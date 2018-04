Szwedzi jako pierwsi naładują samochody elektryczne z szyny w jezdni

W pobliżu lotniska Arlanda niedaleko Sztokholmu ruszył pierwszy na świecie system ładowania samochodów elektrycznych z szyny umieszczonej w drodze. Ma tylko dwa kilometry i znajduje się na bocznej drodze, więc to na razie jedynie test. Ale Szwedzi mają nadzieję, że to jedna z technologii, które pozwolą im osiągnąć cel ograniczenia zapotrzebowania na paliwa kopalne w transporcie o 70 proc. do 2030 roku.

To nie są pierwsze testy systemu ładowania pojazdów elektrycznych w drodze. Co więcej, nie pierwsze nawet w samej Szwecji. Już w 2016 roku Scania zelektryfikowała dwukilometrowy odcinek autostrady E16 w pobliżu miasta Gävle za pomocą pantografów. Liczne miasta testują też podobne rozwiązania oraz pętle indukcyjne ładujące autobusy.

Wciąż zbyt długi czas ładowania e-samochodów w trakcie postoju

Elektryfikowanie dróg i ładowanie samochodów podczas jazdy ma rozwiązać jeden z największych problemów, czyli długi czas ładowania aut w trakcie postoju (jeszcze większym problemem jest to, że często tego postoju nie ma gdzie zrobić, bo infrastruktury do ładowania jest jak na lekarstwo). Choć w ostatnich latach uległ on istotnemu skróceniu, to wciąż skutecznie odstrasza od korzystania z e-samochodów w długich podróżach.

Jednak powszechne zastosowanie takiej technologii poza miastami to melodia odległej przyszłości – znacznie odleglejszej niż rozpowszechnienie e-samochodów. Prędzej może zostać zastosowana w transporcie ciężarowym, ale najlepsze perspektywy ma w miastach.

Szyna pod prądem

Technologia zastosowana w eRoadArlanda jest w gruncie rzeczy prosta i nie różni się wiele od sposobu napędzania większości linii metra na świecie, tzw. trzeciej szyny. Szyna pod napięciem (w transporcie kolejowym – trzecia, obok dwóch, po których jedzie skład) znajduje się zwykle blisko gruntu, a prąd jest pobierany za pomocą specjalnych odbieraków zamontowanych na wagonach.