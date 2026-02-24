Przejdź do treści
Piotr Rzymski
Piotr Rzymski
24 lutego 2026
Nauka

Patogeny dnia, nagłówki zakażone sensacją. Wirusy jako gwiazdy mediów to szkodliwa epidemia

24 lutego 2026
Co jakiś czas egzotyczny wirus lub bakteria zyskuje status gwiazdy serwisów informacyjnych – ma swoje pięć minut, alarmujące nagłówki i ekspertów „na gorąco”, po czym znika bez śladu. Co jakiś czas egzotyczny wirus lub bakteria zyskuje status gwiazdy serwisów informacyjnych – ma swoje pięć minut, alarmujące nagłówki i ekspertów „na gorąco”, po czym znika bez śladu. Tandem X Visuals / Unsplash
Co jakiś czas egzotyczny wirus lub bakteria zyskuje status gwiazdy serwisów informacyjnych – ma swoje pięć minut, alarmujące nagłówki i ekspertów „na gorąco”, po czym znika bez śladu. Zwykła wydmuszka, a jednak szkodliwa.

Pojawienie się infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 sprawiło, że choroby zakaźne zaczęły funkcjonować jako produkt medialny, który podlega prawom klikalności i krótkiej uwagi odbiorcy. W postpandemicznej rzeczywistości wzrost zainteresowania tematyką zakażeń jest siłą rzeczy zjawiskiem zrozumiałym, a wręcz – pożądanym. Problem zaczyna się wtedy, gdy rzetelna informacja ustępuje miejsca spektaklowi strachu, a epidemiologia przegrywa z dramaturgią.

W medialnej narracji egzotyczny patogen, nawet jeśli dobrze znany nauce, bądź lokalne ognisko, nawet, jeśli ściśle ograniczone, może być przyczynkiem do ogłaszania kolejnej pandemii. Strach sprzedaje się bowiem lepiej niż kontekst, a groźnie brzmiący nagłówek zatacza szersze koło niż materiał, który w rzetelny i spokojny sposób tłumaczy drogi transmisji patogenu.

Nagłówki zakażone sensacją

Modelowym przykładem tego zjawiska była niedawna fala doniesień o wirusie Nipah, znanym od ok. 30 lat. Patogen ten wymaga bardzo specyficznego, zwierzęcego rezerwuaru i wykazuje ograniczoną zdolność transmisji między ludźmi, w zasadzie wyłącznie możliwą poprzez bliski kontakt z wydzielinami osoby chorej. Ogniska Nipah od lat pojawiają się w tych samych regionach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Z punktu widzenia Europy nie stanowią realnego zagrożenia.

A jednak mediom wystarczyły dwa (sic!) przypadki zakażenia wirusem Nipah w Bengalu Zachodnim, by wirus awansował do roli potencjalnie pandemicznego zabójcy. Informacja kluczowa – że nie przenosi się łatwo i nie ma zdolności globalnego rozprzestrzeniania – przebiła się do opinii publicznej dopiero po tym, jak przez media, również polskie, przetoczyła się fala alarmistycznych materiałów. Straty? Zdezorientowani odbiorcy, zmęczeni eksperci i kolejny krok w stronę zobojętnienia na ostrzeżenia przed realnymi zagrożeniami.

Podobny mechanizm zadziałał latem 2025 r. przy podejrzeniu cholery w Polsce. Wykrycie nietoksynotwórczego szczepu bakterii – co jednoznacznie wykluczało zachorowanie na cholerę – nie przeszkodziło w tym, by przez kilka dni choroba straszyła z nagłówków. Informacja, która na etapie diagnostyki powinna pozostać w specjalistycznym obiegu, została wypchnięta do przestrzeni medialnej, generując niepotrzebny niepokój i frustrację środowisk zajmujących się epidemiologią i chorobami zakaźnymi.

