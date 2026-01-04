Przejdź do treści
Adam Szostkiewicz
4 stycznia 2026
Społeczeństwo

Prof. Andrzej Paczkowski: in memoriam. Był autorytetem ponad różnicami

4 stycznia 2026
Prof. Andrzej Paczkowski Prof. Andrzej Paczkowski Michał Woźniak / East News
Swą pracą naukową i stylem bycia dał piękny i mądry przykład patriotyzmu nie na pokaz, tylko w twórczym działaniu.

Ze smutkiem i wiekim szacunkiem żegnam profesora Andrzeja Paczkowskiego. Los zrządził, że był nie tylko moim autorytetem w sprawach najnowszej historii Polski, lecz także bliskim znajomym. Serdeczny, umiarkowany, choć pryncypialny w tym, co można by nazwać etycznym stosunkiem do polityki, do końca długiego i owocnego życia zawodowego zbierał słuszne pochwały w środowisku historyków za rzetelność i profesjonalizm.

W tym duchu żegnają go m.in. profesorowie Andrzej Friszke i Adam Leszczyński. To oznacza, że prof. Paczkowski był – rzecz dziś rzadka – autorytetem ponad różnicami. Takim go właśnie zapamiętam. I takich osób dotkliwie brakuje dziś w debacie publicznej.

Nie godził się na upolitycznienie IPN

Gdy pod koniec lat 90. rozgorzała dyskusja o tym, czy potrzeba nam Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Paczkowski był zdecydowanie za. Udzielił mi na ten temat obszernego wywiadu. Pracowałem wtedy w redakcji „Tygodnika Powszechnego”, w którym pomysł powołania takiej instytucji budził pewne wątpliwości.

Chodziło o polityczną grę „teczkami” peerelowskiej policji bezpieczeństwa, do których dostęp mieli teraz uzyskać historycy i opinia publiczna. Profesor Paczkowski bronił pomysłu, wszedł do władz IPN, do końca swej działalności pilnował standardów pracy badawczej, nie godząc się na upolitycznianie IPN.

Prof. Paczkowski: szczery demokrata

Jego postawa, przeświadczenie, że prawda się obroni przed manipulacjami politycznymi, miała związek z drogą życiową Profesora. Udzielał się w demokratycznej opozycji w epoce PRL, w pierwszej Solidarności lat 1980–81 i w stanie wojennym. Nie miał wątpliwości, że czarne jest czarne. Obnażał w swych książkach istotę peerelowskiego systemu politycznego i ówczesnego aparatu represji. Mówiąc współczesnym językiem, można go uznać za szczerego obywatelskiego demokratę.

W rozmowach imponował nie tylko wiedzą historyczną, lecz także urokiem osobistym – skromnością, poczuciem humoru, umiejętnością merytorycznej polemiki bez poniżania interlokutora. Swą pracą naukową i stylem bycia dał piękny i mądry przykład patriotyzmu nie na pokaz, tylko w twórczym działaniu.

Publicysta, tłumacz z języka angielskiego. Pracę magisterską o Edwardzie Stachurze i poezji beatników obronił na polonistyce UJ. Współpracownik opozycji demokratycznej w PRL, działacz pierwszej Solidarności, w przeszłości nauczyciel licealny. Internowany w stanie wojennym. W 1988 r. związał się z „Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 90. pracował w polskiej sekcji BBC w Londynie. Od 25 lat w „Polityce”. Pisze o polityce krajowej i zagranicznej, Kościele i szeroko pojętej religii. Laureat nagrody Krakowskiej Fundacji Kultury. Członek PEN Club Polska i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ma w dorobku ponad 20 przekładów, m.in. „Eichmanna w Jerozolimie” Hannah Arendt. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
