Wystawianie faktur online – poradnik dla firm

Faktura VAT to niezwykle istotny dokument w procesie handlowym, który odgrywa praktycznie najważniejszą rolę zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych. Stanowi on potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług, a także podstawę do rozliczeń podatkowych. Stworzyliśmy więc rozbudowany poradnik, w którym omówimy zagadnienia związane z fakturami VAT, ich rodzajami, terminami wystawiania oraz wymaganymi danymi.

Faktura VAT - czym jest i jakie są rodzaje Faktura VAT, zwana potocznie po prostu fakturą, jest dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji handlowej. Podlega ona przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W zależności od rodzaju transakcji oraz specyfiki przedsiębiorstwa, istnieją różne rodzaje faktur VAT. Najczęściej występującymi są: 1. Faktura VAT standardowa Jest to podstawowy rodzaj faktury VAT, który obejmuje standardowe transakcje handlowe. Zawiera wszystkie wymagane dane dotyczące sprzedaży towarów lub usług oraz stawki VAT. 2. Faktura VAT korygująca Stosowana w przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych zawartych w pierwotnej fakturze. Może być wykorzystywana do zmiany kwoty, danych nabywcy czy też stawki VAT. 3. Faktura VAT zaliczkowa Wystawiana w sytuacji, gdy klient dokonuje przedpłaty za zamówienie, a pełna kwota transakcji będzie rozliczona później. W takim przypadku na fakturze zaznacza się, że jest to zaliczka. 4. Faktura VAT pro forma Nie jest dokumentem rozliczeniowym, lecz informacyjnym. Zawiera dane o planowanej transakcji, ale nie ma mocy obowiązującej faktury. 5. Faktura VAT uproszczona Wykorzystywana w przypadku transakcji o niewielkiej wartości, do 450 zł. Zawiera podstawowe dane dotyczące sprzedaży, ale nie wymaga szczegółowych informacji. Kiedy musimy wystawić fakturę VAT Obowiązek wystawienia faktury VAT wynika z przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z nimi, fakturę VAT należy wystawić w następujących sytuacjach: Przy sprzedaży towarów lub usług na rzecz innych przedsiębiorców lub instytucji publicznych.

W przypadku sprzedaży towarów poza granicami kraju (eksport).

Przy dokonywaniu transakcji zwolnionych z VAT na podstawie ustawy.

Podczas sprzedaży towarów lub usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Oczywiście możemy fakturę wystawić ręcznie (w wersji papierowej), ale aktualnie częściej wykorzystywana jest faktura online, wzór faktury PDF wypisujemy, a używając program do wystawiania faktur zapisujemy go w plikach, dzięki temu żaden pożar nie jest nam straszny, bo wszystko będzie zachowane na serwerze. Jak wystawić fakturę VAT Proces wystawiania faktury VAT jest stosunkowo prosty, jednak wymaga zachowania szczególnej staranności oraz zgodności z przepisami prawa podatkowego. Aby poprawnie wystawić fakturę VAT, należy: Określić rodzaj faktury - w zależności od rodzaju transakcji oraz wymagań prawnych. Zbadać obowiązujące stawki VAT - w Polsce są to zwykle 23%, 8% i 5%. Podać kompletną informację - o stronach transakcji, towarach lub usługach, stawkach VAT, kwotach oraz innych danych wymaganych przez prawo. Wykorzystując odpowiedni program możemy wystawić każdy rodzaj faktury, a w tym fakturę zaliczkową, fakturę korygującą, faktury cykliczne zawierające różnorodną stawkę vat, a nawet możemy zaprojektować wygląd faktury.