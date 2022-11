Nacjonaliści zerwali spotkanie z Oksaną Zabużko. To przemoc w miejscu publicznym

Polski PEN Club potępia ten brutalny atak, który jest niedopuszczalnym aktem naruszenia wolności wypowiedzi i wolności zgromadzeń, odbywającym się przy milczącej aprobacie rządzących.

Oświadczenie Polskiego PEN Clubu

Grupa skrajnych polskich nacjonalistów doprowadziła do zerwania spotkania z ukraińską pisarską Oksaną Zabużko, laureatką nagrody im. Stanisława Vincenza. Do zdarzenia doszło w Krakowie 21 listopada 2022.

Od kilku lat obserwujemy w Polsce przypadki ograniczania wolności słowa – jednego z podstawowych praw człowieka. Cenzura ideologiczna dotknęła mediów publicznych, poddanych dzisiaj jednopartyjnej kontroli. Formą nacisku i sposobem odbierania głosu tym, którzy nie godzą się na fałszowanie przeszłości i manipulowanie pamięcią, były i są procesy cywilne wytaczane naukowcom dążącym w najlepszej wierze do ustalania prawdy historycznej wbrew narracji narzucanej przez władze.

Coraz częściej jesteśmy świadkami aktów bezpośredniej przemocy w miejscach publicznych – ataków skierowanych przeciwko pisarzom i artystom. Agresywne, skrajnie prawicowe bojówki, które w krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury doprowadziły do zerwania spotkania z Oksaną Zabużko, przypominają najgorszą tradycję faszystowskiej ONR-Falangi okresu międzywojennego. Polski PEN Club potępia ten brutalny atak, który jest niedopuszczalnym aktem naruszenia wolności wypowiedzi i wolności zgromadzeń.

To także kolejny alarmujący przykład eskalacji przemocy, niebezpiecznego, odbywającego się przy milczącej aprobacie rządzących przesuwania granic tego, co dopuszczalne i możliwe. To wreszcie kolejny cios w Polskę otwartą, zdolną do dialogu oraz w jej przyjaciół i sprzymierzeńców, społeczeństwo ukraińskie walczące dzisiaj w wojnie z rosyjskim najeźdźcą o prawa podstawowe – nie tylko o prawo do wolności, ale przede wszystkim o prawo do istnienia.

22 listopada 2022

Заява Польського ПЕН-Клубу

Група скрайніх польських націоналістів своїми діями зірвала зустріч з українською письменницею Оксаною Забужко, лауреаткою Премії імені Станіслава Вінценза. Це сталося у Кракові 21 листопада 2022 року.

Вже кілька років у Польщі спостерігаємо випадки обмеження свободи слова — одного з основних прав людини. Ідеологічна цензура охопила публічні медіа, які нині опинилися під однопартійним контролем. Формою тиску і способом позбавлення голосу тих, котрі не погоджуються на фальшування минулого і маніпулювання пам’яттю, були і є цивільні процеси стосовно науковців, які прагнуть працювати задля усталення історичної правди всупереч наративу, накиненому владою.

Щораз частіше ми стаємо свідками актів безпосереднього насилля у публічних місцях: нападів на письменників і митців. Агресивні радикально праві боївки, які у Краківському Міжнародному Центрі Культури довели до зірвання зустрічі з Оксаною Забужко, нагадують найгірші традиції польської фашистської організації міжвоєнного періоду «ONR-Falanga». Польський ПЕН-Клуб засуджує цю брутальну атаку, яка є неприпустимим актом порушення свободи слова і свободи зібрань.

Це також черговий тривожний приклад ескалації небезпечного насилля, що відбувається за мовчазного схвалення владою пересування кордонів того, що прийнятне і можливе. Це, врешті, черговий удар у Польщу відкриту, здатну до діалогу, а також її друзів і соратників, українське суспільство, яке нині воює з російським агресором за основні права — не лише за право на свободу, але передовсім право на існування.

22 листопада 2022 року