W sierpniu 2024 r. krótką, lecz intensywną karierę medialną zrobił z kolei wirus Zachodniego Nilu. Powodem było jego wykrycie u martwych ptaków w Warszawie. To kolejny znany patogen, a na dodatek obecny w Europie od lat, przenoszony głównie przez komary, który w większości przypadków zakażeń u ludzi nie powoduje żadnych objawów. Jednak doniesienia o martwych krukach – częstych ofiarach tego wirusa – rozbudziły wyobraźnię o śmiertelnej zarazie, prowadząc niekiedy do zupełnie nieproporcjonalnych sugestii szeroko zakrojonego zwalczania komarów w Polsce. Patogen spełnił swoją rolę. Wywołał medialny szum, po czym zniknął, nie pozostawiając u odbiorców nic poza kolejnym przykładem informacyjnej nadprodukcji strachu.

Nie chodzi o to, by ignorować zagrożenia odległe geograficznie. W świecie globalnych podróży i zmian klimatu czujność jest konieczna. Różnica między czujnością a histerią polega jednak na proporcjach i kontekście. Rzetelna informacja powinna tłumaczyć, porządkować i uspokajać – nie eskalować emocje w imię klikalności.

Można by trochę się z tego wszystkiego pośmiać albo wzruszyć ramionami. Jednak problem z „patogenami celebrytami” polega na tym, że zabierają uwagę z zagadnień, przy których powinna ona pozostać. Choroby zakaźne stały się częścią ekonomii uwagi, w której wygrywa to, co egzotyczne, rzadkie i dramatyczne, a przegrywa to, co codzienne, realnie istotne i wymagające społecznego zaangażowania.

Nie Nipah, tylko… RSV i grypa

Gdyby zmierzyć zasięgi, z pewnością okazałoby się, że w tygodniu, w którym informowano w Polsce o „zagrożeniach” wirusem Nipah, patogeny takie jak syncytialny wirus oddechowy (RSV) czy wirusy grypy cieszyły się zdecydowanie mniejszym wzięciem. A to przecież one są wyzwaniem tu i teraz. Dane epidemiologiczne wskazują, że zapadalność na grypę z końcem stycznia przebiła tę obserwowaną w styczniu rok wcześniej – a przecież pamiętamy, jak dał nam w kość poprzedni sezon. Co więcej, w lutym prawdopodobnie przypadnie szczyt zachorowań na RSV, kolejnego niebezpiecznego przeciwnika, który przez dekady utożsamiany był niemal wyłącznie z wirusem małych dzieci. Dziś wiemy ponad wszelką wątpliwość, że jest on groźny dla każdego, kto – niezależnie od wieku – jest dotknięty deficytami odporności czy chorobami przewlekłymi. A szczególnie niebezpieczny jest dla seniorów – których mamy w kraju blisko 10 mln.

W przypadku patogenów „naszych” nie chodzi o politykę strachu – chodzi o skłanianie społeczeństwa do podejmowania działań zaradczych. Grypa i RSV to zakażenia, którym można zapobiegać przy pomocy szczepień – szeroko dostępnych, także w aptekach, i refundowanych wielu grupom, w tym osobom starszym. Ale rolę w zmniejszaniu ryzyka zakażenia i jego ciężkości odgrywać może także kilka innych czynników: zrównoważona dieta, ruch, higiena snu, rozsądek podpowiadający, by ograniczać kontakty z innymi, gdy ma się objawy infekcji oddechowej, oraz regularne mycie bądź dezynfekowanie rąk.

To właśnie takie tematy – a nie wyimaginowane z naszej pespektywy zagrożenia – powinny obecnie trendować w sieci. Tym bardziej że Sejm ogłosił 2026 r. rokiem profilaktyki. Czy to nie jest dobry moment, by media zaangażowały się bardziej w prozdrowotne akcje czy cykliczne programy poświęcone konkretnym problemom medycznym? Argument, że sensacja – w tym także sztucznie podsycana – lepiej się sprzeda, jest o tyle nietrafiony, że to przecież media kształtują treści trafiające do odbiorcy, a tym samym wpływają na jego kulturę i oczekiwania. Konsekwentnie stawiając na rzetelne, merytoryczne i wartościowe materiały, mogą więc budować klimat odpowiedzialnych informacji, w którym tanie sensacje będą postrzegane jako faux pas. Faktem jest, że to proces długotrwały – i stąd właśnie całe to uganianie się za szybkim zyskiem clickbaitingu.

