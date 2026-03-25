Więcej niż tamy. Aktywność bobrów zatrzymuje znaczące ilości CO2. To ogromna korzyść

Międzynarodowy zespół naukowców udowodnił i opisał, w jaki sposób bobry i ich budowle wodne wpływają na zatrzymanie ogromnych ilości dwutlenku węgla.

Ciekawy artykuł na ten temat ukazał się w ostatnim wydaniu czasopisma „Communication Earth and Environment”. Prace prowadzili badacze z uniwersytetów w Birmingham i Wageningen oraz Uniwersytetu w Bernie w korytarzu rzecznym w północnej Szwajcarii, gdzie od ponad 10 lat trwa duża aktywność bobrów. Okazuje się, że bobry przekształcają koryta rzek w niezwykle wydajne zbiorniki dwutlenku węgla.

Naturalne zbiorniki CO 2

Zespół badawczy połączył dane hydrologiczne, analizy chemiczne, pobieranie próbek osadów, monitorowanie gazów cieplarnianych oraz modelowanie długoterminowe. Z badań wynika, że bobrowe tereny podmokłe mogą magazynować węgiel nawet w dziesięciokrotnie wyższym stopniu aniżeli podobne obszary rzeczne, ale bez aktywności bobrów. W ciągu 13 lat badany w Szwajcarii teren podmokły zagospodarowany przez bobry zgromadził szacunkowo 1194 tony węgla, co odpowiada 10,1 tony CO 2 na hektar rocznie.

Dr Joshua Larsen z Uniwersytetu w Birmingham, główny autor badania, powiedział: „Nasze wyniki pokazują, że bobry nie tylko zmieniają krajobrazy: w sposób zasadniczy wpływają one na retencję, czyli gromadzenie CO 2 , które przechodzi przez tereny, które zasiedlają. Spowalniając wodę, zatrzymując osady i rozszerzając tereny podmokłe, zamieniają strumienie w potężne zbiorniki węgla. To pierwsze tego typu badanie, które stanowi ważną szansę i przełom dla przyszłych rozwiązań klimatycznych w całej Europie”.

Bobry, inżynierowie klimatu

Budując tamy, bobry zalewają brzegi rzek, tworzą tereny podmokłe, zmieniają drogi wód gruntowych oraz zatrzymują duże ilości materii organicznej i nieorganicznej, w tym CO 2 . Badanie to sugeruje, że wysiłki na rzecz utrzymania populacji bobrów na odpowiednich terenach podmokłych mogą przynieść znaczące korzyści, ponieważ duże ilości węgla mogą zostać zatrzymane i przechowane, co zapobiega ich powrotnemu wejściu do atmosfery.

Węgiel jest blokowany, gdy osady rzeczne i martwe drewno gromadzą się na terenach podmokłych zbudowanych przez bobry. Naukowcy odkryli, że badane przez nich osady szwajcarskiej rzeki zasiedlonej przez bobry zawierały do 14 razy więcej węgla nieorganicznego i osiem razy więcej węgla organicznego niż otaczające je gleby leśne (węgiel nieorganiczny to związki węgla, które nie zawierają wiązań węgiel-wodór; są to głównie tlenki, węglany i wodorowęglany). Tereny podmokłe zmodyfikowane przez bobry działają więc jak niezawodne, długotrwałe pochłaniacze węgla – o ile ich tamy pozostają nienaruszone. Jednocześnie oszacowano, że tereny podmokłe powstające dzięki aktywności bobrów mogłyby zrekompensować aż 1,2–1,8 proc. rocznych emisji dwutlenku węgla w całej Szwajcarii, przynosząc korzyści klimatyczne bez aktywnej ingerencji człowieka, a także bez ponoszenia kosztów finansowych.

Uroczemu bobrowi, największemu gryzoniowi Eurazji, należy się jak najszybsza rehabilitacja, ponieważ w wielu miejscach uznaje się go za szkodnika, który zalewa ziemie uprawne i niszczy wały przeciwpowodziowe. To prawda, bobry zmieniają nadrzeczne krajobrazy, ale ich aktywność o wiele bardziej sprzyja przyrodzie oraz ludziom aniżeli szkodzi. Bobry na szczęście, po dekadach wspólnych działań ochronnych, coraz częściej wracają do rzek w całej Europie. I bardzo dobrze, niech wracają i niech budują swoje tamy i żeremia. Niech żyją bobry!