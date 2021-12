Mały wielki van

Każdy, kto używa w pracy pojazdu dostawczego, wie, jak istotne jest dopasowanie jego rozmiaru i funkcjonalności do konkretnej pracy. Dlatego Mercedes-Benz zdecydował o wprowadzeniu na rynek nowego modelu Citana – małego vana, którego pierwsza wersja pojawiła się już w 2012 roku. W tym roku zaprojektowany od nowa, kompaktowy z zewnątrz, ale przestronny w środku pojazd dołączył do dużego Sprintera i średniego Vito.

Nowy Citan jest logicznym dopełnieniem naszego portfolio – chcemy, żeby nasi klienci mogli dopasować pojazd dokładnie do swoich potrzeb, a nie każdy w swojej działalności potrzebuje dużego czy średniego vana – mówi Grzegorz Sawicki, dyrektor sprzedaży i marketingu Mercedes-Benz Vans w Polsce. – Jednocześnie nie chcieliśmy iść na żadne kompromisy, jeśli chodzi o jakość typową dla marki, a także bezpieczeństwo oraz funkcjonalność i – nie zapominajmy – design pojazdu, który nosi gwiazdę na masce. Dlatego zaprojektowaliśmy go zupełnie na nowo – specjalnie dla profesjonalistów.

Większy w środku niż na zewnątrz Każdy, kto oglądał kultowy serial „Doktor Who”, wie, że główny bohater poruszał się po wszechświatach budką telefoniczną Tardis, której główną cechą było to, że w środku była większa niż z zewnątrz. Dokładnie to samo jest z nowym Citanem – ten kompaktowy pojazd, który bez problemu wciśnie się w najmniejsze miejsce parkingowe, w środku jest w stanie pomieścić zaskakująco dużo. Mierzący 4498 mm samochód nawet w wariancie z rozstawem osi 2716 mm oferuje znacznie więcej miejsca w porównaniu z poprzednim modelem – na przykład w furgonie długość przestrzeni ładunkowej wynosi 3,05 metra (w wersji z ruchomą ścianą działową), a objętość to 2,9 m3. Dodatkowe możliwości efektywnego wykorzystania przestrzeni dają rozmaite praktyczne detale, jak np.: opcjonalna składana kratka za fotelem pasażera, który można złożyć na płasko

drzwi przesuwne nawet po obu stronach przestrzeni załadunkowej (opcja)

liczący aż 451 mm szerokości i 1059 mm wysokości otwór po odsunięciu drzwi bocznych (w wersji długiej szerokość ta wynosi 615 mm)

niski – na wysokości 59 cm – próg załadunkowy z tyłu

dwuskrzydłowe tylne drzwi, które można zablokować pod 90 st. lub rozchylić do 180 st. na boki

Sprytny i komfortowy pomocnik Projektując Nowego Citana, inżynierowie mocno wzięli pod uwagę charakter pracy użytkowników i ich różne potrzeby. Bez względu jednak na rodzaj działalności dzień spędzony za kierownicą pojazdu dostawczego bywa ciężki – czy chodzi o dostawy towaru do sklepu, czy pracę serwisanta, przewóz osób, czy materiałów budowlanych. Stąd duży nacisk na komfort i wsparcie kierowcy charakterystyczne dla marki Mercedes-Benz. Tu warto przede wszystkim wymienić: wygodny fotel w czterech różnych wersjach, w tym szczególnie komfortowy z regulacją wzdłużną, wysokościową i pochylenia oparcia

niski poziom hałasu dzięki skutecznemu wygłuszeniu

dostępną już w standardzie klimatyzację manualną i radio DAB

funkcjonalne i intuicyjne wnętrze zaprojektowane w sposób typowy dla samochodów użytkowych Mercedes-Benz

Mocny i wydajny zawodnik Nowy Citan oprócz swojej funkcjonalności, komfortu i atrakcyjnego wyglądu jest jednak przede wszystkim nowoczesnym samochodem. Dlatego Mercedes-Benz przeznaczył dla modelu całą gamę oszczędnych i wydajnych silników, pozwalających na dynamiczną i ekonomiczną jazdę. I tak na przykład silnik wysokoprężny o mocy 85 kW do furgonu posiada funkcję overpower i overtorque, która na krótko może zapewnić do 89 kW mocy i 295 Nm momentu obrotowego. To sprawia, że manewry wyprzedzania są jeszcze łatwiejsze. Pełna gama obejmuje: dla Citana furgonu trzy silniki diesla: 55 kW/75 KM, 70kW/95 KM i 85 kW/116 KM, oraz dwa benzynowe: 75k W/102 KM i 96 kW/131 KM

55 kW/75 KM, 70kW/95 KM i 85 kW/116 KM, oraz 75k W/102 KM i 96 kW/131 KM dla Citana Tourera jeden silnik diesla: 70 kW/95 KM, oraz dwa benzynowe: 75 kW/102 KM i 96 kW/131 KM Do tego dodajmy starannie zestrojone w ramach drobiazgowych testów pojazdu zawieszenie – sprężyny, amortyzatory i stabilizatory Citana – i uzyskamy auto, w którym DNA Mercedesa znajduje odzwierciedlenie nawet we właściwościach jezdnych. Furgon został zoptymalizowany pod kątem dużej ładowności. Oznacza to, że nawet przy dużym obciążeniu zachowuje na drodze dużą stabilność. Tourer z kolei jest zoptymalizowany pod kątem transportu pasażerskiego i dlatego w jego wyposażeniu inżynierowie większy nacisk położyli na komfort.