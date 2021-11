Trudno oprzeć się wrażeniu, że tzw. dobra zmiana nadal nadużywa aborcji w grze politycznej, ale tak, aby postulat „urodzić, ochrzcić, pochować” pozostał spełniony.

Pan Kaczyński (jak wiadomo, osoba wielce doświadczona w posiadaniu i wychowywaniu dzieci) postulował (w 2016 r.), by „nawet przypadki ciąż trudnych, gdy dziecko jest skazane na śmierć, zdeformowane, kończyły się porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię”. Zapewne słowa te stymulowały pokaźną (ponad 100 głów) grupę posłów (w większości z PiS) do podpisania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niezgodny z konstytucją przepisu ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r., stanowiącego, że aborcja jest możliwa, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

„Eugenika” i prawa kobiet

Trzeba adekwatnie cytować zakwestionowany przepis, ponieważ bardzo często trywializuje się problem, powiadając po prostu o wadach płodu, gdy tymczasem sprawa dotyczy tzw. wad letalnych. Inną manipulacją, a przynajmniej nieporozumieniem, jest opowiadanie o tzw. aborcji eugenicznej (także przez p. Dudę i p. Morawieckiego). Pomijając wątpliwe rozumienie eugeniki przez Galtona (idea doskonalenia gatunku ludzkiego poprzez selektywne rozmnażanie osobników o pożądanych cechach i eliminowanie z puli genetycznej osób o cechach niepożądanych) i nazistowskie praktyki np. sterylizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, termin „eugenika” został też użyty w 1919 r. przez Margaret Sanger, amerykańską działaczkę na rzecz praw kobiet. Miała na myśli, co wyraźnie stwierdziła, świadome planowanie rodziny, m.in. poprzez możliwość usunięcia płodu z powodu jego nieusuwalnych wad.

Nie ma to nic wspólnego z eugeniką w niewątpliwie złym sensie, nie mówiąc już o tym, że ani Sanger, ani współczesne projekty dopuszczające aborcję z powodu letalnych wad płodu nie zalecają przymusowego usuwania ciąży w takich przypadkach, ale jedynie dopuszczają taką możliwość. 22 października 2020 r. grono obradujące pod przewodem mgr Przyłębskiej zadośćuczyniło antyaborcyjnemu wnioskowi.

Jego Ekscelencja powtórzył cytowane „przemyślenie” w maju 2021 r.: „Po śmierci ojca, matki i brata często bywam na cmentarzu, mijam tam groby dzieci kilkudniowych. To mi nasunęło myśl, że można takie dziecko ochrzcić, pogrzebać, nadać jakąś pamięć – jeśli jest taka wola rodziców”. Kojarzenie pamięci o rodzicach czy bracie (któremu nadaje się rangę w bardzo szczególny i kosztowny publicznie sposób) z wolą rodziców dziecka urodzonego pod przymusem i zmarłego w cierpieniach zasługuje na analizę psychiatryczną, ale pozostawię to bez dalszych komentarzy.

Czytaj też: Patriarchat się skrapla, ale mamy parasolki

Aborcja i relatywizm moralny

Powyższe stanowi kontekst (jego część) śmierci 30-letniej Izy w szpitalu w Pszczynie, zmarłej z powodu sepsy powstałej w związku z obumarciem płodu w jej łonie. Wiadomo, że płód był obarczony wadami, a ciąża zagrożona. Lekarze o tym wiedzieli i poinformowali pacjentkę nawet o możliwości wystąpienia sepsy. Wykluczyli jednak możliwość aborcji, gdyż nie dopuszczają tego obowiązujące przepisy.

Zdaniem zmarłej (informowała o tym rodzinę przed śmiercią) lekarze czekali na obumarcie płodu. Przypomnijmy, że w myśl orzeczenia gremium pod wodzą mgr Przyłębskiej aborcja jest dopuszczalna w dwóch przypadkach, mianowicie gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa lub gdy jej kontynuowanie zagraża życiu kobiety. Ten pierwszy powód jest stosunkowo prosty do stwierdzenia, ale drugi nie. Rozważany przypadek wymagał rokowań medycznych w celu oszacowania stopnia zagrożenia życia pacjentki. Lekarze to uczynili i najwyraźniej uznali, że znacznego zagrożenia nie ma, przewidywali obumarcie płodu i nawet komplikacje (wystąpienie sepsy), ale uznali, że należy czekać na naturalny rozwój wydarzeń. Byli w teoretycznie prostej sytuacji decyzyjnej: (a) aborcja i wielce prawdopodobne uratowanie życia kobiety lub (b) respektowanie przepisów prawa i czekanie, które mogło zakończyć się tragicznie.

Śmierć w Pszczynie spowodowała protesty, nawet w postaci marszów pod ogólnym hasłem „Ani jednej więcej”. Motywem przewodnim są oskarżenia pod adresem rządzących, w szczególności sygnatariuszy wniosku do TK o zaostrzenie prawa (anty)aborcyjnego, mgr Przyłębskiej i jej teamu za wydanie orzeczenia 22 października 2020 r. czy Kościoła katolickiego, tj. instytucji niezwykle aktywnej na polu nakłaniania do przyjęcia możliwie najostrzejszych przepisów antyaborcyjnych. Warto w tym miejscu zauważyć, że katolickie stanowisko w sprawie aborcji zmieniało się wielokrotnie (por. mój felieton). Wprawdzie KK podziękował za orzeczenie z 2020 r., ale wcześniej zaakceptował tzw. kompromis aborcyjny z 1993. Czyżby był to relatywizm moralny polskich biskupów, z którym koresponduje taki sam ze strony tzw. dobrej zmiany?

Czytaj też: „Paraliżujący efekt ostrego prawa”. Świat o śmierci Izy z Pszczyny

Aborcji się nie robi. Taki mamy klimat

Powiada się, że tragedia pszczyńska została spowodowana poczynaniami (czyli jest ich skutkiem) inicjatorów i wykonawców pomysłu eliminacji wad letalnych z listy legalnych przyczyn terminacji zagrożonej ciąży. Na to obrońcy zaostrzenia prawa aborcyjnego odpowiadają, że wyrok TK nie ma żadnego związku ze śmiercią pacjentki, a obecny stan prawny w żadnej mierze nie przeszkadza w ratowaniu życia ciężarnej kobiety, gdy jest zagrożone – to znaczy, że lekarze mają obowiązek to czynić.

Tak prawi p. Morawiecki: „Jeżeli jednak chodzi o kwestie związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, to nie można tych rzeczy mieszać. (...) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zmienia niczego w odniesieniu do życia i zdrowia matki. Jeśli życie lub zdrowie matki jest zagrożone, to nadal przerwanie ciąży jest możliwe i nic się tutaj nie zmieniło”.

Wprawdzie Handlarz Pokościelnym Mieniem Bezspadkowym notorycznie miesza wszystko ze wszystkim, w szczególności rozmaite aspekty swego rodzinnego majątku, to trzeba mu przyznać rację w sprawie zasadności niemieszania śmierci Izy z postanowieniem powziętym na mitingu u prezes Julii, ponieważ na pewno obie te rzeczy są zgoła różne. Wszelako też nie jest tak, że powinny być całkowicie rozdzielane. Kluczem do zrozumienia problemu jest pojęcie przyczynowości, przedmiot wielu kontrowersji w każdej dziedzinie, poczynając od fizyki, a kończąc na dyskursie potocznym.

Nie inaczej jest w przypadku prawa, o czym świadczą np. kontrowersje wokół przyczynowości zaniechania. W szczególności problem polega na tym, czy rozumieć przyczynę wąsko, tj. jako czynnik bezpośrednio powodujący zaistnienie jakiegoś stanu rzeczy, czy też szerzej, np. jako coś, co przyczyniło się do tego. Śmierć pacjentki w Pszczynie została spowodowana konkretnymi przyczynami organicznymi, tj. związanymi z przebiegiem ciąży, tak rozumianymi, że obejmują działania i zaniechania lekarzy. Zakres zbioru takich przyczyn można ustalić na podstawie wiedzy medycznej, nawet gdy są wątpliwości, jak daleko sięgać wstecz w badaniu łańcucha przyczynowo-skutkowego.

Całkowicie inaczej ma się sprawa z rolą przepisów prawnych czy orzeczeń sądowych. Wystarczy zauważyć, że bardzo często kształtują one kontekst sytuacyjny, w którym coś się zdarza. Bardzo trafnie ujęła to jedna z lekarek, powiadając: „Taki mamy klimat, że aborcji się nie robi”. Ujmując rzecz mniej metaforycznie: prawo stwarza ramy, także motywacyjne, dla tego, na co decydują się ludzie i czego obawiają się w związku ze swoimi postanowieniami. Nie jest więc tak, że przepisy nie mają wpływu na rzeczywistość, aczkolwiek trudno uznać ich treść za przyczynę konkretnych zdarzeń.

