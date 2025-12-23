Hejt na ukraińskie dzieci. Nie tylko Jelenia Góra. Rosyjska propaganda ma się coraz lepiej

Policja ustaliła tożsamość osób, które w mediach społecznościowych nawoływały do nienawiści na tle narodowościowym. Chodzi o fałszywe informacje, że za zabójstwo 11-letniej uczennicy w Jeleniej Górze odpowiada starsza o rok Ukrainka. To jednak nie są jedyne antyukraińskie wystąpienia w ostatnich dniach.

Antyukraińska fala wzbiera powoli, ale trudno nie dostrzec, że jest podsycana stale i konsekwentnie. Nie tak dawno temu poznańska policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn, którzy w tramwaju pobili parę – według świadków zdarzenia zaatakowali ich dlatego, że rozmawiali po ukraińsku. W tym samym czasie w Gdyni zatrzymano mężczyznę, który w sklepie w centrum miasta zwyzywał ekspedientkę, wykonując przy tym gest hitlerowskiego pozdrowienia. Kobieta jest Ukrainką.

Swoiste apogeum nastąpiło jednak w ostatnich dniach. Po tragedii w Jeleniej Górze w mediach społecznościowych w ciągu kilkunastu godzin zaczęły krążyć wpisy, których autorzy twierdzili, że zabójstwa 11-letniej Danusi dokonała o rok starsza Ukrainka. Takie wpisy pojawiły się na platformie X i na Facebooku, gdzie nie tylko nawoływano do zemsty na sprawczyni, ale też ujawniono zdjęcie dziewczynki razem z jej matką, nazwisko, a nawet miejsce pracy jednego z rodziców. Konto z X o nicku Klaudia hukałowicz (założone w grudniu 2022 r., 161 obserwowanych, 46 obserwujących) 19 grudnia opublikowało wpis: „Obudźcie się kurwa !! Zobaczcie do czego dochodzi przez wasze działania…11 letnia Danusia została zamordowana przez 12 letnią Hanna Dziedziejko pochodzącą z Ukrainy i to jest dopiero początek…takich sytuacji będzie coraz więcej…między innymi przez was czyją się bezkarni”.

Konto podaje wpisy Konfederacji Korony Polskiej, posła Dariusza Mateckiego czy Marcina Roli. Na X można też zobaczyć rolkę z TikToka nagraną przez kogoś przedstawiającego się jako Marcin Bugaj: „Tak się zaczyna. Dzieci ukraińskie mordują nasze dzieci. A wy co? A wy kurwa śpicie”. Piotr Strzembosz, były radny mazowiecki i członek Stowarzyszenia Czyn i Wiara, skomentował artykuł „Gazety Prawnej”, dotyczący opublikowania w sieci danych 12-latki: „W tysiącach przypadków podawane jest imię i pierwsza litera nazwiska podejrzanego, a stwierdzenie, że podejrzany ma polskie obywatelstwo nie wyklucza innej narodowości. Nie twierdzę, że wszystko musi być ujawnione, ale w setkach innych przypadkach jest”.

Komentarze na FB są równie napastliwe. „Ukraiński pomiot zamordował w Polsce dziecko polskie. Precz z zwyrodnialcami, Putin do boju!”, „Wiadomo że ten diabeł który zabił Danusię to ukrainka”, „Morderczyni to zdeprawowana uczennica pochodzenia ukrainskiego, szkoła nie reagowała na jej wybryki”. Z kolei na platformie X Konrad Niżnik z Rady Naczelnej Konfederacji Korony Polskiej 20 grudnia zamieścił wpis ujawniający wizerunek domniemanej sprawczyni zabójstwa, do jakiego doszło w Jeleniej Górze 15 grudnia. Dołączył jeszcze zdjęcia i screeny z jej profilu na Pintereście”. Cztery dni wcześniej nagrał tzw. rolkę z wypowiedzią: „Szanowni państwo, dostaliśmy informację jakoby w szkole podstawowej w Gdyni nie mogły odbyć się wigilie klasowe klas trzecich z uwagi na fakt, iż do tych klas chodzą również dzieci ukraińskie. Stąd decyzja kuratora oświaty w Gdańsku, by nie robić tym dzieciom przykrości czy jakichś sytuacji niekomfortowych, by takich wigilii nie organizować. Nie wiem, czy jest to prawda, czy jest to informacja nieprawdziwa, niemniej postanowiłem sprawdzić to u źródła, pisząc drodzy państwo dwa pisma, jedno do dyrektora, drugie do kuratorium oświaty czy takie praktyki mają miejsce”.

