Edwin Bendyk Oburzeni młodzi Razem w pojedynkę Milenialsi, pokolenia X, Y, Z, cyfrowi tubylcy – próbujemy ich nazywać, pokazując, jak niewiele rozumiemy. Młodzież się budzi i burzy wkurzona na bałagan, jaki zrobili dorośli.

Andrzej Hulimka/Forum W obronie klimatu młodzi ludzie protestowali również w Warszawie. Strajk dla Ziemi, w którym uczestniczyło ok. 1,5 mln głównie młodych ludzi w ponad 100 krajach, zainicjowała Greta Thunberg. 16-letnia dziś Szwedka stwierdziła w sierpniu ub.r., że nie ma sensu chodzić do szkoły, skoro urządzony przez dorosłych świat zmierza do ekologicznej katastrofy. Zamiast uczyć się faktów, których nie respektują sami nauczyciele, rodzice i politycy, czas wziąć sprawy w swoje ręce. Nastolatka ogłosiła więc strajk i od nowego roku szkolnego zamiast na lekcje poszła pod szwedzki parlament.

Jeśli w ramach obecnego systemu nie można znaleźć rozwiązań, być może należy zmienić system”, mówiła w grudniu w Katowicach. Za Szwedką podążyli inni nastolatkowie na świecie, również w Polsce, gdzie do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego zgłosiło się kilkadziesiąt miejscowości. Ale przecież młodzież zaskakiwała już wielokrotnie. W 2012 r. to głównie młodzi ludzie protestowali przeciwko porozumieniu ACTA, broniąc „wolnego internetu”. W dziesiątkach polskich miast na ulice wyszło ok. 100 tys. demonstrantów. Wygrali – ACTA w wyniku stanowiska Parlamentu Europejskiego trafiło ad acta. Gdy w 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość po wygranych wyborach zaczęło niszczyć Trybunał Konstytucyjny i demokrację, irytowaliśmy się, że na demonstracjach brakuje młodzieży. Gdy jednak zaczęły się sejmowe kombinacje z ustawą antyaborcyjną, na ulice wyszedł Czarny Protest, na którym młodych już nie brakowało. A potem latem 2017 r. pojawili się znowu w obronie sądów, wyraźnie jednak zirytowani paternalizmem i seksistowskimi dowcipami, jakimi raczyli ze sceny zgromadzonych starzy liderzy walk o wolność i demokrację. To jest nasz czas Potrafią być pryncypialni, jak Sebastian Słowiński i Julia Minasiewicz. Laureaci olimpiady filozoficznej nie przyjęli w ub.r. wyróżnień od ówczesnej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz za to m.in., że nie objęła patronatem Parady Równości. Fanaberia? Nie, przynajmniej dla ludzi takich jak oni lub Jakub Karpiński, lubelski licealista, który z równym zapałem angażował się w 2017 r. w swoim mieście w organizację protestów w obronie sądów i w 2018 r. w organizację Marszu Równości. Podczas Salonu POLITYKI w Lublinie w listopadzie ub.r. mówił w obecności prezydenta miasta: – Jestem tu i biorę udział w tej dyskusji również po to, żeby pokazać swoim kolegom, młodym ludziom, że to jest nasz czas. Jeśli my się nie weźmiemy do roboty, to nikt nie zrobi tego za nas. Przy okazji wytłumaczył obecnym na sali, że owszem, inwestycje w przedszkola, szkoły i infrastrukturę są ważne, ale szkoła to nie budynek, tylko ludzie się w niej znajdujący. I trzeba więcej inwestować w relacje między nimi, bo z tym jest bardzo słabo. Sebastian, Julia, Jakub – czy zapowiadają narastający ferment wśród młodych, czy są tylko wyjątkami w masie rówieśników, nieinteresujących się polityką ani życiem społecznym? Statystyki przecież nie oszukują. Pełnoletnia młodzież jest grupą najmniej chętnie chodzącą głosować; tak było w 2015 r. podczas wyborów do parlamentu i w 2018 r., gdy wybieraliśmy władze lokalne. Jakub Karpiński nie kwestionuje