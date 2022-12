Obecne w smogu pyły mogą odpowiadać za 40 proc. martwych ciąż

Naukowcy oszacowali wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ciężarnych kobiet w 137 krajach. Policzyli również, ile żyć dorosłych osób dałoby się uratować, gdyby choć trochę poprawić jakość powietrza.

Polska od lat znajduje się w niechlubnej czołówce europejskich krajów mających najbardziej zanieczyszczone powietrze. I choć kolejne rządy deklarują zdecydowaną walkę ze smogiem, zmiany w tej kwestii zachodzą zbyt powoli. A ma to poważne potencjalne konsekwencje zdrowotne, o których piszą naukowcy w dwóch publikacjach dotyczących skutków wdychania pyłów zawieszonych PM2,5, czyli o średnicy do 2,5 mikrometra (mikrometr to tysięczna część milimetra). Ze względu na bardzo małe rozmiary właśnie one są uznawane za najgroźniejsze dla zdrowia.

Drobne pyły mogą przenikać do płodu przez łożysko, a także je uszkadzać

Grupa chińskich badaczy zajęła się kwestią urodzin martwych płodów (ang. stillbirth, czyli minimum po 20 tygodniu ciąży; dlatego odróżnia się je od wczesnych poronień) w 54 krajach Afryki i południowej Azji zaliczanych do państw o niskich i średnich dochodach. Przeanalizowali oni ponad 46 tys. ciąż z lat 1998–2016, które zarówno kończyły się urodzeniem żywego dziecka, jak i martwego.

Ponieważ już od dłuższego czasu wiadomo, że pyły PM2,5 mają negatywny wpływ na zdrowie ciężarnych kobiet, naukowców interesowało, jak bardzo przyczyniają się do późnych poronień. Z analizy opublikowanej na łamach „Nature Communications” wynika, że każdy wzrost średniego stężenia PM2,5 w powietrzu o ok. 10 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3) wiąże się ze zwiększeniem ryzyka poronienia o 11 proc. Przy czym rośnie ono jeszcze bardziej wraz z wiekiem matki. Chińscy naukowcy postanowili również odnieść te szacunki do danych ze 137 krajów Azji, Afryki i obu Ameryka (bez USA i Kanady). Okazało się, że pyły PM2,5 mogą tam odpowiadać aż za ok. 40 proc. martwych urodzeń.

Nauka nie zidentyfikowała jeszcze dokładnego mechanizmu, w jaki drobne pyły zawieszone przyczyniają się do poronień. Przypuszcza się, że PM2,5 mogą przenikać przez łożysko i powodować niedotlenienie. Albo wywoływać stres oksydacyjny (pojawia się za dużo szkodliwych wolnych rodników tlenowych) w organizmie płodu lub dysfunkcje łożyska.

PM2,5 zabijają ponad 4 mln ludzi rocznie na całym świecie

Druga publikacja naukowa dotycząca drobnych pyłów zawieszonych ukazała się na łamach periodyku „PNAS”. Przygotowali ją badacze z USA i Kanady, którzy piszą, że w 2019 r. PM2,5 – według szacunków –odpowiadały globalnie za 4,1 mln zgonów. Dlatego postanowili oszacować, jaki wpływ na zdrowie publiczne miałaby nawet nieduża redukcja emisji najdrobniejszych pyłów.

W tym celu posłużyli się danymi ze spisu ludności Kanady, zestawiając informacje z lat 2007–16 na temat zdrowia 2,7 mln dorosłych obywateli tego kraju z danymi satelitarnymi dotyczącymi emisji PM2,5. Kolejnym krokiem było przygotowanie na tej podstawie modelu, w którym redukowano emisje drobnych pyłów pochodzących z pięciu głównych źródeł związanych z działalnością człowieka: rolnictwa, przemysłu, wytwarzania energii, ogrzewania w budynkach mieszkalnych i transportu.

Okazało się, że zmniejszenie emisji PM2,5 ze wszystkich pięciu źródeł o 10 proc. rocznie w ciągu 9 lat spowodowałoby 710 mniej zgonów na milion mieszkańców Kanady. Gdyby zaś redukcja o 10 proc. nastąpiła wyłącznie w transporcie i przemyśle energetycznym, to udałoby się zapobiec ok. 265 zgonom na milion. Bardziej zdecydowana, bo 50-procentowa, roczna redukcja PM2,5 tylko z tych dwóch źródeł zapobiegłaby odpowiednio 545 zgonom na milion. Warto w tym miejscu dodać, że w Kanadzie poziomy zanieczyszczenia pyłami PM2,5 należą do najniższych na świecie.

Ile żyć podobne działania oszczędziłyby w takim razie w Polsce? Zapewne znacznie więcej. Według ostatnich szacunków Europejskiej Agencji Środowiska w 2020 r. PM2,5 spowodowały w Polsce 36,5 tys. przedwczesnych zgonów. Średnie roczne stężenie takich pyłów wyniosło u nas 16 µg/m sześć. Tymczasem według Światowej Organizacji Zdrowia maksymalne średnioroczne stężenie PM2,5 nie powinno przekraczać 5 µg/m sześc., a dobowe 15 µg/m sześc.