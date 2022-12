Czas na finał! Poznaliśmy zwycięzców 5. Turystycznych Mistrzostwa Vlogerów

Po niemal dwóch miesiącach wyrównanej konkurencji poznaliśmy laureatów organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną V Turystycznych Mistrzostwa Vlogerów – jednego z najważniejszych konkursów dla twórców internetowych.

Najlepsi okazali się reprezentanci województwa świętokrzyskiego, czyli Kasia i Wojtek – autorzy kanału YouTube „RoadTripBus”. Drugie miejsce zajęli Anna i Piotr, którzy prowadzą kanał „A chodźże na pole!” (śląskie), a podium uzupełnił Mateusz, czyli „Zieloni w podróży” (podkarpackie).

Zainaugurowana w IV kwartale 2022 roku piąta edycja Turystycznych Mistrzostw Vlogerów organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną dobiegła końca. Laureaci, czyli twórcy najlepszych filmów promujących walory polskich miast i wsi, zabytki, naturę i lokalne tradycje zostali ogłoszeni podczas gali finałowej, która odbyła się 15 grudnia 2022 r. w Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” w Otrębusach.

O tym, kto zwyciężył zdecydowały trzy czynniki – wyniki głosowania internetowego, zasięgi w mediach społecznościowych wygenerowane przez uczestników zabawy, a także ocena kapituły konkursowej, w której skład weszli: Iga Cichoń (podróżniczka, organizatorka wypraw), Kamila Kielar (podróżniczka, autorka reporterskiego podcastu „Drzazgi Świata”), Łukasz Magrian (dyrektor Biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), Dawid Mikoś (podróżnik, autor bloga i kanału YouTube „Masa Perłowa”), Wojciech Norkowski (ekspert od marketingu terytorialnego, Polska Organizacja Turystyczna) i Marcin Nowak (współautor bloga gdziewyjechac.pl i kanału YouTube „Wędrowne Motyle”).

Zwycięzcami tegorocznej edycji Mistrzostw zostali autorzy kanału YouTube „RoadTripBus”. W ich filmie konkursowym przedstawionych zostało wiele ciekawych atrakcji reprezentowanych przez nich województwa świętokrzyskiego, w tym między innymi ruiny zamku Krzyżtopór, Szydłów, pałac Tarłów w Podzamczu, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Łysa Góra czy zamek w Chęcinach. Na podium znaleźli się także ambasadorzy województwa śląskiego – Anka i Piotrek prowadzący kanał „A chodźże na pole” oraz Mateusz z vloga „Zieloni w podróży” – przedstawiciela Podkarpacia. Kapituła konkursu wyróżniła ponadto Asię i Adriana, którzy prowadzą kanał YouTube „Pan i Pani spakowani”, a w Mistrzostwach reprezentowali Małopolskę.

– Słowa uznania należą się wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom, których filmy konkursowe charakteryzują się niezwykłą kreatywnością, profesjonalizmem i – co niemniej ważne – uznaniem widzów. Wierzę, że zainspirują one jak najwięcej osób do zwiedzania i poznawania walorów wszystkich regionów kraju – przyznał prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Finaliści Mistrzostw otrzymają honorarium w wysokości 5 tys. zł netto. Laureat 1. miejsca może liczyć ponadto na 15 tys. zł, 2. miejsca – 8 tys. zł, a 3. miejsca – 5 tys. zł.

Więcej szczegółów na stronie: https://mistrzostwablogerow.polska.travel

Materiał przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną