników odżywczych. Walory zdrowotne miodu są nie do podważenia, a za jego spożywanie, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym będzie ci wdzięczny twój układ odpornościowy. Najbardziej kojarzony ze zdrowiem i walką z chorobami jest miód lipowy – nazywany najszlachetniejszym z miodów. Jednak inne rodzaje miodu też są warte twojej uwagi i niezwykle prozdrowotne.

Zadbaj o swoje zdrowie dzięki bogactwu natury

Natura ma ci naprawdę wiele do zaoferowania, dlatego jej nie odrzucaj. Olej lniany tłoczony na zimno, olej z pestek dyni, owoce liofilizowane – to tylko mały wycinek tego, co możesz dostać. Miód jest bardzo lubiany, bo jest słodki, zawiera w sobie cukry proste, przez co nie obciążasz swojego organizmu, za to dostarczasz mu prawdziwą bombę witaminową. Pasieki rodziny sadowskich to miejsce, gdzie znajdziesz miód tworzony w małych partiach, dzięki naturalnej pracy pszczół. Możesz też zakupić olej z czarnuszki pozyskiwany dzięki tłoczeniu specjalną metodą, a także olej kokosowy tłoczony na zimno, olej lniany tłoczony na zimno czy cenny i wartościowy olej słonecznikowy. Pasieki Rodziny Sadowskich mają to wszystko, dlatego możesz zadbać o swoje zdrowie. Jeśli leży ci na sercu twoje zdrowie i bezpieczeństwo, Pasieki Rodziny Sadowskich są miejscem odpowiednim dla ciebie.

Kremowy miód wielokwiatowy – właściwości

Nie ma dwóch identycznych miodów wielokwiatowych. Wszystko zależy z tego, z jakich kwiatów zbierały pyłek pszczoły i w jakich ilościach. Miód wielokwiatowy doskonale wpływa na pracę serca. Nie można też zapomnieć, że świetnie wpływa na ludzką psychikę. Pozwala walczyć z nadmiernym stresem, a poza tym z uczuciem chronicznego zmęczenia. Pomaga się też rozluźnić. To wszystko jest możliwe, bo miód zawiera mnóstwo cukrów prostych, które doskonale odżywiają mózg.

Olej rzepakowy – właściwości

Oleje kojarzone są źle – jako coś, czego należy unikać za wszelką cenę. Jednak całkowite zrezygnowanie z tłuszczu to zawsze bardzo zły pomysł. W końcu część witamin rozpuszcza się wyłącznie w tłuszczach. Olej jest więc niezbędną częścią każdej dobrze zbilansowanej diety. Olej rzepakowy ma w sobie sporo witamin rozpuszczalnych w tłuszczach właśnie. Doskonale działa na stan skóry, a także funkcjonowanie nerek czy cały układ krwionośny, łącznie z sercem. Wszystko dzięki obecności tak cennych dla organizmu nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Olej lniany – właściwości

Olej lniany to przede wszystkim niezwykle cenne źródło kwasów Omega-3 i Omega-6. Spożywanie odpowiednich ilości oleju lnianego może doprowadzić do regulowania poziomu cholesterolu we krwi. Nie można zapomnieć też o antyoksydantach, które znajdują się w tym oleju. Dzięki temu olej lniany zwalnia wolne rodniki. Wykazuje też działanie antynowotworowe. Olej lniany bywa też nieodzowny podczas diety odchudzającej. Bardzo pozytywnie wpływa na metabolizm, dlatego pozwala na kontrolowanie poziomu wagi. Ma też pozytywny wpływa na koncentrację i zapamiętywanie.

Olej konopny – właściwości

Olej konopny może ciągle jeszcze budzić wątpliwości, dlatego na wstępie należy zaznaczyć, że to olej pozbawiony środków psychoaktywnych. Niepozbawiony jest jednak cennych właściwości prozdrowotnych. Doskonale działa na obniżenie poziomu cholesterolu, może być stosowany dla wzmocnienia odporności, ma bardzo pozytywny wpływ również na układ trawienny, bo wzmacnia florę bakteryjną, która znajduje się w jelitach. Nie można zapomnieć też o tym że wykazuje działanie przeciwnowotworowe.

Materiał przygotowany przez Pasieki Rodziny Sadowskich