Czytaj także: RSV, podstępny wróg dzieci i seniorów. Skuteczne szczepionki wreszcie na wyciągnięcie ręki

Nie handlujmy zaufaniem do nauki

A wszystko to dzieje się w czasach, w których jedni politycy budują sobie bazę wyborczą w oparciu o szkodliwą dla zdrowia dezinformację, a innym „zmiękła rura”, by do szkół wprowadzić edukację zdrowotną z prawdziwego zdarzenia – obowiązkową, z podręcznikiem przygotowanym przez interdyscyplinarne grono ekspertów, wykwalifikowaną kadrą i sztywnymi ramami programowymi. W czasach, w których wydatki na profilaktykę są w naszym kraju niższe niż unijna średnia, postrzega się ją jako koszt, a nie inwestycję, a część społeczeństwa przestała już rozumieć, jaki w ogóle jest jej sens.

Jest jeszcze jeden, szczególnie groźny skutek medialnej fetyszyzacji patogenów. Każdy alarm wokół egzotycznego wirusa czy bakterii uruchamia powtarzalny mechanizm informacyjny: sensacyjny przekaz szybko się multiplikuje, tworząc chaos poznawczy, który z kolei staje się idealnym polem działania dla środowisk spiskowych. Zaktywizowane budują narrację o zastraszaniu społeczeństwa i przygotowywaniu kolejnej p(l)andemii w imię zysków firm farmaceutycznych.

Paradoks polega na tym, że sensacyjny przekaz – nawet jeśli jest później prostowany lub krytykowany – idealnie wpisuje się w logikę algorytmów widoczności, które premiują emocje, a nie rzetelność. W efekcie dezinformacja rozchodzi się szybciej i szerzej niż rzeczowe, merytoryczne wyjaśnienia, pojawiające się z definicji z opóźnieniem. Krótkoterminowo zyskują na tym zarówno media, generujące ruch i przychody reklamowe, jak i środowiska wrogie profilaktyce, zwiększające swoje zasięgi. Traci społeczeństwo – zmęczone sprzecznymi komunikatami i coraz bardziej sceptyczne wobec głosów, które próbują porządkować rzeczywistość po tym, jak informacyjny ściek zdążył już wykonać swoją pracę.

Dlatego warto uczyć – i to już od poziomu szkoły podstawowej – jak odróżniać realne zagrożenia od medialnych wydmuszek. Choroby zakaźne to nie serial sensacyjny ani konkurs na najbardziej przerażający nagłówek. To codzienna praca naukowców, epidemiologów, diagnostów i lekarzy. A zaufanie do nauki jest zbyt cenną walutą, by roztrwaniać ją w pogoni za kolejnym patogenem dnia.

Piotr Rzymski

Piotr Rzymski

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, biolog środowiskowy i medyczny, współautor kilkuset publikacji naukowych, wykładowca i popularyzator nauki. Dyrektor Naukowy międzynarodowej sieci badawczej Universal Scientific Education and Research Network (USERN), ekspert unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), ekspert zewnętrzny WHO ds. toksyn sinicowych, sekretarz Polskiego Towarzystwa Limnologicznego. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i MNiSW. Nagrodzony tytułem Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia w kategorii Zdrowie Publiczne. Zdobywca Nagrody Głównej w konkursie Popularyzator Nauki. Od 2020 r. klasyfikowany w rankingu 2 proc. najlepiej cytowanych naukowców na świecie opracowywanym przez Uniwersytet Stanforda i wydawnictwo Elsevier. Od 1998 r. jeździ po świecie na koncerty The Rolling Stones. Kolekcjoner płyt gramofonowych, człowiek lasu i gór, od lat otoczony przez przygarnięte koty.