Czytaj też: Strach kobiet

Winni lekarze, winne feministki

Partia o zabawnej (z uwagi na to, co czyni) nazwie „Prawo i Sprawiedliwość” wydała instrukcję (przekaz dnia), jak jej aktywiści i zwolennicy mają ustosunkować się do śmierci Izy. Oto ten krótki tekst: „Nie znamy szczegółów śmierci 30-latki w szpitalu w Pszczynie. Najgorsze, co można dzisiaj zrobić, to próbować rozgrywać politycznie tę sytuację oraz przechodzić do szybkich decyzji i wniosków. Ta sprawa powinna zostać zbadana dogłębnie przez kompetentne instytucje”.

Najważniejsze jest zdanie drugie, które znaczy: „należy twierdzić, że kto zarzuca sprawczy udział działań na rzecz zaostrzenia prawa aborcyjnego, w szczególności orzeczenia TK, ten próbuje politycznie rozgrywać tę sytuację, przechodzi do szybkich wniosków i domaga się szybkich decyzji”.

Zdania pierwsze i trzecie są trywialne. Instruktorzy z Nowogrodzkiej na pewno nie znają szczegółów śmierci Izy, bo to nie jest ich sprawa. Ponieważ miał miejsce przypadek zgonu w szpitalu, prokurator, a więc instytucja powołana do zbadania stanu faktycznego, ma obowiązek ustalić, czy zostało popełnione przestępstwo polegające na zaniechaniu przez lekarzy należytej ochrony życia pacjentki. Ten trop jest, jak wiadomo, już badany przez czynowników spod znaku p. Zbyszka (pardon za poufałość). Dwóch lekarzy zostało zawieszonych w pełnieniu obowiązków przez dyrekcję szpitala w Pszczynie w związku z toczącym się postępowaniem, aczkolwiek placówka ta wcześniej wydała oświadczenie, że wszelkie standardy medyczne zostały zachowane.

Nie ma najmniejszych powodów, aby wykluczać odpowiedzialność lekarzy za śmierć Izy czy uznawać, że szpitalne oświadczenie koliduje z zawieszeniem medyków opiekujących się Izą. Nie wiadomo, jak sprawa zostanie rozstrzygnięta, ale dobrozmienna propaganda będzie przypuszczalnie naciskała, aby uznać winę lekarzy. Taki pogląd eksponuje p. Godek, powiadając: „Winne są środowiska feministyczne, bo to one kolportują kłamstwo, jakoby wyrok TK nie pozwalał na ratowanie życia matki. Może faktycznie w szpitalu ktoś w to uwierzył i odstąpił od niezbędnych działań? Jeśli tak było, to w takiej sytuacji to feministki mają na rękach krew tej kobiety. To ich wina, że medialna manipulacja stała się podstawą do zaniechania działania przez medyków”.

Poszerzenie grona winnych o feministki też wygląda na będące po myśli dobrozmieńców, ponieważ uzasadnia tezę, że wyrok pilotowany przez towarzyskie odkrycie Jego Ekscelencji nie ma żadnych negatywnych konsekwencji społecznych.

Czytaj też: Czy znajdę w sobie odwagę, aby zajść w Polsce w ciążę?

Klarowne wytyczne resortu zdrowia

Ta ostatnia teza jest całkowicie absurdalna. Już w dyskusjach toczonych przed mitingiem pod przewodem mgr Przyłębskiej 22 października 2020 r. pojawiły się liczne głosy wskazujące na negatywne skutki, nie tylko takie jak wzrost liczby nielegalnych aborcji, turystyka aborcyjna czy możliwa niechęć kobiet do zachodzenia w ciążę, ale także stany depresyjne u matek dzieci zmarłych zaraz po urodzeniu czy głęboko niepełnosprawnych oraz, last but not least, zgony pacjentek, którym odmówiono aborcji z powodu letalnych wad płodu – śmierć Izy jest właśnie takim przypadkiem.

Pan Niedzielski zapowiada wydanie „wytycznych, takiego komunikatu, który będzie jednoznacznie mówił o tym, że bezpieczeństwo kobiety w przypadku takim, jaki miał miejsce [w Pszczynie], jest powodem do tego, żeby przerwać ciążę”. Ministerstwo Zdrowia bardzo szybko wydało komunikat (nie jest do końca jasne, czy to są reklamowane instrukcje), w którym stoi: „Ustawa ta [z 1993 r.] wprost wskazuje na przesłankę zagrożenia życia lub zdrowia matki. Trzeba podkreślić, że są to przesłanki rozłączne. Wystąpienie tylko jednej z nich jest wystarczającą prawną przesłanką do podjęcia reakcji przez lekarza (...) w razie ustalenia oznak zagrożenia życia płodu po skończonym 22. tygodniu ciąży i sześciu dniach kolejnego tygodnia trzeba rozważyć zakończenie ciąży, pozostawiając decyzję kobiecie, po udzieleniu wyczerpujących informacji dotyczących zagrożenia życia płodu i szans na jego przeżycie (uwzględniając szanse na prawidłowy rozwój)”.

