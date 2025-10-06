Nie tylko Nobel. Te nagrody to większe pieniądze i inne dyscypliny. Ale to nie wszystko

Konkurencyjne nowe nagrody imponują przede wszystkim pod względem finansowym. Czy jednak są w stanie zdetronizować ponadstuletni symbol naukowej chwały?

Dla wielu uczonych zdobycie Nobla jest ukoronowaniem kariery i ostatecznym dowodem uznania ich osiągnięć w świecie nauki. Jednak w ostatnich dekadach pojawiły się inne prestiżowe wyróżnienia. Niektóre z nich powstały, by wypełnić luki w dziedzinach pomijanych przez Komitet Noblowski. Niektóre oferują też wyższe nagrody finansowe. Mimo to, zdaniem samych laureatów, Nobel pozostaje niedościgniony – można przeczytać na stronie internetowej tygodnika „Nature”.

Nagrody Nobla i próg miliona

Konkurencyjne nowe nagrody imponują przede wszystkim pod względem finansowym. Tu liderem jest Breakthrough Prize, wręczana od 2012 r. za dokonania w dziedzinie nauk o życiu, fizyce i matematyce, która oferuje laureatom aż po 3 mln dol. Próg miliona (sama Nagroda Nobla to 1,2 mln dol.) przekraczają również takie wyróżnienia jak Tang Prize (1,6 mln dol. za badania dotyczące zrównoważonego rozwoju, nauk biomedycznych, sinologii oraz prawa), Nagroda Shawa (1,2 mln dol. za osiągnięcia na polu astronomii, nauk przyrodniczych i medycyny oraz matematyki), Millennium Technology Prize (1,17 mln dol.). Z kolei Nagroda Turinga (informatyka) oraz Kavliego (astrofizyka, nanonauka i neurobiologia) „warte” są po 1 mln dol.

Część spośród nich wypełnia oczywiste luki. Nobel nie obejmuje bowiem np. matematyki, technologii ani nauk o klimacie. Wiele wspaniałych odkryć nie ma więc szans na to najbardziej prestiżowe wyróżnienie – zauważa w rozmowie z „Nature” prof. Sara Seager, planetolożka z MIT, laureatka Nagrody Kavliego. I podaje przykład wybitnego amerykańskiego matematyka i meteorologa Edwarda Lorenza, pioniera teorii chaosu.

Jednak nowe wyróżnienia nie rozwiązują wszystkich bolączek systemu nagród naukowych. Wiele z nich – podobnie jak Noble – preferuje bowiem indywidualnych badaczy, podczas gdy nauka jest dziś najczęściej pracą zespołową.