Dziś szczyt na Alasce. Rosja skład ma mocny. Trump nie chce okazać słabości, Putin już coś wygrał

Zapowiedź Białego Domu, że Trump leci na Alaskę, by „słuchać” Putina i „wyczuć”, co zamierza, jest żenująca. Wynik szczytu pozostaje wielką niewiadomą, ale w komentarzach w USA przeważa pesymizm.

Dalsze losy wojny w Ukrainie będą głównym, ale niejedynym tematem piątkowego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce. Rozpocznie się ono ok. godz. 11:30 czasu lokalnego (ok. 21:30 czasu polskiego) od rozmowy prezydentów w cztery oczy, tylko w towarzystwie tłumaczy, po czym delegacje obu państw negocjować będą w pełnym składzie. Potem odbędzie się wspólna konferencja prasowa Trumpa i Putina.

Wynik szczytu pozostaje wielką niewiadomą. W komentarzach w USA przeważa pesymizm – obawa, że Trump zostanie ponownie „rozegrany” przez rosyjskiego dyktatora i wojna w Ukrainie prędko się nie skończy.

Rosja nie zamierza ustąpić

Szczyt na Alasce będzie pierwszym spotkaniem Trumpa z Putinem podczas jego drugiej kadencji (w pierwszej spotkali się sześć razy) i pierwszym spotkaniem prezydenta USA z przywódcą Kremla po napaści Rosji na Ukrainę. Kiedy Trump je zapowiedział tydzień temu, sugerował, że chodzi o zakończenie wojny lub co najmniej tymczasowe zawieszenie broni.

W ostatnich dniach Biały Dom starał się jednak obniżać poprzeczkę oczekiwań. Zamiast mówić o rozejmie Trump oświadczył, że celem spotkania z Putinem jest „wyczucie”, czy pokojowe porozumienie z nim jest możliwe, a jego rzeczniczka Caroline Leavitt określiła szczyt jako „ćwiczenie w słuchaniu” rosyjskiego prezydenta.