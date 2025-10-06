Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marcin Rotkiewicz
Marcin Rotkiewicz
6 października 2025
Nauka

Nie tylko Nobel. Te nagrody to większe pieniądze i inne dyscypliny. Ale to nie wszystko

6 października 2025
Breakthrough Prize 2025 Breakthrough Prize 2025 Breakthrough / Facebook
Konkurencyjne nowe nagrody imponują przede wszystkim pod względem finansowym. Czy jednak są w stanie zdetronizować ponadstuletni symbol naukowej chwały?

Dla wielu uczonych zdobycie Nobla jest ukoronowaniem kariery i ostatecznym dowodem uznania ich osiągnięć w świecie nauki. Jednak w ostatnich dekadach pojawiły się inne prestiżowe wyróżnienia. Niektóre z nich powstały, by wypełnić luki w dziedzinach pomijanych przez Komitet Noblowski. Niektóre oferują też wyższe nagrody finansowe. Mimo to, zdaniem samych laureatów, Nobel pozostaje niedościgniony – można przeczytać na stronie internetowej tygodnika „Nature”.

Nagrody Nobla i próg miliona

Konkurencyjne nowe nagrody imponują przede wszystkim pod względem finansowym. Tu liderem jest Breakthrough Prize, wręczana od 2012 r. za dokonania w dziedzinie nauk o życiu, fizyce i matematyce, która oferuje laureatom aż po 3 mln dol. Próg miliona (sama Nagroda Nobla to 1,2 mln dol.) przekraczają również takie wyróżnienia jak Tang Prize (1,6 mln dol. za badania dotyczące zrównoważonego rozwoju, nauk biomedycznych, sinologii oraz prawa), Nagroda Shawa (1,2 mln dol. za osiągnięcia na polu astronomii, nauk przyrodniczych i medycyny oraz matematyki), Millennium Technology Prize (1,17 mln dol.). Z kolei Nagroda Turinga (informatyka) oraz Kavliego (astrofizyka, nanonauka i neurobiologia) „warte” są po 1 mln dol.

Część spośród nich wypełnia oczywiste luki. Nobel nie obejmuje bowiem np. matematyki, technologii ani nauk o klimacie. Wiele wspaniałych odkryć nie ma więc szans na to najbardziej prestiżowe wyróżnienie – zauważa w rozmowie z „Nature” prof. Sara Seager, planetolożka z MIT, laureatka Nagrody Kavliego. I podaje przykład wybitnego amerykańskiego matematyka i meteorologa Edwarda Lorenza, pioniera teorii chaosu.

Jednak nowe wyróżnienia nie rozwiązują wszystkich bolączek systemu nagród naukowych. Wiele z nich – podobnie jak Noble – preferuje bowiem indywidualnych badaczy, podczas gdy nauka jest dziś najczęściej pracą zespołową.

Jak hojni są konkurenci Nagrody Nobla?mat. pr.Jak hojni są konkurenci Nagrody Nobla?

Czy mnożenie nagród ma sens?

Problemem pozostaje również niedostateczna reprezentacja kobiet: z 8 747 wyróżnień naukowych przyznanych w latach 1731–2021 zaledwie ok. 15,4 proc. trafiło do badaczek. Czasami były pomijane, czego głośnym przypadkiem jest historia brytyjskiej astrofizyczki Jocelyn Bell Burnell. W 1967 r. odkryła pulsary, czyli szybko wirujące gwiazdy neutronowe, które emitują wiązki promieniowania obserwowane z Ziemi jako regularne impulsy (przypominają latarnie morskie). Nobel z fizyki w 1974 r. powędrował do jej promotora Antony’ego Hewisha. Bell Burnell uhonorowano dopiero niecałe pół wieku później nagrodą Breakthrough Prize.

Co więc dziś nadal odróżnia oble od innych laurów naukowych? Zwolennicy wskazują na rygor, ciągłość oraz umiejętność oceniania badań na podstawie ich „rzeczywistej wartości”. „Nagroda Nobla jest jedyna w swoim rodzaju. I to nie tylko ze względu na jej ponadstuletni rodowód. To złoty standard, względem którego mierzy się wszystkie pozostałe nagrody” – mówi w rozmowie z „Nature” fizyk i noblista Andre Geim.

Czy w takim razie mnożenie nagród ma sens? Prof. Seager uważa, że tak, i porównuje je do Oscarów czy Grammy: dzięki nim nauka na moment znajduje się w centrum medialnej uwagi. Ponadto pomagają przypominać o kreatywności, oryginalności i innowacji. Bywa też, że niektóre nagrody, jak Wolf Prize w chemii, są postrzegane jako dobry „wskaźnik” przyszłych Nobli, a inne – jak Nagroda Turinga – funkcjonują w obiegu jako „Nobel z informatyki”. Ponadto właśnie konkurencja o uwagę i uznanie może w przyszłości wymusić bardziej sprawiedliwy i zespołowy system nagradzania pracy naukowej.

Marcin Rotkiewicz

Marcin Rotkiewicz

Absolwent dziennikarstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Knight Science Journalism Program w Massachusetts Institute of Technology. Popularyzuje wiedzę przede wszystkim na temat biotechnologii, ewolucji naczelnych i neuronauki. Interesuje się również teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Grand Press w kategoriach dziennikarstwo specjalistyczne i publicystyka. Autor wywiadów rzek: z prof. Jerzym Vetulanim „Mózg i błazen” oraz z prof. Bogdanem Wojciszke „Homo nie całkiem sapiens”. Napisał również „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”, za którą otrzymał nagrodę redaktorów portalu Mądre Książki. Dziennikarz działu Nauka/projektpulsar.pl.
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Społeczeństwo

Nie wyrzucamy, nie zgniatamy. Rusza system kaucyjny za butelki i puszki. Uwaga na pułapki!

1 października startuje w Polsce nowy system kaucyjny za butelki i puszki. Stopniowo przy sklepach pojawią się zwrotomaty lub butelkomaty, ale teraz czeka nas niezłe zamieszanie.

Cezary Kowanda
24.09.2025
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Świat

Rosyjska fabryka śmierci. Drony z Tatarstanu lecą nad Polskę. Czym to zniszczyć?

Rosyjskie drony, które przyleciały do Polski, wyprodukowano w Tatarstanie. To tam pełną parą działa ich fabryka, w której pracują egzotyczne cudzoziemki i patriotyczna młodzież.

Paweł Reszka, Timur Olevskiy
23.09.2025
null
Nauka

Spór o pochodzenie Słowian robi się coraz ciekawszy. Czy historię naprawdę trzeba pisać na nowo?

„Historię trzeba napisać na nowo”, „A jednak migracja”, „Badacze rozwikłali trudną zagadkę”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach. Tymczasem „sensacyjne” badania wyjaśniające pochodzenie Słowian jedynie odświeżyły toczony od XIX w. spór.

Agnieszka Krzemińska
20.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Kultura

Niezłomny Robert Redford. Zostawił po sobie więcej niż aktorski dorobek

Był aktorem, reżyserem, mecenasem niezależnego kina i politycznym aktywistą. Niezrównanym w każdej z tych ról.

Jakub Demiańczuk
23.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną