Czy Róża może mieć orgazm?

Jest przydatna do zapłodnienia, a więc pożądana w małżeństwie? Czy świadczy o lubieżności, zatem zagraża wierności? Mężczyźni przez wieki nie mogli się zdecydować, jak postrzegać rozkosz kobiet. Echa ich dylematów słychać do dziś.

W kalendarzu dziwnych świąt 21 grudnia widnieje jako Światowy Dzień Orgazmu. Od 2006 r., kiedy to dwoje pacyfistów amerykańskich – Donna Sheehan i Paul Reffell – uznało, że pozytywna energia wygenerowana dzięki przyjemności szczytowania wielu ludzi naraz to sposób na zmniejszenie agresji i przemocy. Naiwne? Może, ale zachęta do oddawania się miłości cielesnej w najkrótszy dzień roku ma sens. Chociażby dlatego, że związane z seksem hormony szczęścia przydają się do przetrwania zimy.