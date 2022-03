Smartwatch dla każdego – warto go mieć

Inteligentne zegarki coraz częściej pojawiają się na przegubach naszych dłoni. Zarówno panie jak i panowie sięgają po różnego rodzaju smartwatche.

Nie dotyczy to już tylko tych z nas, którzy są fanami albo fankami aktywnego stylu życia. Huawei Watch albo smartwatch Apple Watch Series może się także pojawić na dłoni statecznego biznesmena, czy też adwokatki prowadzącej własną kancelarię. Zegarki Apple Watch SE czy też inny dobry smartwatch nie jest też obcy studentom, nastolatkom oraz osobom w sile wieku. Inwestycja w taki smartwatch powinna być dopasowana do naszych potrzebo oraz oczekiwań, jakie wiążemy z tego typu urządzeniem. Trudno jest więc jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaki smartwatch kupić, bo dla jednych istotny będzie dotykowy wyświetlacz AMOLED, inni zaś wolą postawić na wodoszczelny smartwatch, zaopatrzony w licznik spalonych kalorii. Im więcej będziemy wiedzieć na ich temat, tym łatwiej nam będzie wybrać najlepszy smartwatch w danej chwili – przyjrzyjmy się im z bliska.

Jaki smartwatch wybrać oraz gdzie szukać najlepszych modeli tych zegarków?

Gdzie więc szukać najlepszych okazji zakupowych, jeśli interesuje nas np. Huawei Watch, Apple Watch albo zaopatrzony w czytelny wyświetlacz smartwatch firmy Manta? Z pewnością dobrą opcją będzie znalezienie odpowiednio zaopatrzonego sklepu internetowego, w którym dokonamy takich zakupów, bez konieczności wyjścia z domu. Znajdziemy tam zarówno smartwatche damskie, smartwatche męskie jak i zegarki uniwersalne, zaopatrzone w wiele przydatnych funkcji. Smartwatche umożliwiają więc, np. liczenie spalonych kalorii, pokazują przebiegnięty albo przejechany dystans, mogą kontrolować tętno, czy też umożliwiać płatności zbliżeniowe albo mieć wbudowany GPS, nie mówiąc o pokazywaniu dokładnej godziny, czy też daty, itp. Przed zakupem warto także przejrzeć fachowe blogi, vlogi oraz rankingi smartwatchy, bo one z pewnością ułatwią nam podjęcie ostatecznej decyzji. Dobry ranking smartwatchy pokaże nam, co warto wybrać w danym momencie. Z pewnością solidne zakupy, jeśli chodzi o takie modele jak np. Huawei Watch Fit czy też Apple Watch Lite można zrobić w markecie internetowym: www.oleole.pl. Dobre ceny, raty "zero procent" a także duży wybór smartwatchy online na pewno pomogą nam w dokonaniu najlepszego wyboru.

Inteligentny zegarek dla pań i panów – świetny smartwatch to jest to!

Smartwatche dzielą się na damskie, męskie oraz uniwersalne. To, jaki smartwatch dla kobiety czy też mężczyzny wybierzemy, będzie zależało tylko i wyłącznie od nas. Sam zegarek i jego forma mogą być też bardziej uniwersalne, a więc niektóre zegarki działające w trybie smart mogą mieć charakter unisex. Użytkowanie takiego zegarka jest popularne zwłaszcza wśród osób aktywnych sportowo, gdyż umożliwia on pomiar tętna, zmianę muzyki słuchanej na słuchawkach bluetooth, czy też kontrolę poczty e-mail, itp. Przede wszystkim trzeba wybrać odpowiedniej wielkości ekran wyświetlacza. Może to być ekran dotykowy o kształcie prostokątnym albo okrągłym, ale możemy tutaj także postawić na zwykły ekran. Ich przekątne lub średnice wahają się w granicach 1,2-1,5 cala. W przypadku smartwatcha warto także postawić na dobrą baterię, która zapewni nam jak najdłuższą pracę tego urządzenia, bez konieczności ładowania. Dobrze by było gdyby taka bateria miała pojemność przynajmniej dwustu mAh. Im większy ekran i im więcej funkcji, tym szybciej zegarek będzie się rozładowywał - warto o tym pamiętać. Pamiętajmy także o tym, że smartwatch musi mieć system operacyjny kompatybilny z naszym telefonem. Przeważnie trzeba tu wybrać pomiędzy systemem Android a iOS. W innym wypadku nie będzie można zsynchronizować naszego nowego zegarka ze smartfonem albo iPhone'em.

Smart zegarki nie tylko dla aktywnych – rozwiązania dla wszystkich

Szukając dobrego smartwatcha zwracajmy uwagę na zestawy podstawowych funkcji, ale pamiętajmy także, że niektórym z nas może się przydać, np. wysokościomierz barometryczny, czy też odtwarzacz muzyczny dobrej jakości. Z poziomu zegarka możliwe jest także odbieranie połączeń telefonicznych, wyzwalanie migawki w smartfonie, dyktowanie wiadomości mejlowych czy też monitorowanie snu. Dobrze by było, gdyby nasz smartfon był zaopatrzony w operacyjny system Wear OS, gdyż jest to rozwiązanie kompatybilne zarówno z Androidem jak i systemem iOS. Jeśli chcemy dokonywać nim płatności, to musimy postawić na smartfon zaopatrzony w NFC. Wówczas nie będziemy musieli mieć przy sobie ani karty bankomatowej, ani smartfona - rolę portfela odegra wówczas smartwatch. Podstawowe funkcje są dostępne w znacznej większości smartwatchy, ale już różne udogodnienia związane np. z odtwarzaniem muzyki, niekoniecznie. W przypadku smartwatchy korzystajmy także z dedykowanej ładowarki, by przypadkiem nie uszkodzić naszego inteligentnego zegarka. Dane możemy przekazywać na komputer stacjonarny, np. za pomocą kabla USB albo korzystając z Bluetooth. Jak więc widzimy - smartwatche dają nam wiele możliwości, z których warto skorzystać już dziś.

