Niewydolność serca

Artykuł ukazał się w tygodniku POLITYKA we wrześniu 2013 r.

Śmierć 30-letniego Pawła zbulwersowała cały Gdańsk. Pojawiło się pytanie, czy to policja tak bije, czy ludzie po prostu umierają.

W gorące niedzielne południe 4 sierpnia 2013 r. biegł przez ogródki działkowe we Wrzeszczu przerażony mężczyzna. Ogródki między ulicami Grażyny i Wallenroda są jak knieje w środku miasta, gęste i duszne, otoczone kamienicami – ten mężczyzna wyglądał na zgubionego i uciekającego, był nietutejszy. Dopadł otwartych okien na parterze, próbował wejść do środka. No co jest? – pytał właściciel mieszkania. Zapamiętał tylko jedno słowo przybysza: zabiję, zabiję.

***

Niecałą dobę później, 5 sierpnia przed południem, ten mężczyzna już nie żył. Leżał w szpitalu, przywieziony w stanie krytycznym z komendy policji przy ulicy Białej we Wrzeszczu, nie odzyskał świadomości. Na chodniku ulicy Wallenroda zostało po nim trochę krwi, którą zmyły deszcze, kilka wypalonych zniczy i wydawało się, że to już wszystko. Jednak 17 sierpnia przeszedł przez dzielnicę marsz z hasłem „mordercy”. Ludzie mieli na sobie koszulki, na których ten zmarły przytulał córkę – zapalili znicze pod komendą na Białej. Już nie był nieznajomym, który zgubił się na działkach.

***

Nazywał się Paweł Tomasik, miał 30 lat, był taksówkarzem. Jego ojciec ma warsztat samochodowy, mama jest nauczycielką, dwie młodsze siostry i brat jeszcze się uczą. W niedzielę 4 sierpnia pędził ulicami Wrzeszcza radiowóz na sygnale, wjeżdżał na chodniki i w jednokierunkowe pod prąd. Brat i siostra Pawła szli z kościoła, cofnęli się pod ścianę kamienicy. Radiowóz wiózł Pawła, ale o tym nie wiedzieli. Z ogródków na Wallenroda do komisariatu na Białej jest kilkaset metrów – wszystko działo się w obrębie trzech ulic, ale ulice są we Wrzeszczu jak plemiona: Paweł Tomasik znany na Białej, gdzie jego rodzice mają dom obok komendy, na Wallenroda był już obcy. Paweł ostatnio ostro pił i nie mieszkał z rodzicami.

***

W niedzielę 4 sierpnia przyszli do Tomasików dwaj policjanci z Białej po cywilnemu. Powiedzieli, że zatrzymali Pawła na próbie włamania, Paweł zachowywał się bardzo agresywnie, a obecnie przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. Czy chorował, brał narkotyki, pił? – pytali policjanci. Ojciec Pawła, Władysław, krążył po mieszkaniu, nie wiedząc, czego szuka, wreszcie znalazł trzy tabletki walidolu. Ale właściwie, co się stało, jakie włamanie, jaki krytyczny? – pytał. Policjanci wyjaśniali, że Paweł się z kimś pobił, na komendę wzięli go pobitego. Więcej nie mogli powiedzieć dla dobra śledztwa.

***

Wstyd byłoby ojcu fotografować syna w takim stanie, nawet nie wyjął telefonu. Paweł leżał podłączony do maszynerii podtrzymującej życie, ale jedynym znakiem życia, jaki dawał, były gwałtowne ruchy aorty w ramieniu. Obrzęk mózgu, złamany nos, krwawe plamy na biodrach, ramionach, kolanach, obita twarz i ucho. Ojciec mówił od tej pory: zbita pięścią twarz, skóra popękana od uderzeń kostkami dłoni. Nazajutrz, 5 sierpnia, jako przyczynę śmierci podano niewydolność krążenia i oddychania. W południe na szpitalnym korytarzu stali ojciec z synową, z rzeczami dla Pawła, ale dowiedzieli się, że umarł godzinę wcześniej – w ogóle nie podjął czynności życiowych. Miał 2 promile alkoholu we krwi.

