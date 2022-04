Polska Cerkiew niebezpiecznie gra z Moskwą

Rozmowa z dr. Pawłem Wróblewskim, ekspertem od prawosławia, o najnowszej historii polskiej Cerkwi, jej relacjach z Moskwą, uwikłaniu agenturalnym jej przedstawicieli i uprawianiu polityki pod osłoną wiary.

KATARZYNA KACZOROWSKA: – Kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie we Wrocławiu odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Byli hierarchowie grekokatoliccy, katoliccy i protestanccy, ale nie było bp. Jerzego z prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Zaskoczyło to pana?

PAWEŁ WRÓBLEWSKI: – Władyka Jerzy jest też ordynariuszem polowym Wojska Polskiego. Na stronie jego diecezji jest komunikat – brał udział w innych obowiązkach. Choć to niewystarczające alibi dla faktu, że przedstawiciel Cerkwi na tym spotkaniu się nie pojawił.