statystyk, przyznaje, że młodzież nie interesuje się wyborami, przekonuje jednak, że liczy się każdy głos, że znaczenie mają konkretne postawy pojedynczych ludzi, którzy mogą swym przykładem pokazać możliwość zmiany i wywołać lawinę. Przekonanie młodego lublinianina potwierdza Zuzanna Świerszcz, licealistka z Zamościa, jedna z organizatorek Młodzieżowego Strajku Klimatycznego: – Mimo że jesteśmy młodzi, mamy swoje zdanie i nie pozwolimy na niszczenie naszej przyszłości, bo to my będziemy w tym zniszczonym świecie żyć, to nasze dzieci będą się w nim wychowywać. Jeżeli teraz się nic nie zmieni, to potem będzie już za późno. Nie damy sobie teraz wmówić, że jesteśmy zbyt mali, żeby coś zmienić. Jeżeli Greta, jedna 16-latka z zespołem Aspergera, była w stanie trafić na czołówki największych gazet na całym świecie, to co jesteśmy w stanie zrobić razem, jeśli połączymy siły i rzeczywiście będziemy walczyć o to, co dla nas ważne? Kilkaset kilometrów od Zamościa, w Ostródzie, Sebastian Radzimiński, uczeń technikum organizujący Strajk w swoim mieście, wyjaśnia: – Gdyby nie Greta, to pewnie nie byłoby nas. Nie wiem, czy ktoś odważyłby się powiedzieć o tym głośno, wyjść przed ważny urząd. Wielki szacunek dla Grety, że coś takiego zaczęła i nie dała się potem zdemotywować. My działamy już po to, żeby problem został zauważony. Jesteśmy młodym pokoleniem, jesteśmy społecznikami, którzy mogą zmotywować inne osoby do działania. Osamotnieni W tle za tym indywidualnym entuzjazmem kryje się gęsta sieć współpracy łączącej wysiłki kilkudziesięciu grup w całej Polsce. Antoni Wiśniewski-Mischal, organizator Strajku z warszawskiego Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia, podsumowuje: – Jesteśmy zachwyceni tym, ile osób przyszło i się zaangażowało, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Pracowaliśmy na to bardzo ciężko, organizacja i współpraca z policją i z miastem były na bardzo wysokim poziomie. W całej Polsce demonstrowało kilkadziesiąt tysięcy osób. To oznacza, że byliśmy największą demonstracją ekologiczną w historii Polski. Co dalej? – W niedzielę po strajku spotkaliśmy się w Warszawie. Rozmawialiśmy przez wiele godzin o tym, jak podtrzymywać współpracę. Mamy kanał informacyjny, który obejmuje organizatorów strajków w całej Polsce. Teraz zaczynamy restrukturyzację, przyjmujemy nowych ludzi. Każde z miast, które brało udział w strajku, zachowa swoją autonomię, bo my jesteśmy ruchem, a nie organizacją. Każdy ma te same prawa, nie mamy liderów ani hierarchii. Myślimy o tym, żeby organizować się na poziomie międzynarodowym, komunikowaliśmy się już z komórkami z zagranicy. Jeśli chodzi o działania programowe, chcemy m.in. postawić na edukację – wyjaśnia Wiśniewski-Mischal. Pytanie tylko, kto ich nauczył współpracy, skoro z badań wynika, że szkoła uczy – jak to stwierdził dosadnie przed laty prof. Janusz Czapiński – „patologicznego indywidualizmu”? Odpowiedź proponuje prof. Krystyna Szafraniec, badaczka młodzieży z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Szafraniec jest autorką raportu „Młodzi 2011”, który powstał z inicjatywy Michała Boniego, wówczas ministra w Kancelarii Premiera. Właśnie ukazało się nowe opracowanie „Młodzi 2018”. Do opisu sytuacji młodego pokolenia badaczka używa określenia „socjalizacja pod własnym nadzorem” – po prostu młodzi uczą się życia na własną rękę, nie mogąc liczyć ani na beznadziejną pod tym względem szkołę, ani na bezradnych