Niżnik podkreśla, że nie przesądza sprawy ani niczego nie wyklucza, cierpliwie czeka na odpowiedź, a zabranianie polskim dzieciom obchodzenia jednego z najważniejszych świąt dla katolika, jakim jest Boże Narodzenie, a tym samym obchodzenia wigilii, uważa za coś skandalicznego.

Hejt na ukraińskie dzieci

Pierwsza internetowy hejt na 12-latkę i jej rodzinę, jak i antyukraińskie komentarze, opisała „Gazeta Wyborcza”. Jeszcze tego samego dnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało oświadczenie, w którym jednoznacznie napisano, że zatrzymana i izolowana w ośrodku leczniczym dziewczynka nie jest Ukrainką.

Niewiele to dało, bo treści oskarżające nastolatkę i jej rodzinę wciąż można przeczytać na FB i X. W poniedziałek 22 grudnia i dolnośląska policja, i rzeczniczka MSWiA wydali jednak kolejne oświadczenia. Karolina Gałecka na X napisała: „Informujemy, że ustalono tożsamość dwóch osób, które w OBRZYDLIWY sposób wykorzystały tragedię w Jeleniej Górze, publikując w sieci treści nawołujące do nienawiści na tle etnicznym i rasowym. Dolnośląscy policjanci, przy wsparciu funkcjonariuszy z Kielc i Krakowa, przeprowadzili przeszukanie lokalu i zabezpieczyli telefon, z którego miały być publikowane wpisy. Czynności są w toku”.

I przypomniała, że nawoływanie do nienawiści to przestępstwo z art. 256 kk. Grozi za nie do 3 lat więzienia. „Internet nie daje anonimowości. Każdy, kto łamie prawo, poniesie konsekwencje” – napisała rzeczniczka.

Rosyjska propaganda w sieci

Już w 2023 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zamieściła na swojej stronie raport „Przyjdą i zabiorą. Antyukraińska mowa nienawiści na polskim Twitterze”. Badanie HFPC przeprowadziła wspólnie z Fundacją Centrum im. B. Geremka oraz Securelex. Badaniem objęto materiały pochodzące z okresu od 23 lutego 2022 r. do 1 stycznia 2023 r., a więc z pierwszego roku pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Autorzy raportu napisali, że na podstawie dostępnych danych trudno jest dokładnie określić skalę antyukraińskiej mowy nienawiści na polskojęzycznym Twitterze, ale z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że wrogie Ukraińcom i Ukrainkom treści zawarte są w dziesiątkach tysięcy postów.

Za pomocą systemu CounterHate udało się zidentyfikować 90 019 wpisów potencjalnie zawierających narracje nienawistne wobec Ukraińców. W ciągu tego roku pierwszy szczególnie intensywny moment pojawienia się antyukraińskiej mowy nienawiści w polskim internecie miał miejsce w maju 2022 r. – wzrost był skutkiem głośnego morderstwa, do którego doszło na warszawskiej ulicy Nowy Świat. Część opinii publicznej o jego dokonanie zaczęła oskarżać niezidentyfikowanego obywatela Ukrainy, co zdementowało Ministerstwo Sprawiedliwości. W styczniu 2023 r. policja zatrzymała jednego z trzech sprawców – wszyscy okazali się Polakami. W sierpniu 2022 r. rozpoczęło się masowe popularyzowanie hashtagu #StopUkrainizacjiPolski. W listopadzie tego samego roku wzmożenie nienawistnych narracji związane było z przypadkowym wybuchem rakiety ukraińskich sił obronnych, do którego doszło w przygranicznym Przewodowie.

Autorzy raportu podkreślili, że istotne w rozprzestrzenianiu niechęci i ksenofobii okazują się profile opiniotwórczych postaci o dużej liczbie obserwujących. Wśród nich, w przeprowadzonych badaniach, najważniejsi okazali się politycy skrajnej prawicy; liderzy i działacze radykalnych ruchów politycznych; ekstremistyczni publicyści; niektórzy twórcy internetowi. I co istotne, jedną z ważnych form rozprzestrzeniania mowy nienawiści w mediach społecznościowych pozostaje działalność kont nieautentycznych (botów) – z których część należy do siatki kont powielających rosyjską propagandę. Publikują one wpisy na masową skalę (kilkadziesiąt, a nawet kilkaset dziennie), dzięki czemu swoim działaniem są w stanie wykreować w krótkim czasie silne trendy.