Przerażające, że minister zdrowia chce rozwiązać problem „klarownymi” (użył też takiego przymiotnika) wytycznymi i apelem o wyczerpujące informacje dla pacjentek. A lekarz podejmujący decyzję będzie nadal miał do wyboru: czekać na prokuratora z powodu dokonania nielegalnej aborcji czy też niezastosowania się do wytycznych. Wprawdzie p. Niedzielski uspokaja, że lekarze nie mają się czego obawiać, ale o ich odpowiedzialności będą decydowali funkcjonariusze pracujący pod kierunkiem p. Zbyszka (jeszcze raz pardon za poufałość), a nie nadzorowani przez Krajowego Konsultanta ds. Położnictwa i Ginekologii.

Być może prawdziwe, tj. manipulacyjne, intencje władzy ujawnia inny komunikat resortu zdrowia, stwierdzający, że w przypadku płodów bliźniaczych, z których jeden ma wady letalne, a drugie nie, nie będzie można ratować płodu zdrowego kosztem chorego.

Położna: Mamy coraz więcej noworodków z ciężkimi wadami

Mam dzieci, wnuki i wyrobione zdanie

W tym kontekście ciekawie przedstawia się projekt całkowitego zakazu aborcji zgłoszony przez Fundację Pro-Prawo do Życia. Główna idea jest taka, że aborcja jest zabójstwem człowieka w sensie kodeksu karnego i zagrożona karą nawet dożywocia (przerwanie ciąży powstałej w wyniku gwałtu). Projekt został zgłoszony 22 września 2021 r. i skierowany 28 października do pierwszego czytania przez Jej Reasumpcyjną Wysokość, czyli p. Witek.

Różnie ocenia się szanse uchwalenia tej ustawy. Pan „Caryca” Suski (ten prawdziwy tytan intelektu wyjaśnił, że Iza zmarła, bo „to, że ludzie umierają, to jest biologia”) oświadczył, że będzie przeciw, a to może znaczyć, że Jego Ekscelencja nie będzie za. Inni, raczej anonimowi dobrozmieńcy nie wykluczają, że całkowity zakaz aborcji jednak stanie się prawem.

Z jednej strony notujemy bardzo szybkie tempo legislacyjne, co pewnie ma demonstrować głęboką troskę tzw. dobrej zmiany o tzw. dzieci poczęte, ale z drugiej strony, ponieważ PiS obawia się protestów, rozpowszechniany jest przekaz dnia, że sprawa jest dyskusyjna. Tak czy inaczej, reprezentanci rządzącej większości sejmowej kluczą, by tak rzec, sobonią (od nazwiska p. Sobonia, prawdziwego prymusa w mataczeniu). Trudno oprzeć się wrażeniu, że tzw. dobra zmiana nadal (nad)używa aborcji w grze politycznej, ale tak, aby postulat „urodzić, ochrzcić, pochować” był spełniony.

A na koniec porażające wyznanie p. Sawickiego, posła PSL (należy do antyaborcyjnego skrzydła swej partii), który tak się reklamuje: „Jestem rolnikiem, biologiem, hodowcą, coś na ten temat wiem. Niech lekarze nie opowiadają bzdur, skoro mają takie doświadczenie, że bezwodzie prowadzi do tego typu [jak w Pszczynie)] zdarzeń. (...) Mam troje dorosłych dzieci i dziewięcioro wnucząt, dziesiąte w drodze. Rozmawiałem o tym z żoną, z córkami, mam na ten temat wyrobioną opinię. Mam też sumienie i zięcia lekarza”.

Wygląda na to, że – by skorzystać z fraszki Leca – p. Sawicki ma sumienie czyste, bo nieużywane. Może powinien zmienić barwy i przejść do PiS. Tak czy inaczej, bezmyślny absolutyzm moralny jest skrajnym relatywizmem.

Czytaj też: Witajcie w Gileadzie. Kolejny pomysł PiS groźny dla kobiet