***

Ostatnio życie Pawła pędziło na oślep, rodzice o tym wiedzieli. Było kilka w miarę dobrych lat, ale niedawno Paweł wyprowadził się z mieszkania od żony i córki. Krążył po mieście swoim taksówkarskim Mercedesem, trochę pracował u ojca w warsztacie, a wieczorami przyjeżdżał do rodziców na Białą albo do żony – widzieć się z córką. Nie wychodził, póki mała nie zasnęła. A potem niknął w mieście, w wynajętej kawalerce. Ojciec wszystko o nim wiedział – po cichu miał Pawła na oku. Nie mogło być tak, żeby ten chłopak – który zawsze słuchał ojca, umiał odkładać pieniądze, nigdy nie niszczył zabawek, bezboleśnie przeszedł burze dorastania – zmarnował się przez alkohol, bo nagle pokochał picie. Paweł był dumny – z żoną nie mieszkał, z rodzicami też nie chciał. Może miał żal, że nie ratują jego małżeństwa?

***

Po śmierci Pawła płakał cały warsztat samochodowy, wszyscy mechanicy. Przed różańcem za duszę Pawła wspólnik zapytał Tomasika, czy był na Wallenroda zobaczyć miejsce, gdzie Paweł się zgubił we własnej głowie i próbował wrócić przez czyjeś okno. Szli ulicą Wallenroda we Wrzeszczu – bardzo czujną ulicą, jak zauważył Tomasik, bo z wielu okien przyglądali im się ludzie. Skoro mieli taki zwyczaj, musieli też widzieć, co się stało z Pawłem. W niedzielny upał dwaj wezwani przez telefon policjanci przeprowadzili skutego kajdankami mężczyznę z działek na ulicę. Oni byli bardzo młodzi, przejęci zadaniem, on szedł spokojnie, dał się zamknąć w radiowozie. Potem nagle wyskoczył w kajdankach i biegł, wykrzykując: zabiję, zabiję. Policjanci dogonili, powalili go na chodnik. Pan Z widział, jak go katowali. Młody Y twierdził, że Paweł to jego kolega, i tak – policja go tłukła. Pani X widziała, jak jeden siedział mu na plecach i tłukł pięściami po głowie. Drugi tańczył wokół i bił pałką po nerkach. Ale pani X przez kilka kolejnych nocy znowu śpiewała alkoholowe pieśni w mieszkaniu. To był pana syn? – pytała Tomasika ulica Wallenroda – pod tamtym samochodem leży jego but.

***

Tydzień po śmierci Pawła Władysław Tomasik złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów ze swojej ulicy. Komenda z Białej kiedyś naprawiała radiowozy w jego warsztacie. Znał kilku z tych chłopaków z widzenia. Cały ten rejon położony wzdłuż torów kolejki trójmiejskiej był szemrany, tu zawsze było dużo roboty dla policji. Ale Paweł nie był żadnym bandytą – mówił ojciec – tylko miał ostatnio poważne kłopoty osobiste. Jeżeli narobił głupot na Wallenroda, po pijanemu pchał się komuś do okna, trzeba go było wziąć na dołek, postawić zarzuty, osądzić. Co się stało, że nagle stan krytyczny? Dzieci wiedziały, że za winy muszą ponieść karę, mówił ojciec Pawła, tak je z żoną wychowaliśmy. Ale czy można by nie organizować już marszów przez dzielnicę? – pytał komendant policji z Białej, który zaprosił ojca Pawła na rozmowę do komisariatu. Jego chłopcy się denerwowali przez marsze, tracili motywację do służby. Poza tym – ostrzegł komendant Tomasika – zaraz inni zaczną piec przy tej śmierci swoje pieczenie.

***