rodziców. Szukają wzorów w kulturze popularnej, czerpiąc energię z naturalnej dla swego wieku potrzeby sensu, budowania tożsamości i przynależności, rozpoznawania co dobre, a co złe. Tezę o osamotnieniu młodzieży potwierdza dr Łukasz Jurczyszyn, socjolog badający procesy radykalizacji (koordynujący europejski projekt DARE poświęcony temu właśnie problemowi). Jurczyszyn prowadził dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich badania wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Miały wyjaśnić stosunek do „innych” – uchodźców i imigrantów. Przy okazji wyszło na jaw, jak bardzo jego respondenci są osamotnieni. – Dziwili się, że w ogóle ktoś do nich przyjechał i chce poważnie z nimi rozmawiać, czasami rozładowanie atmosfery nieufności zajmowało wiele czasu. A potem okazywało się, że gdy tylko potraktuje się ich podmiotowo, jak partnerów, to potrafią formułować myśli, zajmować stanowisko i dyskutować o najtrudniejszych problemach. Już wiele lat temu opracowanie „Biała księga młodzieży polskiej”, ogłoszone w 2005 r. przez prof. Barbarę Fatygę, pokazało, że dorośli w swych opowieściach o młodych posługują się zamiast wiedzy stereotypami, które często są projekcją problemów świata dorosłych. I tak 44 proc. dorosłych badanych uważało, że jednym z ważniejszych problemów młodzieży są relacje międzyludzkie, a wśród młodych tylko 7 proc. wskazywało na ten sam problem. Odwrotnie układały się proporcje przy kwestii infrastruktury, zwłaszcza komunikacyjnej: o ile tylko 12 proc. dorosłych uważało, że dostęp do niej jest ważnym problemem młodzieży, o tyle wśród młodych odsetek ten wynosił 40 proc. O tym, że niewiele się zmieniło, świadczy temat dyskusji, jaką umieszczono latem 2018 r. w programie konferencji Kulturalna EduAkcja Warszawy: „Jak zachęcić młodzież do uczestnictwa w kulturze?”. Szczęśliwie oprócz ekspertów wśród uczestników znalazły się także uczennice, które – mówiąc obcesowo – po prostu rozjechały seniorów. Bo jak można mówić o problemie z uczestnictwem młodych w kulturze, skoro w Warszawie samych festiwali teatralnych organizowanych przez uczniów szkół ponadpodstawowych jest 28? Z badań, jakie przeprowadziło warszawskie Biuro Kultury, wynika, że raczej większym problemem jest nieuczestnictwo w kulturze dorosłych warszawiaków. Dla większości z dorosłych podstawowym sposobem doświadczania kultury wciąż jest oglądanie telewizji. Dla młodych głównym medium jest internet, i to głównie internet mobilny: ze smartfona korzysta 8 z 10 internautów w wieku 9–17 lat. To powoduje, że nie ma już sensu różnicowanie światów online i offline, młodzi zamieszkują „przestrzeń hybrydową”, w której informacja jest dodatkowym wymiarem uzupełniającym wymiary przestrzenne. To zanurzenie młodych w sieci jest źródłem kolejnych stereotypów składających się na mit „cyfrowego tubylcy”, biegłego we wszystkich tajnikach cyfrowej komunikacji. Ogłoszone niedawno wyniki badań EU Kids Online dla Polski pokazują, że cyfrowe kompetencje młodych Polaków, mimo powszechnego korzystania z internetu, są raczej umiarkowane. Federacja plemion Jacy więc są młodzi dziś? Czy można uwolnić się od stereotypów? Prof. Szafraniec zauważa, że młodzi nie tworzą jakiejś spójnej całości, a raczej federację plemion. Dlatego ciągłe posługiwanie się kategorią „pokolenia”, dobrą dla społeczeństwa masowego, niewiele już znaczy. Można posłużyć się opisem młodego pokolenia zaproponowanym w 2016 r. przez agencję

