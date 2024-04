Trendy w stolarce okiennej w 2024 roku

Wybór okien to decyzja na lata. W tym zakresie nie ma sensu ulegać modzie, lecz wybrać takie rozwiązania, które okażą się funkcjonalne i ponadczasowe. Niemniej jednak warto śledzić trendy, by dopasować je do własnych oczekiwań. W 2024 roku to przede wszystkim dbałość o środowisko naturalne, energooszczędność i praktyczne rozwiązania. Nie bez znaczenia pozostaje nowoczesne wzornictwo będące dopełnieniem stylu całego budynku, co pozwala na stworzenie harmonijnej i atrakcyjnej wizualnie całości. Istotne jest także zastosowanie materiałów wysokiej jakości, które zapewnią trwałość i skuteczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Więcej światła Od wielu lat dominującym trendem architektonicznym w budownictwie jednorodzinnym są duże przeszklenia i panoramiczne okna tarasowe. Zapewniają one znakomite doświetlenie wnętrza, co korzystnie wpływa nie tylko na optyczne powiększenie przestrzeni, ale przede wszystkim ma dobroczynny wpływ na nasze samopoczucie. Aluminium wchodzi na salony Duże, minimalistyczne okna na wymiar, idealnie dopasowane do projektu architektonicznego domu to nie mrzonka. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu konstrukcji aluminiowych, które pozwalają na tworzenie dowolnych form i kształtów, a dodatkowo są niezwykle solidne i odporne na warunki atmosferyczne. Współczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na połączenie w jednym projekcie okien aluminiowych i PVC, dzięki czemu wybierzemy najkorzystniejsze ekonomicznie rozwiązania przy zachowaniu spójności wizualnej. To rozwiązanie staje się coraz popularniejsze wśród osób, które właśnie podejmują decyzję o budowie domu. Drzwi do ogrodu Chyba każdy z nas marzy o salonie połączonym z tarasem czy z ogrodem. Jest to możliwe dzięki drzwiom tarasowym w systemie HST, czyli drzwiom unoszono-przesuwnym, które zastąpiły tradycyjne drzwi balkonowe. HST zapewnia komfortowe przejście z pomieszczenia na zewnątrz, także dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Sprawnie i lekko działają, a ich wielkość pozwala na przyglądanie się pięknym widokom w całej okazałości. Inne rozwiązanie stanowią drzwi uchylno-przesuwne PSK, które są bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, ale też świetnie sprawdzą się jako wyjście na taras.

Liczą się detale Minimalizm i prostota formy to ponadczasowy trend. Okna zaprojektowane w ten sposób będą pasować do różnych stylów aranżacyjnych, od nowoczesnych po klasyczne. Uniwersalne rozwiązania zachowają swoją funkcjonalność i estetykę przez wiele lat. Istotną rolę odgrywa tutaj samo wykonanie stolarki okiennej. Zgrzew naroży wykonany metodą bezwypływkową V-Perfect to nie tylko precyzja, ale też estetyka – element ten jest prawie niewidoczny dla oczu, a jednocześnie zapewnia szczelność okna. Okna spójne kolorystycznie Odpowiednio dobrany kolor pomoże podkreślić architekturę budynku i dodatkowo wzbogacić estetykę. Niezależnie od aktualnych trendów należy wziąć pod uwagę styl i charakter domu, a także jego otoczenie. Do domu w stylu klasycznym sprawdzą się okna w stonowanych kolorach, takich jak biel, krem czy szarość. Te kolory są ponadczasowe, eleganckie i pasują do wielu rodzajów elewacji. Z kolei w domach zbudowanych w stylu nowoczesnym, można wybrać odważniejsze kolory okien, jak choćby czarny, antracytowy czy złoty. Dodadzą one charakteru i nowoczesności, podkreślając styl budynku. Ciemne kolory są przy tym obecnie niezwykle modne. Aktualnie trendem jest wybór innego koloru okien na zewnątrz, a innego wewnątrz, tak zwany bikolor, co gwarantuje idealne dopasowanie. Warto zdecydować się na producenta, który nie ogranicza nas w tym zakresie. W ofercie WIŚNIOWSKI znajduje się ponad sto kolorów, zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród nich kolekcja Home Inclusive 2.0, która pozwala na stworzenie spójnego wzorniczo zestawu bram, okien, drzwi i ogrodzeń marki WIŚNIOWSKI. To 16 szlachetnych barw z unikalną metaliczną strukturą 3D. Ochrona przed słońcem Słońce, silny wiatr czy opady deszczu sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na wyposażenie okien w rolety zewnętrzne, które chronią dom przed warunkami atmosferycznymi, zapewniając spokój i odpoczynek. Dodatkowo – rolety chronią przed nadmiernym nagrzewaniem latem i wychłodzeniem zimą. Posiadają też inne właściwości, m.in. stanowią ochronę przed włamaniem, zabezpieczają przed aktami wandalizmu, chronią prywatność i zapewniają ciszę. Wybierając rolety elektryczne warto zwrócić uwagę na to, by pracowały cicho. Rolety PROTECTA wyposażone w napędy Somfy gwarantują bezawaryjne działanie i ochronę przed hałasem, a ponadto wytrzymują tysiące cyklów podnoszenia i opuszczania rolet. To rozwiązanie na lata. Zadbaj o ciepło Przy wyborze okien należy pamiętać, że okna odpowiadają za 30% utraty ciepła z budynku. Odpowiednio dobrane okna mają znaczący wpływ na codzienne życie, zarówno, jeśli chodzi o komfort, jak i ekonomię. Poziom izolacji okna określa tzw. współczynnik przenikania ciepła [U] wyrażony w W/m2K. Im niższa jest wartość U, tym cieplejsze jest okno. Wartość współczynnika przenikania ciepła nie powinna być wyższa niż 0,9 W/m2K. W przypadku okna WIŚNIOWSKI PRIMO 82 wynosi ona nawet 0,76 W/m2K, a dla systemów podnoszono przesuwnych HST PRIMO SkymotionMax już od 0,69W/m2K. To istotna kwestia, na jaką zwracają uwagę kupujący, zwłaszcza w kontekście możliwości uzyskania dofinansowania na termomodernizację, ale także ochrony środowiska.